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5 самых необычных крепостей России

5 самых необычных крепостей России (16 фото)

Автор:
18 октября 2021 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   в мире   красота   крепость   природа   фото   
568
16

Для статьи, нарочно, подбирал максимально разнообразные крепости, чтобы подчеркнуть видовую диверсификацию защитных сооружений, находящихся на территории Российской Федерации.

1. Древнеуйгурская крепость Пор-Бажин (Республика Тыва)

Эта крепость и послужила причиной написания статьи, уж слишком она необычная. Находится Пор-Бажин на острове, посреди озера Тере-Холь, имеет форму правильного прямоугольника и четкую внутреннюю планировку. Площадь крепости 3,3 га. Высота стен достигала 9 метров.

Впервые ее начали исследовать в конце 19 века. По современным исследованиям, а исследования проводились не только русскими учеными, но и нидерландскими, Пор-Бажин построен в 778 году при правителе Бёгю-Кагане. В центре постройки имеется манихейский храм. Это гигантское сооружение строили чуть больше года. Ученые до сих пор ломают голову над тем, для чего было строить такую "серьезную" крепость, с толстыми девятиметровыми стенами, вдали от Древних центров? Думаю, дело в драконах. Есть разные версии создания крепости от реальных до фантастических. Самые необычные - это то, что крепость выстроена шумерами, здесь находится могила Чингизхана и вход в Шамбалу. Также необычным является то, что крепость внезапно покинули, так как обнаружен пролом в одной из стен. Кто и когда напал на жителей крепости остается загадкой.


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2. Цитадель Нарын-Кала (Республика Дагестан)

Нарын-кала - одно из крупнейших защитных и оборонительных сооружений мира. У нее двойные стены до самого Каспия, с трех сторон ее защищают горные утесы, что полностью контролировало подходы врага. Строительство начато в 6 веке руководством шаха Кавада и продолжено его сыновьями и внуками

Внутри крепости находятся термы, резервуары с водой, мечеть Джума и самый древний христианский Храм России. Христианская церковь была выстроена в 4 или 5 веке, а потом была заброшена и почти целиком ушла под землю.

У крепости было много владельцев, которые считали цитадель своей резиденцией, строили здесь ханские палаты, дворец, канцелярию и тюрьму. Тюрьма здесь подземная и выполнена в форме кувшина, вам обязательно покажут ее на экскурсии в крепость


3. Крепость Вовнушки (Республика Ингушетия)

Еще одно необычное оборонительное сооружение, расположено в узком ущелье Озди-Чожд. Крепость состоит из трех башен на скале. Средневековая постройка является родовой крепостью семьи Оздоевых. Стенами крепости тут служат скалы. Некоторые стены крепости достроены людьми, но они так удачно вписываются в ансамбль, что мало отличимы от скал выстроенных природой.


Сооружение состоит из двух замков-башен, стоящих вместе, и одной на соседней скале. Предполагают, что между башнями был подвесной мост. Башни высотой 30 метров не имеют фундамента, и стоят прямо на скалах. Сложность архитектурной мысли объясняют молоком! По легенде, молоко лили на скалы, а там, где оно не впиталось, решено было ставить каменные башни. Кстати, современные исследование подтверждают наличие молока в кладке башни


4. Псковская крепость, Псковский Кром. (Псковская область)

Дата основания крепости не известна, но Кром уже упоминается с 903 года в "Повести Временных лет", также археологические раскопки, говорят о том, что строительство крепости началось уже с 7 века. Площадь крепости 3 Га. Стены крепости выполнены из известняка. Толщина стен кремля от 2 до 6 метров!!

Крепость Пскова была построена на скале, у слияние рек Великой и Псковы. В начале 15 века, когда появилось артиллерийское оружие, стены крепости начали укреплять, а уже к 16 веку - Псковская крепость считалась одной из лучших крепостей России. Во время Северной войны сюда приезжал Петр I и руководил фортификационными работами. Секрет прочных стен крепости, в связующем известковом растворе, который гасили несколько лет с специальных ямах и добавляли песок
Много фото в карусели ->




5. Крепость Пиллау (форт-цитадель) (Балтийск, Калининградская область)

Одного только взгляда на карту достаточно, что бы понять, что перед вами необычная крепость. Она правильной пятилучной формы, похожей на снежинку. В карусели прикрепила карту. Построена в 17 веке шведским королем Густавом-Адольфом II. Крепость Пиллау должна была прикрывать подход к Кенигсбергу со стороны моря.

Данную крепость посетил Петр I в 1697 году, здесь он обучался фортификационному и артиллерийскому искусствам. Так что не удивительно, что Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, чем-то напоминает Балтийскую

В ходе Великой Отечественной войны в бою за город Балтийск и крепость Пиллау была отвоевана советскими войсками. Сейчас здесь расположен музей Балтийского флота.


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Метки: Россия   в мире   красота   крепость   природа   фото   
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46k
Хельги 55 минут назад
1) А как же столица Мамая славный город Судак?
2) Крепость Пиллау - чем так уж не обычен, обычный Вобановский звездочный форт? Это самая распространённая для европы того времени форма. Настолько, что например в Империал Тотал Варе - это стандартная модель крепости для всех европейских наций включая Россию.
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3k
Дмитрий Полчаса назад
А Новгородская крепость в Великом Новгороде?
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1k
Viktor Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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639
Ольга 36 минут назад
Очень познавательно.
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