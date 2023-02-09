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Российские посвящения, доказавшие, что размер – не главное

Российские посвящения, доказавшие, что размер – не главное

Автор:
09 февраля 2023 15:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Культура   Россия   город   объект   памятник   посвящение   пчела   скульптура   страна   хомлин   
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Действительно красивая скульптура или памятник должны соответствовать многим критериям. И главные из них – основательность и фундаментальность. Но на просторах нашей страны можно встретить удивительные творения, которые наглядно доказывают, что размер – это далеко не главное в объекте культурного наследия.

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Долгое время самой, пожалуй, известной миниатюрной скульптурой России считался питерский Чижик-Пыжик. Размер персонажа развесёлой песенки не превышает 11 сантиметров. Правда, птичку регулярно похищали, чтобы, видимо, селить дома счастье. А, может, и в металлолом сдавали, кто знает.

В 2019 году свой Чижик появился в Симферополе. Его подарили в честь дня города власти Санкт-Петербурга. Пернатые внешне совершенно разные.

В Петербурге «обитает» и такой котёнок Фунтик. Рост котейки 15 сантиметров. Это творение Семёна Платонова считается отпрыском знаменитой скульптурной котопарочки – Василисы и Елисея с Малой Садовой.

В Калининграде «живёт» целое семейство крошек-хомлинов. Это сказочные существа, которые, если верить местным легендам, мастера янтарного искусства и работают и с другими натуральными материалами.

Семейство заселяло город постепенно. Сперва появился дедушка Карл, потом бабушка Марта, морячок Витёк и озорница Уля. Потом к ним добавились крошка Антошка, папа Лео и мама Варя.

В Серпухове обитает тоже целое семейство пернатых – павлинов. Символом города является этот король птиц. Изображение есть даже на гербе Серпухова. А потом стали появляться и маленькие трогательные покровители в разных образах.

Сейчас павлинчиков, высота которых не превышает 40 сантиметров, уже 14 особей. Очень может быть, что количество будет увеличиваться, ведь неохваченных образов масса, а миниатюрный размер позволит органично вписать скульптуры в городскую среду без ущерба для неё.

А Симферополь населяют пчёлки. Да не простые, а тоже в образе. Их уже больше 30 штук. Отыскать каждого крылатого полосатика не так просто, но оно того стоит. Подача, образ, реализация – всё в пчелиной семейке на высоте.

Идея заселить город трудолюбивыми жужиками появилась из-за того, что изначально на его месте были бескрайние цветочные поля, на которых без устали трудились пчёлки.

А ещё название города с греческого переводится как «собиратель». А кто, как не пчела, точнее всего соответствует этому определению?

А какие трогательные и милые мини-скульптуры или памятники встречали вы?

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Метки: Культура   Россия   город   объект   памятник   посвящение   пчела   скульптура   страна   хомлин   
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6  комментариев
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16k
Сергей 40 минут назад
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302
al-lav Полчаса назад
Тула.
Тульский мастеровой на ул. Металлистов.
Памятник студенческому хвосту у Тульского универа.
Говорят, что дракоша отлит из сотни "счастливых" пятаков, которые студенты подкладывали под пятку перед экзаменами
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22k
Сталкер 51 минуту назад
В целом пост интересный.
Но.
Огромный минус за то, что на многих фотографиях непонятен размер фигурок.
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619
Миха Час назад
памятник Алёнке в Нововоронеже, первый который!
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1k
klklkl Час назад
На хомлинов калининградских местные ипанько... воцэрвклё-активистанама... дебилы короче местные петиции давай строчить. А у других как?
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