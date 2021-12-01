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Зачем американцы подняли советскую подводную лодку с глубины 5 километров?

Зачем американцы подняли советскую подводную лодку с глубины 5 километров? (3 фото)

Автор:
01 декабря 2021 09:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Подводная лодка   Подводная лодка К-129   американцы   тихий океан   факты   фото   
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Подводная лодка К-129 вышла в Тихий океан из базы, расположенной на Камчатке, на боевое патрулирование 24 февраля 1968 года. В плавание она находилась 12 суток, после чего перестала выходить на связь.

Лодка должна была подать сигнал о прохождении контрольного рубежа, но так и не сделала это. В итоге 8 марта в СССР объявили тревогу.

На поиски субмарины Советский Союз отправил 30 кораблей разного класса и авиационную технику, но ее так и не нашли. Спустя почти 2 месяца поисковые работы завершились, а 98 человек экипажа признали погибшими. В отличие от СССР Америка решила все-таки разыскать затонувшее судно и поднять его со дна. Но зачем же американцев понадобилась советская лодка?


Как американцы нашли К-129?

В 1950-ом советские подводные лодки периодически подплывали слишком близко к границам США. Американцы были этим обеспокоены, поэтому расставили по Мировому океану чувствительные сейсмографы и гидрофоны. С их помощью можно было услышать звук двигателя субмарины и ее местонахождение.

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Когда СССР направил в океан 30 кораблей, США засекла это. Американцы сделали выводы, что такое количество судов, может означать, что ведутся поиски затонувшей лодки. Чтобы убедиться в правильности предположения, они начали изучать записи. На одной из них был зафиксирован хлопок, напоминающий взрыв.

На место, где произошел хлопок, отправили лодку «Халибат». Через несколько недель К-129 была найдена. Она лежала на глубине 5000 метров, а ее корпус был деформирован, также в лодке была пробоина. К слову, СССР искали субмарину на глубине 500-600 метров.


Подъем К-129 из воды

Для извлечения подводной лодки американцы построили два уникальных судна. Секретность проекта была так высока, что даже судостроители не знали назначение лодок. По плану США одно судно должно было подцепить К-129 и поместить в другое, которое бы и доставило ее на сушу.

В 1974 план привели в действие. Но когда американцы начали поднимать носовую часть лодку, она частично обломилась. В итоге на поверхность удалось извлечь лишь небольшую ее часть и 2 торпеды. В носу К-129 было обнаружено 6 тел, их американцы похоронили в океане по всем правилам ВМФ СССР. В воде остались ракеты и основная часть лодки.


Зачем американцам советская подлодка?

Военная подводная лодка для американцев — ценная находка. Найти ее, значит получить возможность выяснить секреты Советского Союза. В К-129 американцев интересовало многое: конструкция подлодки, ее технические данные, механизмы, документы и другое. Но, конечно же, больше всего им важны были шифры, изучив которые, американцы могли выяснить, каким образом происходит кодировка информации в СССР. Ну и конечно ядерное оружие, которое располагалось в подводной лодке.

США повезло, СССР официально так и не заявил, о несчастном случае, произошедшем с К-129. Поэтому лодка считается бесхозной. Этот факт дал американцам возможность изучать ее и извлечь из воды. Если же Советский Союз сделал бы официальное заявление, место и сама лодка имели бы статус захоронения. В этом случае уже никому бы нельзя было проводить какие-либо манипуляции с субмариной без разрешения СССР.


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Метки: Подводная лодка   Подводная лодка К-129   американцы   тихий океан   факты   фото   
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newegg Час назад
Tела шести советских моряков, обнаруженных в поднятых отсеках, были с воинскими почестями погребены в море (в стальной камере из-за радиоактивного заражения). В октябре 1992 года директор ЦРУ Роберт Гейтс на встрече в Москве передал президенту России Борису Ельцину видеоплёнку с записью ритуала захоронения тел советских подводников из экипажа K-129.
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Белый Час назад
"...В плавание она находилась 12 суток,..." - правильнее будет сказать: в походе
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