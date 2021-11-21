Протесты против ковидных ограничений охватывают весь мир

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В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно.
Франция. Протесты "желтых жилетов"
Чехия
Нидерланды
Брюссель
Италия
Австралия
В Волгограде противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора, чтобы проверить QR-коды сотрудников. Протесты в Белгороде превратились в пение "День Победы"
Ситуация с пандемией накаляется, терпение людей подходит к концу. Как вы думаете, приведут ли протесты к каким-то положительным изменениям?
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А какие могут быть положительные изменения от протестов? Вирус напугается и самоубъётся?
Если убрать ограничения, то эпидемия расцветёт буйным цветом и тогда наступит настоящий трындец, на фоне которого все актуальные ограничения покажутся детскими забавами.
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Либершизнутая Nika в своем репертуаре
У каждого из протестующих - ИНН (или его местный аналог), номер социального страхования, у каждого № телефона привязан к паспортным данным, все оставили личную информацию в договоре на подключение к тырнету, все зарегины в соцсетях с фоточками, перечнем контактов и инфой "где учился/где женился", все ежедневно отмечаются платежами с карт или смартфонов, привязанным к персональным данным - но, сцуко, свободно мешает жить только куаркод
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И я апчём - вводят ограничения для непривитых, чтобы избежать ограничений надо ширнуться, они ширяться не хотят, а ограничения мешают им "жить свободно".
При этом забывая основы самой свободы: "Твоя свобода заканчивается там, где начинается моя".
И точно все правильно понял, а не просто угадал буквы и по угаданным буквам записал меня в антиваксеры?