Зато в шапке: по заснеженной Москве прокатился мужчина с трубкой в машине с открытым верхом

Генуэзский циклон «Бенедикт» принес в Москву самый обильные осадки за последние 69 лет. Москвичи борются с сильным ветром 20-25 метров в секунду и снегом. Пробки в столице достигли 9 баллов. На одной из улиц столицы заметили автомобиль Porsche с открытым верхом. Сложно сказать, что страннее - водитель в шапочке и с трубкой, или сам автомобиль в снегу.