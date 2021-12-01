Зато в шапке: по заснеженной Москве прокатился мужчина с трубкой в машине с открытым верхом

Сильный снегопад накрыл столицу. По словам метеорологов, это сильнейший снегопад за последние 69 лет. Пока москвичи боролись с мокрым снегом и сильным ветром, по центру столицы катался мужик на Porsche с открытым верхом. Водитель был в шапочке и держал во рту курительную трубку.
Генуэзский циклон «Бенедикт» принес в Москву самый обильные осадки за последние 69 лет. Москвичи борются с сильным ветром 20-25 метров в секунду и снегом. Пробки в столице достигли 9 баллов. На одной из улиц столицы заметили автомобиль Porsche с открытым верхом. Сложно сказать, что страннее - водитель в шапочке и с трубкой, или сам автомобиль в снегу.
Тот случай, когда понты дороже здоровья...
Источник:
- "Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и нарвался на неадекват
- В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским
- Гей-блогера Петрова выселили из квартиры после скандала с соседями
- Во Владивостоке бетонная плита упала на машину из-за ледяного дождя
- "Это рекорд!": москвич в сентябре выбросил ёлку и рассказал, сколько ей лет
Понравилось33