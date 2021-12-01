В Австрии введут штрафы до 7200 евро за отказ от вакцинации против COVID-19

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После волны протестов против зелёных паспортов и обязательной вакцинации власти Австрии решили вынести на рассмотрение законопроект о введении штрафных санкций за отказ от прививки.
Законопроект будет рассматриваться 6 декабря, что дало новый повод для протестующих выйти на улицы Австрии с уже новыми требованиями. Власти страны планируют ввести штраф для непривитых граждан, если они дважды откажутся от приглашения на вакцинацию.
В Министерстве здравоохранения подтвердили эту информацию: «Закон будет представлен на рассмотрение 6 декабря, поэтому сейчас несколько законных возможностей находятся в стадии подготовки в виде технической документации».
В Министерстве здравоохранения подтвердили эту информацию: «Закон будет представлен на рассмотрение 6 декабря, поэтому сейчас несколько законных возможностей находятся в стадии подготовки в виде технической документации».
Согласно черновому варианту законопроекта, при отказе от первого приглашения на вакцинацию повторное приглашение будет в течение четырёх недель. При отказе и во второй раз будут применяться денежные штрафы в размере 3600 евро либо лишение свободы на четыре недели. При последующем отказе сумма штрафа составит 7200 евро. Данное постановление будет касаться всех проживающих в Австрии, за исключением детей младше 12 лет, беременных женщин и людей с заболеваниями, не позволяющими получить вакцину.
🇦🇹 #Австрия сегодня 👀 pic.twitter.com/AH7oQpG2Qn— АЛЁНА ЛАЗАРЕНКО (@0o0TEMPting777) November 28, 2021
🇦🇹 #Австрия сегодня 👀 pic.twitter.com/8RG1tgmlV0— АЛЁНА ЛАЗАРЕНКО (@0o0TEMPting777) November 28, 2021
Последуют ли другие европейские страны примеру Австрии, пока неизвестно.
Как вы считаете, верная ли это идея - штрафовать за отказ от вакцинации?
Как вы считаете, верная ли это идея - штрафовать за отказ от вакцинации?
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