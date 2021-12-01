Кто такой сын лейтенанта Шмидта и почему это выражение стало нарицательным

1950
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Конечно, ключевую роль сыграл "Золотой теленок". Но Ильф и Петров это выражение всего лишь популяризировали. О сыне и детях лейтенанта Шмидта в 20-30-х годах знала вся страна. Но откуда взялись мошенники, паразитировавшие на имени офицера, и что стало с настоящим сыном?
Выражение «сын лейтенанта Шмидта» не просто выдумка Ильфа и Петрова и не просто одна из личин пройдохи Остапа Бендера. Если верить прессе того времени, то Шмидт оказался очень производительным. По просторам СССР действительно бродила целая армия его детей (и не только сыновей), которые забредали в провинциальные городки, обращались в администрацию и получали вспоможение. Чиновники просто не могли отказать детям великого моряка, который был включен в пантеон героев революции.
Именно эту ситуацию, в общем-то, комичную и отразили писатели в своих произведениях. В частности, в «Золотом теленке», благодаря которому выражение «сын лейтенанта Шмидта» и стало нарицательным.
У Шмидта, конечно, не было армии детей, а был всего один сын, чья жизнь далека от комедии.
Именно эту ситуацию, в общем-то, комичную и отразили писатели в своих произведениях. В частности, в «Золотом теленке», благодаря которому выражение «сын лейтенанта Шмидта» и стало нарицательным.
У Шмидта, конечно, не было армии детей, а был всего один сын, чья жизнь далека от комедии.
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Революционер и сын
В 1905 году сын контр-адмирала и героя обороны Севастополя Петра Петровича Шмидта, лейтенант Петр Петрович Шмидт-младший возглавил восстание на крейсере «Очаков». Революционер, который на самом деле был не лейтенантом, а капитаном второго ранга в отставке, поднял красный флаг над боевым судном. Однако восстание потерпело поражение уже через несколько часов, а лидер был передан военно-морскому суду.
6 марта 1906 года Шмидта вместе с еще тремя активными участниками мятежа расстреляли на острове Березань.
6 марта 1906 года Шмидта вместе с еще тремя активными участниками мятежа расстреляли на острове Березань.
Команда крейсера "Очаков" за две недели до восстания
Следующие 10 лет, пока еще стояла царская власть, об «изменнике» постарались забыть. Но после Февральской революции о Шмидте вспомнили – останки Петра Петровича были перезахоронены с воинскими почестями. А приказ о его перезахоронении дал сам адмирал Александр Колчак, который впоследствии станет верховным правителем России. В мае 1917 года военный и морской министр Александр Керенский возложил на могилу Шмидта офицерский георгиевский крест.
Лейтенант Шмидт
Но был в этой истории и второй герой, о котором тоже вспомнили – сын Петра Петровича. Он тоже был на «Очакове» в момент восстания, но смог избежать наказания. Тогда, не зная о возрасте юного революционера, журналисты называли его сыном лейтенанта Шмидта, что, собственно, и привело к появлению этого выражения. В тогдашних статьях и очерках «сын лейтенанта Шмидта» использовался как синоним слова герой.
Революционер и проститутка
Матерью единственного сына романтика-революционера была бывшая портовая проститутка. Сын великого адмирала, увлеченный идеями демократично настроенных русских литераторов и публицистов, решил перевоспитать шлюху Доминику Павлову, женившись на ней.
«Она была моих лет. Жаль мне ее стало невыносимо. И я решил спасти. Пошел в банк, у меня там было 12 тысяч, взял эти деньги и все отдал ей. На другой день, увидев, как много душевной грубости в ней, я понял, что отдать тут нужно не только деньги, а всего себя. Чтобы вытащить ее из трясины, решил жениться. Думал, что, создав ей обстановку, в которой она вместо людской грубости найдет одно внимание и уважение, и вытащу из ямы…», - рассказывал о своем поступке сам Шмидт.
Нужно ли говорить, что отец-адмирал пришел в ужас от безумного поступка сына? Шмидт-старший проклял Петра Петровича и вскоре скончался.
А в 1889 году Доминика родила Шмидту сына, которого назвали Евгением. Романтические идеи о том, что проститутку можно исправить (помните, как в «Бесах» у Достоевского: «он не виноват его среда заела») потерпели крах. Проститутка осталась проституткой и начала изменять Шмидту, который бросил к ее ногам и имя, и деньги, и карьеру, и уважение отца. «Счастливая» семья распалась. И хотя формально развод не был оформлен, Женя остался с отцом.
«Она была моих лет. Жаль мне ее стало невыносимо. И я решил спасти. Пошел в банк, у меня там было 12 тысяч, взял эти деньги и все отдал ей. На другой день, увидев, как много душевной грубости в ней, я понял, что отдать тут нужно не только деньги, а всего себя. Чтобы вытащить ее из трясины, решил жениться. Думал, что, создав ей обстановку, в которой она вместо людской грубости найдет одно внимание и уважение, и вытащу из ямы…», - рассказывал о своем поступке сам Шмидт.
Нужно ли говорить, что отец-адмирал пришел в ужас от безумного поступка сына? Шмидт-старший проклял Петра Петровича и вскоре скончался.
А в 1889 году Доминика родила Шмидту сына, которого назвали Евгением. Романтические идеи о том, что проститутку можно исправить (помните, как в «Бесах» у Достоевского: «он не виноват его среда заела») потерпели крах. Проститутка осталась проституткой и начала изменять Шмидту, который бросил к ее ногам и имя, и деньги, и карьеру, и уважение отца. «Счастливая» семья распалась. И хотя формально развод не был оформлен, Женя остался с отцом.
Когда Петр Петрович поднял восстание на «Очакове» его сыну было всего 16 лет. На крейсер к отцу подросток добрался самостоятельно и оставался с ним до самого момента ареста.
Евгения арестовали тоже, но через 40 дней освободили без предъявления обвинений, так как подросток был несовершеннолетним.
После казни отца сын лейтенанта Шмидта жил у своей тетки в Керчи учился реальном училище, а после закончил Технологический институт. Затем, во время Первой мировой войны, Евгений окончил школу прапорщиков инженерных войск.
Евгения арестовали тоже, но через 40 дней освободили без предъявления обвинений, так как подросток был несовершеннолетним.
После казни отца сын лейтенанта Шмидта жил у своей тетки в Керчи учился реальном училище, а после закончил Технологический институт. Затем, во время Первой мировой войны, Евгений окончил школу прапорщиков инженерных войск.
Евгений Шмидт
После известных событий, 8 мая 1917 года, на торжественном мероприятии в честь героя революции лейтенанта Шмидта подпоручик саперной роты Евгений Шмидт был одним из главных гостей. Там же решением Временного правительства (есть версия, что решение принадлежало командующему Черноморским флотом Колчаку) подпоручику Шмидту было дано право на двойную фамилию Шмидт-Очаковский.
К сожалению, плодами отцовских заслуг Евгений воспользоваться толком не сумел – ситуация в стране стремительно менялась. Октябрьскую революцию Шмидт-Очаковский принял в штыки и примкнул к Белому движению.
К сожалению, плодами отцовских заслуг Евгений воспользоваться толком не сумел – ситуация в стране стремительно менялась. Октябрьскую революцию Шмидт-Очаковский принял в штыки и примкнул к Белому движению.
Война, эмиграция, печальный конец
Впоследствии Евгений воевал в ударных частях барона Врангеля. А в 1920 году покинул Крым вместе с Севастопольской эскадрой. Некоторое время он пробыл в Галлиполийском лагере, а затем отправился в Чехословакию.
В 1926 году Евгений Шмидт-Очаковский издал книгу «Лейтенант Шмидт. Воспоминания сына». В своем произведении он вопрошал: «За что ты погиб, отец?! Ужели для того, чтобы сын твой увидел, как рушатся устои тысячелетнего государства, как великая нация сходит с ума, как с каждым днем, как с каждой минутой все более втаптываются в грязь те идеи, ради которых ты пошел на Голгофу?»
В СССР эта книга по понятным причинам не издавалась, ее не приняли и в эмиграции.
В 1926 году Евгений Шмидт-Очаковский издал книгу «Лейтенант Шмидт. Воспоминания сына». В своем произведении он вопрошал: «За что ты погиб, отец?! Ужели для того, чтобы сын твой увидел, как рушатся устои тысячелетнего государства, как великая нация сходит с ума, как с каждым днем, как с каждой минутой все более втаптываются в грязь те идеи, ради которых ты пошел на Голгофу?»
В СССР эта книга по понятным причинам не издавалась, ее не приняли и в эмиграции.
Зато в Советском Союзе лейтенант Шмидт был включен в пантеон героев революции. Отличная ведь история – имперский офицер, принявший смерть за народ. А вот про сына советская власть ничего знать не хотела.
Поэтому для мошенников тут открылись интересные перспективы. Они начали появляться в различных советских инстанциях, представляясь детьми известного революционера, которые оказались в сложном материальном положении.
Поэтому для мошенников тут открылись интересные перспективы. Они начали появляться в различных советских инстанциях, представляясь детьми известного революционера, которые оказались в сложном материальном положении.
Собственно, эту картину и запечатлели Ильф с Петровым. В 1930-х годах «Золотой теленок» обрел невероятную популярность не только в СССР, но и за ее пределами. Можно быть уверенными, что истинный сын лейтенанта Шмидта эту книгу читал.
Тогда Евгений Шмидт жил в крайней нищете во Франции и, наверное, мог только позавидовать пройдохам, которые наживались на имени его отца.
Тогда Евгений Шмидт жил в крайней нищете во Франции и, наверное, мог только позавидовать пройдохам, которые наживались на имени его отца.
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Метки: СССР восстание история литература революция
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Описанное в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова«Золотой телёнок» амплуа мелких постреволюционных жуликов и проходимцев «дети лейтенанта Шмидта» вымысел Ильфа и Петрова, однако сама тема была подсказана жизнью. В 1920-х годах по стране перемещались многочисленные самозванцы, выдававшие себя за родственников известных людей.
Согласно роману «дети лейтенанта Шмидта» промышляли тем, что являлись в провинциальные органы власти, представлялись как сын (или дочка) лейтенанта Шмидта и получали под имя своего «отца»-революционера мелкие блага и субсидии.
Типичным и ярким представителем этой "корпорации" и был Шура Балаганов.
Вот как он описывает состояние дел в "...буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта" в ГЛАВЕ ІІ романа:
"... один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии.
Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. ...Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.
Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать. ...
Выход из этого напряженного положения был один-конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Он переписывался с конкурентами, ему лично знакомыми. Незнакомым передавал приглашение через попадавшихся на пути внуков Маркса.
И вот, наконец, ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик -- у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыне вей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые. ...
По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка, по числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.
Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа участков. ...
Так или иначе, дело было упорядочено, после чего тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы на работу."
шта?
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