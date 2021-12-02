Зачем таиландские женщины носят кольца на шее?

Между Таиландом и Мьянмой в гористой местности живет небольшой народ падаунг или каян. Он известен своими красавицами с очень длинной шеей. Их часто называют женщинами–жирафами. Это не природная особенность. Шеи девочкам удлиняют специально при помощи ношения множества запаянных колец.
Выглядит это весьма необычно: маленькие лица местных женщин возвышаются над их плечами иногда на 30 см и более.
Раз колечко, два колечко…
Кольца девочкам из народа падаунг начинают надевать в пять лет или чуть старше. Первыми сразу запаивают вокруг шеи 6 колец. Чаще всего медных, латунных. Затем каждый год девочке прибавляют по одному кольцу, наращивая их по спирали. Аналогичные браслеты надевают на руки и ноги девочек.
И так до свадьбы. Потом прибавление колец прекращается.
Шея не становится такой уж длинной. Но оптически кажется, что она просто невероятно вытянутая. Так происходит потому, что кольца тяжелые — 2-3 кг. У девочек постепенно меняется осанка, плечи опускаются. От этого и без того вытянутая шея кажется еще более длинной. Нижний слой делают посвободнее, чтобы шею под ним можно было мыть.
В обычных условиях до свадьбы размер шеи за счет колец удается нарастить на 25 см и более. На этом и останавливаются. Но отдельные увлеченные дамы или те, кто не смог рано выйти замуж иногда продолжают добавлять обручи на шею. У некоторых женщин–падаунг были зарегистрированы рекордные случаи. Их шеи были по 40 см. И это притом, что местные жительницы совсем невысокие.
Как же каяны объясняют свой странный обычай?
Тигры или драконы?
Версий существует несколько. Во-первых, здесь длинная и тонкая шея считается красивой. Но зачем такие сложности с обручами?
Одни падаунг рассказывают истории, что когда-то на женщин, собиравших урожай, часто нападали тигры. Этот хищник пытается вонзить клыки в самое слабое место — горло. Якобы обручи на шее и запястьях давали девушкам шанс. Но это скорее лишь легенда для туристов.
Вторая местная сказка гласит, что прародительницей каян была женщина-дракон, влюбившаяся в простого мужчину. Он бросил ее, когда узнал правду. Но появившиеся в этом союзе полулюди-полудраконы и стали народом падаунг.
По другой версии местные красавицы часто похищались или сами бежали в поселения других народов. Падаунг же не хотели выдавать замуж своих девушек на сторону. Поэтому обручи на длинной шее служили меткой. С таким украшением нигде не спрячешься. Снять их без специальной подготовки было сложно. Поэтому родичи быстро находили похищенных или беглянок и возвращали в родную деревню.
Говорят, что муж мог за измену разом снять с жены кольца, что грозило ей проблемами из-за нарушенного кровообращения.
Сегодня уже свободу девушек ничего не ограничивает. Малышкам в 5 лет чаще всего продолжают надевать обручи и удлинять шею, а также браслеты на руки и ноги. Но взрослые женщины сами решают — носить их или нет. Многим самим нравится такое украшение, они с удовольствием позируют туристам. Но кто-то уже и не следует традициям, снимая браслеты.
А если снять?
Врачи говорят, что сами по себе медные кольца на шее в разумном количестве девушкам не вредят. Да, шея удлиняется. Но без фанатизма это не опасно. При желании их можно снять, но не сразу, а одно за одним, давая шее восстановиться. Другое дело, когда размер доводят до 40 см. В таких условиях сгибать или поворачивать шею уже невозможно. Мышцы атрофируются. Если с женщины разом снять все 40 см колец, то она, скорее всего, погибнет. Ее мускулы не смогут удержать длинную и слабую шею.
Источник:
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