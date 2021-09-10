Афера на костях: в Петербурге задержали участкового, грабившего квартиры умерших пенсионеров

По версии следствия, участковый сколотил банду, состояшую из брата и пары приятелей. Располагая сведениями об умерших пенсионерах и ветеранах, страж порядка, начиная с 2018 года, грабили квартиры скончавшихся. Но и этого ОПГ было мало - подозреваемые после смерти собственников подделывали документы и продавали квартиры. Так, в 2018 году подобным способом сообщники по положным документам стали владельцами жилья на Гранитной улице, чей последний собственник был одинок и умер, не оставив завещания. Из его квартиры также было вынесено все имущество.