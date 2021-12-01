В Австрии введут штрафы до 7200 евро за отказ от вакцинации против COVID-19

Согласно черновому варианту законопроекта, при отказе от первого приглашения на вакцинацию повторное приглашение будет в течение четырёх недель. При отказе и во второй раз будут применяться денежные штрафы в размере 3600 евро либо лишение свободы на четыре недели. При последующем отказе сумма штрафа составит 7200 евро. Данное постановление будет касаться всех проживающих в Австрии, за исключением детей младше 12 лет, беременных женщин и людей с заболеваниями, не позволяющими получить вакцину.