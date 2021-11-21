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Протесты против ковидных ограничений охватывают весь мир

Протесты против ковидных ограничений охватывают весь мир (2 фото + 8 видео)

Автор:
21 ноября 2021 20:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: антиковидные меры   глобальные протесты   карантин   коронавирус   пандемия коронавируса   протесты   
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В выходные 20-21 ноября в Европе прошла волна протестов. Поджоги, столкновения с силовиками, слезоточивый газ — ситуация с протестами против вакцинации и ограничений выходит из-под контроля. Помимо Европы, в Австралии более 10 тысяч протестующих вышли на улицы. Не обошли протесты и российские города. Мирные и не очень, всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно.
В Волгограде противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора, чтобы проверить QR-коды сотрудников. Протесты в Белгороде превратились в пение "День Победы"
Ситуация с пандемией накаляется, терпение людей подходит к концу. Как вы думаете, приведут ли протесты к каким-то положительным изменениям?

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Метки: антиковидные меры   глобальные протесты   карантин   коронавирус   пандемия коронавируса   протесты   
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58
Vustinii 2 часа назад
Прекратить лечить ковидных и все наладится
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4k
tamin 3 минуты назад
Запретить лечить ковидных бесплатно, ограничить в правах и пущай сидят дома
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57k
parallax 18 минут назад
"Как вы думаете, приведут ли протесты к каким-то положительным изменениям?"

А какие могут быть положительные изменения от протестов? Вирус напугается и самоубъётся?
Если убрать ограничения, то эпидемия расцветёт буйным цветом и тогда наступит настоящий трындец, на фоне которого все актуальные ограничения покажутся детскими забавами.
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57k
parallax 59 минут назад
Регистрировать всех протестующих и вносить в чёрный список. Заболел такой упёртыш Covid, в больницу не брать, пусть дома чесноком и горчичниками лечится.
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230
Шурман Час назад
Как бараны , я с одним каждое утро общаюсь , Саня мне плохо , ты сам виноват , чем саня поможет ? органы отказывают это уже его причина , вы не прививайтесь .
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855
Веселый Пук Час назад
Можно выличить ко вид и спасёт ли прививка знает только автор вируса. А на эту тему что то тишина.
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5k
КремлеКот Час назад
А остальных, адекватных, "объединяет одно - желание жить".
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11k
gnyS i 2 часа назад
Проблема решается легко, вызов скорой по ковиду только по скану QRкода, по остальным вопросам по 112, вызов по 112 на ковид приравнять к ложному и выписывать штраф. Все ограничения в т.ч. и маски отменить. Через год, два проблема с протестами отпадет сама собой.
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133
Странник Виртуальный gnyS i 45 минут назад
Так по идее зачем по QRкоду вызывать скорую по ковиду? QRкод же вакцинированному, как я понимаю, дается. Ну а вакцинированный по идее же уже не должен заболевать ковид. По крайней мере не настолько, чтобы вызывать скорую. А если заболевает так, что нужна скорая и срочная госпитализация, то тогда в чем смысл вакцинации?
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230
Шурман Странник Виртуальный 40 минут назад
А других проблем у человека ни может быть ? или код это полная защита ? я уже описал что без эвакуации в Больницу могу просто окочурится , и эта херня началась буквально недавно , я не могу уже без Лоразепана , Традонала , Валиума , прикинь наборчик . Вез валиума не могу потому что правая нога отказывает , а вот антипрививочники занимают место этажами и их откачивают , нахер раз против не лезь в больницу
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15k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"всех протестующих объединяет одно - желание жить свободно."
=================
Либершизнутая Nika в своем репертуаре


У каждого из протестующих - ИНН (или его местный аналог), номер социального страхования, у каждого № телефона привязан к паспортным данным, все оставили личную информацию в договоре на подключение к тырнету, все зарегины в соцсетях с фоточками, перечнем контактов и инфой "где учился/где женился", все ежедневно отмечаются платежами с карт или смартфонов, привязанным к персональным данным - но, сцуко, свободно мешает жить только куаркод
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230
Шурман 2 часа назад
35 тысяч сегодня собрались ( Брюссель ) сми врут , народу было больше , да и и видео погромов полный фэйсбук , я из дому выходить не стал , посмотрел в окно и нахер закрыл , порадовали медики , вышли из клиники на рожье и орали ЛИБЕРТИ .
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6k
Михаил 2 часа назад
Конечно помогут, путём естественного отбора их ряды поредеют.
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Nika
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