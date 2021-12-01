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В Хабаровске установили неоднозначную скульптуру

В Хабаровске установили неоднозначную скульптуру (3 фото)

Автор:
01 декабря 2021 09:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   в мире   врач с ребенком   памятник   скульптура   фото   хабаровск   
1155
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Памятник врачу с ребёнком стал поводом для крупного «скульптурного» скандала в Хабаровске. Скульптура вызвала негативную реакцию жителей, они требуют убрать её из строящегося сквера.

Памятник поставлен на средства частного инвестора. Он представляет собой девушку в форме медика со стетоскопом на шее, рядом с ней стоит подросток. Фигуры хабаровчане назвали «жуткими и депрессивными», они просят мэрию убрать скульптуру, но сделать это непросто.


По сообщению представителей администрации города, инвестор вложил в строительство сквера более 30 млн рублей, строится объект на правах частно-муниципального партнёрства. За счёт частника поставлены ротонда и памятник. Мэрия не располагает информацией о намерении убрать или заменить скульптуру.

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С жителями Хабаровска солидарны и пользователи Сети. В комментариях к посту с фото врача с ребёнком они также выражают негодование по поводу «очередного ляпа». «Если честно, глядя на эти фигуры, как будто повели на опыты», «Метафоричное состояние медицины РФ», «Оставьте, пусть пациенты боятся», пишут в комментариях пользователи.

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Метки: Россия   в мире   врач с ребенком   памятник   скульптура   фото   хабаровск   
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26  комментариев
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8k
Mauritanien Час назад
Как по мне, то ничего плохого я не вижу.
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147
perekrestok 5 секунд назад
Дети лейтенанта Шмидта! Тьфу, ошибся. Дети скульптора Церетели разбрелись по стране! Наверное тоже регионы по жеребьевке делили?
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4k
Leonid Полминуты назад
В каждом городе должен быть свой ужастик
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1k
Bar 47 секунд назад
Это они ещё кучу говна (памятник) на болотной площади не видели)
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7k
Ф Ив 2 минуты назад
Так собственно что не так с памятником? Врач как врач.
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338
Velziavul Necronomikonoff 2 минуты назад
Помогай им боженька....
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419
Сергей Викторович 4 минуты назад
а что такое частно-муниципального партнёрство? В чем его смысл, и главное - в чем выгода каждого участника этого партнерства?
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4k
mtonaka 12 минут назад
Бледненько конечно, на с Алёнкой ни в какое сравнение не идёт!
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46k
Хельги 15 минут назад
1) про страшшшшшную медицину ГЫБНУЩЕЙ Россииюшки: история разворачивается прям сейчас:
У мамы моей, старушки 82 летней катаракта, злая Россиянская медицина выдала ей по полису бесплатную операцию в Москве, анализы - в местной Орловской поликлинике им. Боткина, там же вакцинация ковид (но она как и вся моя семья вакцинировалась еще в мае).
Из трат: проезд из Орла в Москву и обратно (Ласточка - 1200+1200).
Операция, 1 день стационара - все покрывает стандартный бесплатный полис ОМС.
Процедура: приезжает в Москву, на месте в больнице сдает халявный анализ на КОВИД, отдает справки и идет на операцию.
В общем Мордорский УЖАС, не то, что в цивилизованных странах, ОЙ КОШМАР КОШМАР.
2) про скульптуры, эти вроде как и ничего... А вот посередке Москвы к радости Либерастов, таким же частным образом стоит скульптурка: кусок Глины... И ниче так, хипстеры довольны.
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5k
hhwost 16 минут назад
насчёт "крупный скандал" чо-то я сомневаюсь. нашлось несколько десятков или сотен "блохеров" из разряда вечно недовольных, та и плевать на них. что бы люди ни затеяли, всегда найдётся такой недовольный, как куча коровьего дерьма на середине солнечной полянки.
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2k
Sergius SPb 19 минут назад
Мля,ну лучше же чем простая поляна?
Будет народ переть фотаться. Местная достопримечательность.
Ну, если не сломают или на цвет.мет не скиздят.
Девочка Грета?
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12k
Хью́берт Полчаса назад
Надо обращаться к творческому составу коммунальщиков, они знают толк в скульптурах.
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3k
Outcast Полчаса назад
Тут проблема в композиции, нет в ней никакого художественного посыла. Просто стоит непонятная тётка в халате (причём чёрном) и непонятный ребёнок.
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5k
Алексей 36 минут назад
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818
Hallo FreeSpace 43 минуты назад
Чего докопались ?
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4k
MadShark 47 минут назад
С этим-то что не так? Не шедевр, но ничего ужасного я не вижу
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14k
Мария Коненкова Час назад
Лица как у двух шахтёров после смены. Только их зачем-то переодели в женщину и ребёнка. Криповато.
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Хабарь.. кто б сомневался, не помню ни одного довольного Хабаровчанина, им всё, всегда не так )
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