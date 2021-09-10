Афера на костях: в Петербурге задержали участкового, грабившего квартиры умерших пенсионеров

1254
2
1
Гараж стража порядка был битком набит вещами стариков, не имевших наследников. А одна из квартир умершего была и вовсе продана по поддельным документам.
По версии следствия, участковый сколотил банду, состояшую из брата и пары приятелей. Располагая сведениями об умерших пенсионерах и ветеранах, страж порядка, начиная с 2018 года, грабили квартиры скончавшихся. Но и этого ОПГ было мало - подозреваемые после смерти собственников подделывали документы и продавали квартиры. Так, в 2018 году подобным способом сообщники по положным документам стали владельцами жилья на Гранитной улице, чей последний собственник был одинок и умер, не оставив завещания. Из его квартиры также было вынесено все имущество.
Именно награбленное, заботливо спрятанное в гараже участкового, и стало главной уликой. Во время обыска были обнаружены боевые награды, ордена, медали, антиквариат, оружие и даже документы.
В настоящее время старший участковый 26 отдела полиции Санкт-Петербурга задержан. В отношении него и его подельников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Материалы дела и доказательства переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства. В полиции подозревают, что участковый и его ОПГ могли быть причастны еще как минимум к 50 эпизодам мошенничества, совершенныых в отношении имущества умерших граждан.
Источник:
Ссылки по теме:
- Под огнём: в перестрелке у Пентагона погиб офицер полиции и пострадали несколько человек
- Силовики столицы раскрыли банду, использовавшую для похищения телефонов несовершеннолетних детей
- Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель
- Преподаватель СПбГУ убил влюблённую студентку и собирался покончить с собой в мундире Наполеона
- В Вене произошла серия спланированных терактов
21
Понравилось21
Новости партнёров
Еще и покруче творили
Я знаю упырей намного похлеще. Ихние рожи можно видеть каждый день - только включив телевизор.
Но почему-то их в криминальной хронике не показывают. Загадка.
Не нужно всех под одну гребёнку.