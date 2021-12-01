В Хабаровске установили неоднозначную скульптуру

Памятник врачу с ребёнком стал поводом для крупного «скульптурного» скандала в Хабаровске. Скульптура вызвала негативную реакцию жителей, они требуют убрать её из строящегося сквера.
Памятник поставлен на средства частного инвестора. Он представляет собой девушку в форме медика со стетоскопом на шее, рядом с ней стоит подросток. Фигуры хабаровчане назвали «жуткими и депрессивными», они просят мэрию убрать скульптуру, но сделать это непросто.
По сообщению представителей администрации города, инвестор вложил в строительство сквера более 30 млн рублей, строится объект на правах частно-муниципального партнёрства. За счёт частника поставлены ротонда и памятник. Мэрия не располагает информацией о намерении убрать или заменить скульптуру.
С жителями Хабаровска солидарны и пользователи Сети. В комментариях к посту с фото врача с ребёнком они также выражают негодование по поводу «очередного ляпа». «Если честно, глядя на эти фигуры, как будто повели на опыты», «Метафоричное состояние медицины РФ», «Оставьте, пусть пациенты боятся», пишут в комментариях пользователи.
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У мамы моей, старушки 82 летней катаракта, злая Россиянская медицина выдала ей по полису бесплатную операцию в Москве, анализы - в местной Орловской поликлинике им. Боткина, там же вакцинация ковид (но она как и вся моя семья вакцинировалась еще в мае).
Из трат: проезд из Орла в Москву и обратно (Ласточка - 1200+1200).
Операция, 1 день стационара - все покрывает стандартный бесплатный полис ОМС.
Процедура: приезжает в Москву, на месте в больнице сдает халявный анализ на КОВИД, отдает справки и идет на операцию.
В общем Мордорский УЖАС, не то, что в цивилизованных странах, ОЙ КОШМАР КОШМАР.
2) про скульптуры, эти вроде как и ничего... А вот посередке Москвы к радости Либерастов, таким же частным образом стоит скульптурка: кусок Глины... И ниче так, хипстеры довольны.
Будет народ переть фотаться. Местная достопримечательность.
Ну, если не сломают или на цвет.мет не скиздят.
Девочка Грета?