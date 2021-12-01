FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5749 постов • 1134 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Кто такой сын лейтенанта Шмидта и почему это выражение стало нарицательным

Кто такой сын лейтенанта Шмидта и почему это выражение стало нарицательным (11 фото)

Автор:
01 декабря 2021 15:40
Сообщество : Кино
Метки: СССР   восстание   история   литература   революция   
1950
11
Конечно, ключевую роль сыграл "Золотой теленок". Но Ильф и Петров это выражение всего лишь популяризировали. О сыне и детях лейтенанта Шмидта в 20-30-х годах знала вся страна. Но откуда взялись мошенники, паразитировавшие на имени офицера, и что стало с настоящим сыном?
Выражение «сын лейтенанта Шмидта» не просто выдумка Ильфа и Петрова и не просто одна из личин пройдохи Остапа Бендера. Если верить прессе того времени, то Шмидт оказался очень производительным. По просторам СССР действительно бродила целая армия его детей (и не только сыновей), которые забредали в провинциальные городки, обращались в администрацию и получали вспоможение. Чиновники просто не могли отказать детям великого моряка, который был включен в пантеон героев революции.

Именно эту ситуацию, в общем-то, комичную и отразили писатели в своих произведениях. В частности, в «Золотом теленке», благодаря которому выражение «сын лейтенанта Шмидта» и стало нарицательным.

У Шмидта, конечно, не было армии детей, а был всего один сын, чья жизнь далека от комедии.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: СССР   восстание   история   литература   революция   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
1
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Горожанин 8 часов назад
Все перестройщики и либерал-предатели вышли из детей лейтенанта Шмидта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a_komolow 3 часа назад
По словам Шуры Балаганова одного из центральных героев романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова«Золотой телёнок», у лейтенанта Шмидта было "...тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые".

Описанное в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова«Золотой телёнок» амплуа мелких постреволюционных жуликов и проходимцев «дети лейтенанта Шмидта» вымысел Ильфа и Петрова, однако сама тема была подсказана жизнью. В 1920-х годах по стране перемещались многочисленные самозванцы, выдававшие себя за родственников известных людей.

Согласно роману «дети лейтенанта Шмидта» промышляли тем, что являлись в провинциальные органы власти, представлялись как сын (или дочка) лейтенанта Шмидта и получали под имя своего «отца»-революционера мелкие блага и субсидии.

Типичным и ярким представителем этой "корпорации" и был Шура Балаганов.

Вот как он описывает состояние дел в "...буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта" в ГЛАВЕ ІІ романа:

"... один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии.

Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. ...Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.

Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать. ...

Выход из этого напряженного положения был один-конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Он переписывался с конкурентами, ему лично знакомыми. Незнакомым передавал приглашение через попадавшихся на пути внуков Маркса.

И вот, наконец, ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик -- у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыне вей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые. ...

По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка, по числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.

Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа участков. ...

Так или иначе, дело было упорядочено, после чего тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы на работу."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
Олег 7 часов назад
> А приказ о его перезахоронении дал сам адмирал Александр Колчак, который впоследствии станет верховным правителем России

шта?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX 8 часов назад
Мельников почему-то о проститутке ни слова.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) «Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) Жизнь советских людей в картинах Жизнь советских людей в картинах Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х Душегубами становится: как обычный пьяница держал в страхе Замоскворечье Душегубами становится: как обычный пьяница держал в страхе Замоскворечье Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране Редкие кадры из СССР, которые тронут любого, кто родился в той стране "12 стульев" экранизировали до Захарова и Гайдая "12 стульев" экранизировали до Захарова и Гайдая
MausA

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6286



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
0
249
Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой
Скончался один из основоположников русского рока Александр Градский
5
219
Скончался один из основоположников русского рока Александр Градский
Набирающие популярность в сообществах
Как я решил заработать на современном искусстве и создать свой "коллективный ART"
0
7
Как я решил заработать на современном искусстве и создать свой "коллективный ART"
Социализация по-кемеровски: тиктокнутый водитель маршрутки оштрафован за просмотр видео за рулем
0
3
Социализация по-кемеровски: тиктокнутый водитель маршрутки оштрафован за просмотр...
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото)
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший тамада
0
0

Популярные теги
#фото#интересно#животные#люди#кино#СССР#дтп#фотомир#аварии#подборка
#Юмор#история#прикол#факты#автомир#Ynews#новости#Разное#вкусно#спорт
#Россия#ватермарк#картинки#автомобили#интересное#в мире#позитив#кот#как приготовить#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться