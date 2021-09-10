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Афера на костях: в Петербурге задержали участкового, грабившего квартиры умерших пенсионеров

Афера на костях: в Петербурге задержали участкового, грабившего квартиры умерших пенсионеров (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   ветеран   видео   квартира   опг   полиция   санкт-петербург   совесть   
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Гараж стража порядка был битком набит вещами стариков, не имевших наследников. А одна из квартир умершего была и вовсе продана по поддельным документам.

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Метки: ynews   ветеран   видео   квартира   опг   полиция   санкт-петербург   совесть   
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22  комментария
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24k
Батончик с маком Час назад
Даже в 90-е мусора такое не творили. Как стали полицаями, так совсем ох.уели. Даже кормиться с наркоты это норма.
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1k
elf3399 Полминуты назад
Упырёк
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0
Dmitriy 22 минуты назад
Нехорошо конечно, но это не ограбление века.
Я знаю упырей намного похлеще. Ихние рожи можно видеть каждый день - только включив телевизор.
Но почему-то их в криминальной хронике не показывают. Загадка.
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221
Sergel Fman Полчаса назад
Падальщики...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−54
11k
Великий Кормчий 48 минут назад
Вот же крыса
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1k
Дмитрий 56 минут назад
Этот идиот вообще не знает разницы между кражей и грабежом.
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2k
tessio Час назад
5 условки, не расстреливать же как совки, мы добрые...
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7k
кот базилий Час назад
"Участковый от слова "участие""
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2k
Kozlodoev Час назад
У нас менты- первые , кого стоит опасаться...
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17k
KOSTELLO Час назад
Вспоминается анекдот про "дали пичтолет, крутись как хочешь"
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