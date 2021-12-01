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В Австрии введут штрафы до 7200 евро за отказ от вакцинации против COVID-19

В Австрии введут штрафы до 7200 евро за отказ от вакцинации против COVID-19 (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 21:41
Сообщество : Пандемия
Метки: австрия   вакцинация от коронавируса   глобальные протесты   коронавирус   новые штрафы   пандемия   
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После волны протестов против зелёных паспортов и обязательной вакцинации власти Австрии решили вынести на рассмотрение законопроект о введении штрафных санкций за отказ от прививки.
Законопроект будет рассматриваться 6 декабря, что дало новый повод для протестующих выйти на улицы Австрии с уже новыми требованиями. Власти страны планируют ввести штраф для непривитых граждан, если они дважды откажутся от приглашения на вакцинацию.
В Министерстве здравоохранения подтвердили эту информацию: «Закон будет представлен на рассмотрение 6 декабря, поэтому сейчас несколько законных возможностей находятся в стадии подготовки в виде технической документации».
Согласно черновому варианту законопроекта, при отказе от первого приглашения на вакцинацию повторное приглашение будет в течение четырёх недель. При отказе и во второй раз будут применяться денежные штрафы в размере 3600 евро либо лишение свободы на четыре недели. При последующем отказе сумма штрафа составит 7200 евро. Данное постановление будет касаться всех проживающих в Австрии, за исключением детей младше 12 лет, беременных женщин и людей с заболеваниями, не позволяющими получить вакцину.
Последуют ли другие европейские страны примеру Австрии, пока неизвестно. 

Как вы считаете, верная ли это идея - штрафовать за отказ от вакцинации?

Источник:

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Метки: австрия   вакцинация от коронавируса   глобальные протесты   коронавирус   новые штрафы   пандемия   
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15  комментариев
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3k
Горожанин 3 часа назад
После омикрон-штамма наивные верующие во все хорошее воинствующие дурачки-вакцинаторы стали что-то подозревать и помалкивать.
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39
<name> Полчаса назад
долбанные мракобесы, дави эту погань !!!
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33k
Mamin Sibiriak Час назад
По уму затею с штрафами нужно прокручивать как можно дольше, только зазор между приглашениями на вакцинацию сократить до трёх минут - это же столько рейхсевро накосить можно!
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5k
Mixalych 2 часа назад
А после взыскания штрафа и дальнейшего отказа от вакцинации - концентрационный лагерь с последующей утилизацией
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886
Миша 2 часа назад
Ответственность за результат вакцинации: эффективность, побочки, и пр. Австрия на себя возьмёт? Или - кто не укололся штраф, но мы ни за что не отвечаем...
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6k
Troll 2 часа назад
Молодцы, все правильно делают. Побыстрее угробят вакцинами всех пенсионеров, будет для мигрантов места больше.
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3k
Ivan 2 часа назад
Внести законопроект и принять его-2 разные вещи.
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1k
Autumn2015 2 часа назад
Фашизм опять зарождается в Австрии. Доктор Йозеф Менгеле правда не австриец, а баварец, но это недалеко, идея медицинских опытов над людьми опять возрождается.
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5
Евгений 2 часа назад
Вот это хорошая демократия
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266
Arti 3 часа назад
От кого, но от Австрии такого не ожидал, а вот прибалты возьмут пример с етого стопудов
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515
zenon 3 часа назад
Австрийцы не только введут штрафы, но и заставят, как 1938 году подметать и мыть улицы зубными щётками, пусть они знают, что австрийское правительство шутить не будет. Хайль, штраф!
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