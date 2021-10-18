5 самых необычных крепостей России

3. Крепость Вовнушки (Республика Ингушетия)

Еще одно необычное оборонительное сооружение, расположено в узком ущелье Озди-Чожд. Крепость состоит из трех башен на скале. Средневековая постройка является родовой крепостью семьи Оздоевых. Стенами крепости тут служат скалы. Некоторые стены крепости достроены людьми, но они так удачно вписываются в ансамбль, что мало отличимы от скал выстроенных природой.



Сооружение состоит из двух замков-башен, стоящих вместе, и одной на соседней скале. Предполагают, что между башнями был подвесной мост. Башни высотой 30 метров не имеют фундамента, и стоят прямо на скалах. Сложность архитектурной мысли объясняют молоком! По легенде, молоко лили на скалы, а там, где оно не впиталось, решено было ставить каменные башни. Кстати, современные исследование подтверждают наличие молока в кладке башни





