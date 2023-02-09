Российские посвящения, доказавшие, что размер – не главное

В Калининграде «живёт» целое семейство крошек-хомлинов. Это сказочные существа, которые, если верить местным легендам, мастера янтарного искусства и работают и с другими натуральными материалами.

Семейство заселяло город постепенно. Сперва появился дедушка Карл, потом бабушка Марта, морячок Витёк и озорница Уля. Потом к ним добавились крошка Антошка, папа Лео и мама Варя.