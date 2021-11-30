Географическая несправедливость, произошедшая с горой Крузенштерна

«В нашей жизни все бывает: и под солнцем лед не тает, и теплом зима встречает, дождь идет в январе…» А несправедливости случаются не только с людьми или животными, но и с географическими объектами.
И речь сейчас не о безответственном отношении к природе.
Где была или есть гора Крузенштерна
Сегодня архипелаг Новая Земля относится к Архангельской области и находится за полярным кругом. Открыта земля была еще в веке XII-XIII новгородскими купцами, но долгие века была плохо исследована. Сами посудите, зимой морозы до 40 с пронизывающими ледяными ветрами, а в самый жаркий месяц август температура редко поднимается выше 0. В таких жутких условиях не очень комфортно проводить исследования.
Вид на Новую Землю и Баренцево море из космоса. Фото: NASA Goddard Space Flight Center/flickr.com
Новую гору на Новой Земле обнаружили в начале XIX века и назвали в честь первого русского мореплавателя, обошедшего на корабле нашу планету, Ивана Крузенштерна. Однако на современных картах она фигурирует под другим названием. Обидно. Тем более что это наивысшая точка архипелага.
Кто дает названия островам, морям и горным вершинам
Сегодня на нашей планете, наверное, не осталось белых пятен. Но когда еще недавно исследователи обнаруживали новые земли, им часто давались названия в честь первооткрывателей или других важных для общества людей. Вот только некоторые земли открывались не единожды. Для того чтобы доказать, что этот остров в океане или гора на полуострове уже была кем-то открыта, мало дать название, нужно нанести новый объект на карту, перевести карту и издать в разных странах, чтобы таким образом закрепить название и статус первооткрывателя.
Случайность или заговор против России
Скоро будет 202 года, как Антарктида была открыта российскими мореплавателями. Долгое время материк был ничейным, а русские про него не вспоминали. В советское время картографами, геологами и геодезистами составлялись карты Антарктиды с указанием всех русских наименований. Их были тысячи.
Картографическая фабрика тогда была в Киеве. Туда и передали карту на печать. Вот только не успели это сделать до распада СССР. В результате карты не напечатали и России их не вернули, несмотря на неоднократные требования и просьбы Роскартографии. Сообразительные англичане использовали этот момент и присвоили географическим объектам свои названия. Так остров Шишкова стал Кларенс, Рожнова — Гиббсом, Мордвинова — Элефантом и так далее. Подобные истории происходили и с открытыми русскими полинезийскими островами, и другими объектами.
Есть ли выход из ситуации
К счастью, в законодательстве прописан алгоритм возврата первоначальных исторических названий географических объектов.
Конечно, для этого нужно собрать необходимые документальные доказательства, и это потребует времени, но игра стоит свеч. А вы верите, что справедливость восторжествует?
Источник:
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Из-за этого коварные англичане назвали острова своими названиями!...
Зачётный поток сознания!