Ящик с «Таинственного острова»: что внутри?

Моим первым «жюльверном» была книга «Таинственный остров», которую я впервые прочитал 40 лет назад. Этот страшно потрёпанный толстый томик, все страницы которого заляпаны бесчисленными жирными пятнами и чернильными кляксами, до сих пор бережно хранится в моей библиотеке на почётном месте. Больше всего на свете я обожал накрыть стол толстым одеялом, затащить под него матрас, карманный фонарик и бутерброд, устроиться поудобнее – и, забыв обо всём на свете, читать, читать, читать...

Это я всё к чему? К тому, что книги Жюля Верна я хорошо знаю и очень люблю. Однако это не отменяет того факта, что в них очень много научных и технических неточностей. Вот возьмём «Таинственный остров»...

По сюжету пятеро американцев на воздушном шаре попадают на необитаемый одинокий островок посреди Тихого Океана. При себе у них не осталось практически ничего – ни оружия, ни инструментов, ни книг, ни еды. И поначалу им пришлось очень непросто. Однако потом – благодаря знаниям и упорному труду – герои смогли наладить себе вполне сносное существование.