В Хабаровске установили неоднозначную скульптуру

Памятник поставлен на средства частного инвестора. Он представляет собой девушку в форме медика со стетоскопом на шее, рядом с ней стоит подросток. Фигуры хабаровчане назвали «жуткими и депрессивными», они просят мэрию убрать скульптуру, но сделать это непросто.

По сообщению представителей администрации города, инвестор вложил в строительство сквера более 30 млн рублей, строится объект на правах частно-муниципального партнёрства. За счёт частника поставлены ротонда и памятник. Мэрия не располагает информацией о намерении убрать или заменить скульптуру.