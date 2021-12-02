Зачем таиландские женщины носят кольца на шее?

Шея не становится такой уж длинной. Но оптически кажется, что она просто невероятно вытянутая. Так происходит потому, что кольца тяжелые — 2-3 кг. У девочек постепенно меняется осанка, плечи опускаются. От этого и без того вытянутая шея кажется еще более длинной. Нижний слой делают посвободнее, чтобы шею под ним можно было мыть.

В обычных условиях до свадьбы размер шеи за счет колец удается нарастить на 25 см и более. На этом и останавливаются. Но отдельные увлеченные дамы или те, кто не смог рано выйти замуж иногда продолжают добавлять обручи на шею. У некоторых женщин–падаунг были зарегистрированы рекордные случаи. Их шеи были по 40 см. И это притом, что местные жительницы совсем невысокие.

Как же каяны объясняют свой странный обычай?

Тигры или драконы?

Версий существует несколько. Во-первых, здесь длинная и тонкая шея считается красивой. Но зачем такие сложности с обручами?

Одни падаунг рассказывают истории, что когда-то на женщин, собиравших урожай, часто нападали тигры. Этот хищник пытается вонзить клыки в самое слабое место — горло. Якобы обручи на шее и запястьях давали девушкам шанс. Но это скорее лишь легенда для туристов.