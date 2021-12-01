А за штаны ответите! МВД России выплатит петербуржцу 2 тыс. рублей за "унижение"

Как пишет "Интерфакс", ссылаясь на исковое заявление пострадавшего, 27 января 2021 года в отношении него вынесли постановление по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и оставили в отделе полиции. Там полицейские заставили его снять штаны из-за того, что в них был вшит шнурок (а у задержанных принято изымать шнурки и ремни - ИФ), и весь период нахождения в отделе мужчине пришлось провести без штанов. 28 января Петроградский суд Петербурга производство по делу прекратил, и мужчину отпустили.

Униженный, оскорбленный и жаждущий сатисфакции пострадавший подал на полицейских в суд, потребовав компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей и возмещения убытков еще на 57 тысяч.

Суд пребывание без штанов оценил немного дешевле и постановил выплатить истцу 2 тыс. рублей компенсации, а также возместить расходы по оплате госпошлины в 2 150 рублей и услуг защитника и представителя в размере 35 тыс. рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.