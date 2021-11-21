Протесты против ковидных ограничений охватывают весь мир

В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно.

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Франция. Протесты "желтых жилетов" В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно. 2021-11-21T20:17:32+03:00

Чехия В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно. 2021-11-21T20:17:32+03:00

Нидерланды В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно. 2021-11-21T20:17:32+03:00

В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно. 2021-11-21T20:17:32+03:00

Брюссель В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно. 2021-11-21T20:17:32+03:00

Италия В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно. 2021-11-21T20:17:32+03:00

Австралия В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно. 2021-11-21T20:17:32+03:00

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В Волгограде противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора , чтобы проверить QR-коды сотрудников. Протесты в Белгороде превратились в пение "День Победы"

В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно. 2021-11-21T20:17:32+03:00