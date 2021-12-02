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Зачем таиландские женщины носят кольца на шее?

Зачем таиландские женщины носят кольца на шее? (6 фото)

Автор:
02 декабря 2021 10:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: кольца   кольца на шеи   люди   тайланд   фактцы   фото   шея   
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Между Таиландом и Мьянмой в гористой местности живет небольшой народ падаунг или каян. Он известен своими красавицами с очень длинной шеей. Их часто называют женщинами–жирафами. Это не природная особенность. Шеи девочкам удлиняют специально при помощи ношения множества запаянных колец.

Выглядит это весьма необычно: маленькие лица местных женщин возвышаются над их плечами иногда на 30 см и более.

Раз колечко, два колечко…

Кольца девочкам из народа падаунг начинают надевать в пять лет или чуть старше. Первыми сразу запаивают вокруг шеи 6 колец. Чаще всего медных, латунных. Затем каждый год девочке прибавляют по одному кольцу, наращивая их по спирали. Аналогичные браслеты надевают на руки и ноги девочек.

И так до свадьбы. Потом прибавление колец прекращается.

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Шея не становится такой уж длинной. Но оптически кажется, что она просто невероятно вытянутая. Так происходит потому, что кольца тяжелые — 2-3 кг. У девочек постепенно меняется осанка, плечи опускаются. От этого и без того вытянутая шея кажется еще более длинной. Нижний слой делают посвободнее, чтобы шею под ним можно было мыть.


В обычных условиях до свадьбы размер шеи за счет колец удается нарастить на 25 см и более. На этом и останавливаются. Но отдельные увлеченные дамы или те, кто не смог рано выйти замуж иногда продолжают добавлять обручи на шею. У некоторых женщин–падаунг были зарегистрированы рекордные случаи. Их шеи были по 40 см. И это притом, что местные жительницы совсем невысокие.


Как же каяны объясняют свой странный обычай?


Тигры или драконы?


Версий существует несколько. Во-первых, здесь длинная и тонкая шея считается красивой. Но зачем такие сложности с обручами?

Одни падаунг рассказывают истории, что когда-то на женщин, собиравших урожай, часто нападали тигры. Этот хищник пытается вонзить клыки в самое слабое место — горло. Якобы обручи на шее и запястьях давали девушкам шанс. Но это скорее лишь легенда для туристов.

Вторая местная сказка гласит, что прародительницей каян была женщина-дракон, влюбившаяся в простого мужчину. Он бросил ее, когда узнал правду. Но появившиеся в этом союзе полулюди-полудраконы и стали народом падаунг.

По другой версии местные красавицы часто похищались или сами бежали в поселения других народов. Падаунг же не хотели выдавать замуж своих девушек на сторону. Поэтому обручи на длинной шее служили меткой. С таким украшением нигде не спрячешься. Снять их без специальной подготовки было сложно. Поэтому родичи быстро находили похищенных или беглянок и возвращали в родную деревню.

Говорят, что муж мог за измену разом снять с жены кольца, что грозило ей проблемами из-за нарушенного кровообращения.

Сегодня уже свободу девушек ничего не ограничивает. Малышкам в 5 лет чаще всего продолжают надевать обручи и удлинять шею, а также браслеты на руки и ноги. Но взрослые женщины сами решают — носить их или нет. Многим самим нравится такое украшение, они с удовольствием позируют туристам. Но кто-то уже и не следует традициям, снимая браслеты.

А если снять?

Врачи говорят, что сами по себе медные кольца на шее в разумном количестве девушкам не вредят. Да, шея удлиняется. Но без фанатизма это не опасно. При желании их можно снять, но не сразу, а одно за одним, давая шее восстановиться. Другое дело, когда размер доводят до 40 см. В таких условиях сгибать или поворачивать шею уже невозможно. Мышцы атрофируются. Если с женщины разом снять все 40 см колец, то она, скорее всего, погибнет. Ее мускулы не смогут удержать длинную и слабую шею.

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Метки: кольца   кольца на шеи   люди   тайланд   фактцы   фото   шея   
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42k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Последнее фото похоже на фотошоп.
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174
Antonio Serbal Полчаса назад
Прочитал "на члене"
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27k
lem02 Час назад
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2k
Frank Borman Час назад
Потому что они живут в Тайланде, а не в Таиланде. А в Тайланде таким образом наказывают за неграмотность и издевательство над своим языком.
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