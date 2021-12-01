Кто такой сын лейтенанта Шмидта и почему это выражение стало нарицательным

Матерью единственного сына романтика-революционера была бывшая портовая проститутка. Сын великого адмирала, увлеченный идеями демократично настроенных русских литераторов и публицистов, решил перевоспитать шлюху Доминику Павлову, женившись на ней.



«Она была моих лет. Жаль мне ее стало невыносимо. И я решил спасти. Пошел в банк, у меня там было 12 тысяч, взял эти деньги и все отдал ей. На другой день, увидев, как много душевной грубости в ней, я понял, что отдать тут нужно не только деньги, а всего себя. Чтобы вытащить ее из трясины, решил жениться. Думал, что, создав ей обстановку, в которой она вместо людской грубости найдет одно внимание и уважение, и вытащу из ямы…», - рассказывал о своем поступке сам Шмидт.



Нужно ли говорить, что отец-адмирал пришел в ужас от безумного поступка сына? Шмидт-старший проклял Петра Петровича и вскоре скончался.



А в 1889 году Доминика родила Шмидту сына, которого назвали Евгением. Романтические идеи о том, что проститутку можно исправить (помните, как в «Бесах» у Достоевского: «он не виноват его среда заела») потерпели крах. Проститутка осталась проституткой и начала изменять Шмидту, который бросил к ее ногам и имя, и деньги, и карьеру, и уважение отца. «Счастливая» семья распалась. И хотя формально развод не был оформлен, Женя остался с отцом.