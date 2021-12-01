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А за штаны ответите! МВД России выплатит петербуржцу 2 тыс. рублей за "унижение"

А за штаны ответите! МВД России выплатит петербуржцу 2 тыс. рублей за "унижение" (1 фото)

Автор:
01 декабря 2021 22:43
Сообщество : Жить в России
Метки: компенсация   моральный вред   полиция   санкт-петербург   суд   штаны   
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Смольнинский суд обязал МВД России выплатить жителю Санкт-Петербурга компенсацию морального вреда за время, проведенное в отделении полиции без штанов.

Как пишет "Интерфакс", ссылаясь на исковое заявление пострадавшего, 27 января 2021 года в отношении него вынесли постановление по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и оставили в отделе полиции. Там полицейские заставили его снять штаны из-за того, что в них был вшит шнурок (а у задержанных принято изымать шнурки и ремни - ИФ), и весь период нахождения в отделе мужчине пришлось провести без штанов. 28 января Петроградский суд Петербурга производство по делу прекратил, и мужчину отпустили.

Униженный, оскорбленный и жаждущий сатисфакции пострадавший подал на полицейских в суд, потребовав компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей и возмещения убытков еще на 57 тысяч.

Суд пребывание без штанов оценил немного дешевле и постановил выплатить истцу 2 тыс. рублей компенсации, а также возместить расходы по оплате госпошлины в 2 150 рублей и услуг защитника и представителя в размере 35 тыс. рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

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Метки: компенсация   моральный вред   полиция   санкт-петербург   суд   штаны   
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6  комментариев
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514
Сигизмунд Лазаревич 43 минуты назад
как обычно заработал только адвокат ))
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18k
sanchesS80 12 минут назад
После такого решения надо с судьи снять штаны и заставить хотя бы пару часов походить так. Потом сунуть 2 тыс в качестве компенсации. Согласился бы судья?
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23k
Юрьевич 19 минут назад
Наверное только в России может быть, что премия адвокату больше в 17 раз чем истцу за моральный ущерб...
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Владимир Полчаса назад
Герб адвокатуры. Один мужик тянет корову за хвост. Второй тянет за рога. Возле коровы сидит адвокат и ее доит.
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