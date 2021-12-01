Зачем американцы подняли советскую подводную лодку с глубины 5 километров?

Лодка должна была подать сигнал о прохождении контрольного рубежа, но так и не сделала это. В итоге 8 марта в СССР объявили тревогу.

На поиски субмарины Советский Союз отправил 30 кораблей разного класса и авиационную технику, но ее так и не нашли. Спустя почти 2 месяца поисковые работы завершились, а 98 человек экипажа признали погибшими. В отличие от СССР Америка решила все-таки разыскать затонувшее судно и поднять его со дна. Но зачем же американцев понадобилась советская лодка?

Как американцы нашли К-129?

В 1950-ом советские подводные лодки периодически подплывали слишком близко к границам США. Американцы были этим обеспокоены, поэтому расставили по Мировому океану чувствительные сейсмографы и гидрофоны. С их помощью можно было услышать звук двигателя субмарины и ее местонахождение.