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Зато в шапке: по заснеженной Москве прокатился мужчина с трубкой в машине с открытым верхом

Зато в шапке: по заснеженной Москве прокатился мужчина с трубкой в машине с открытым верхом (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Москва   Юмор   авто   водитель   интересное   снегопад   фото   
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Сильный снегопад накрыл столицу. По словам метеорологов, это сильнейший снегопад за последние 69 лет. Пока москвичи боролись с мокрым снегом и сильным ветром, по центру столицы катался мужик на Porsche с открытым верхом. Водитель был в шапочке и держал во рту курительную трубку.

Генуэзский циклон «Бенедикт» принес в Москву самый обильные осадки за последние 69 лет. Москвичи борются с сильным ветром 20-25 метров в секунду и снегом. Пробки в столице достигли 9 баллов. На одной из улиц столицы заметили автомобиль Porsche с открытым верхом. Сложно сказать, что страннее - водитель в шапочке и с трубкой, или сам автомобиль в снегу.

Тот случай, когда понты дороже здоровья...

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Метки: Porsche   Москва   Юмор   авто   водитель   интересное   снегопад   фото   
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9  комментариев
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3k
Евгений Час назад
тот случай когда, на ремонт механизма закрывания крыши, нет денег))))
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7k
Позитив 50 секунд назад
нормально
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25k
Батончик с маком 39 минут назад
Ну а как ещё курить в машине. Иначе дым глазки щипать будет
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2k
Sergius SPb 51 минуту назад
Что он там курит?
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1k
Анна Анна 52 минуты назад
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19k
SolomonA Час назад
Холмс?
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261
Leonid SolomonA 6 минут назад
Нет, просто дебил
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