Географическая несправедливость, произошедшая с горой Крузенштерна

Вид на Новую Землю и Баренцево море из космоса. Фото: NASA Goddard Space Flight Center/flickr.com

Новую гору на Новой Земле обнаружили в начале XIX века и назвали в честь первого русского мореплавателя, обошедшего на корабле нашу планету, Ивана Крузенштерна. Однако на современных картах она фигурирует под другим названием. Обидно. Тем более что это наивысшая точка архипелага.

Кто дает названия островам, морям и горным вершинам

Сегодня на нашей планете, наверное, не осталось белых пятен. Но когда еще недавно исследователи обнаруживали новые земли, им часто давались названия в честь первооткрывателей или других важных для общества людей. Вот только некоторые земли открывались не единожды. Для того чтобы доказать, что этот остров в океане или гора на полуострове уже была кем-то открыта, мало дать название, нужно нанести новый объект на карту, перевести карту и издать в разных странах, чтобы таким образом закрепить название и статус первооткрывателя.

Случайность или заговор против России

Скоро будет 202 года, как Антарктида была открыта российскими мореплавателями. Долгое время материк был ничейным, а русские про него не вспоминали. В советское время картографами, геологами и геодезистами составлялись карты Антарктиды с указанием всех русских наименований. Их были тысячи.