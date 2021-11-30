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Ящик с «Таинственного острова»: что внутри?

Ящик с «Таинственного острова»: что внутри? (12 фото)

Автор:
30 ноября 2021 09:36
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: интересно   познавательно   таинственный остров   факты   фото   ящик   
587
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Давайте распакуем и посмотрим. И обнаружим кое-что интересное! Поговорим об оружии, полезных книгах и приборах навигации.

Моим первым «жюльверном» была книга «Таинственный остров», которую я впервые прочитал 40 лет назад. Этот страшно потрёпанный толстый томик, все страницы которого заляпаны бесчисленными жирными пятнами и чернильными кляксами, до сих пор бережно хранится в моей библиотеке на почётном месте. Больше всего на свете я обожал накрыть стол толстым одеялом, затащить под него матрас, карманный фонарик и бутерброд, устроиться поудобнее – и, забыв обо всём на свете, читать, читать, читать...

Это я всё к чему? К тому, что книги Жюля Верна я хорошо знаю и очень люблю. Однако это не отменяет того факта, что в них очень много научных и технических неточностей. Вот возьмём «Таинственный остров»...

По сюжету пятеро американцев на воздушном шаре попадают на необитаемый одинокий островок посреди Тихого Океана. При себе у них не осталось практически ничего – ни оружия, ни инструментов, ни книг, ни еды. И поначалу им пришлось очень непросто. Однако потом – благодаря знаниям и упорному труду – герои смогли наладить себе вполне сносное существование.

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А ещё им время от времени «подбрасывал» разные подарки (вот совсем не Дед Мороз) таинственный капитан Немо, который прятался в глубокой подводной пещере...

Итак, потерпевшие крушение (или, как они сами себя называют, «колонисты»), уже полгода живут на необитаемом острове. И как раз в тот самый день, когда они смогли построить из коры лодку и решили испытать её, они внезапно обнаруживают на берегу самый настоящий «сундук со сказками» – большой ящик, в котором чего только не было!

"Мало-помалу из ящика извлекли целый ряд самых разнообразных предметов и разложили их на песке. При каждой новой находке Пенкроф кричал "ура", Харберт хлопал в ладоши, а Наб пускался в пляс. Тут были книги, которые могли бы свести Харберта с ума от радости, и кухонная утварь, которую Наб охотно покрыл бы поцелуями. И правда, колонисты действительно могли быть совершенно удовлетворены, ибо в ящике оказались инструменты, оружие, приборы, одежда и книги".

Список предметов из ящика потрясал воображение. Тут тебе и компас, и бинокль, и подзорная труба, и куча ножиков и самого разного оружия (даже с пистонами, точь в точь как у меня в ящике с игрушками)... Собственно, с оружия всё и началось.

Итак, я в очередной раз перечитывал книгу и смаковал уже давным-давно выученный наизусть список:


2 ружья кремневых
2 пистонных ружья
2 карабина центрального боя
2 капсюльных ружья
5 ножей охотничьих
4 палаша абордажных
2 бочонка пороха фунтов по 25 каждый
12 коробок пистонов


Однако почему-то на этот раз что-то меня насторожило. Что-то неуловимое. Почему в ящике были самые разные ружья? Неужели нельзя было положить одинаковые? Чем эти ружья друг от друга отличаются? Современный ребёнок с кучей подобных вопросов лезет в Интернет, однако в те времена у нас не было ни поисковиков, ни Интернета, ни компьютеров. Так что пришлось со вздохом лезть на полку, где стояла ужасно толстая и тяжёлая восьмитомная «Советская военная энциклопедия». Итак, что же мне удалось разузнать?


Кремневое ружьё – самое «древнее» изо всех перечисленных в списке. Кусочек камня бьёт по огниву, высекая сноп ярких искр. Искры поджигают порох на полке (затравку), а затравка поджигает порох в стволе (заряд). Несмотря на очевидную «древность», «кремнёвками» всё ещё пользуются некоторые деревенские охотники в малодоступных районах. Почему? Да потому что «кремнёвке» нужны только порох и свинец для пуль.

Пистонное ружьё – изобретение начала XIX века. Вместо пороховой затравки на полке для поджигания заряда используется вещество, которое взрывается при сильном ударе – например, гремучая ртуть или бертолетова соль. Маленькую частичку такого вещества вклеивают между двумя листами водонепроницаемой бумаги – так получаются те самые пистоны. Пистонное ружьё надёжнее «кремнёвки», но ему нужны порох, свинец для пуль и пистоны.

Капсюльное ружьё – близкий родственник пистонного. Вместо бумаги взрывчатое вещество набивают в маленький медный или латунный колпачок, капсюль. При заряжании капсюль надевают на огнепроводную трубку (брандтрубку), через которую и поджигается заряд в стволе. Такому ружью нужны порох, свинец для пуль и капсюли.

Карабин центрального боя – вот тут всё сложнее. Во времена создания «Таинственного острова» (1875 год) патроны центрального боя были новейшим изобретением, последним словом военной техники. Скажем, капсюль системы американского оружейника Хирама Бердана (того самого, в честь которого назвали винтовку-«берданку») был запатентован только в 1866 году! Действие книги, напомним, разворачивается в 1865 – 1869 годах. В те годы в США был очень популярен карабин Генри, «папа» знаменитого «Винчестера» – но он был под патрон бокового, а не центрального, боя!

А карабин «Винчестер» (под патрон центрального боя 44 калибра) появился на свет только в 1873 году. И для такого карабина просто пороха недостаточно – ему нужны унитарные патроны, «современные», с металлической гильзой и капсюлем!

С большим трудом поставив «Энциклопедию» на место, я вернулся к книге Жюля Верна. Ещё раз внимательно перечитал список оружия. Так и есть! Автор – невероятно, но факт! – начисто «забыл» снабдить своих героев боеприпасами. Смотрите сами – в списке есть 2 бочонка пороха и 12 коробок пистонов, это да. Однако в нём нет ни патронов для карабина, ни капсюлей для капсюльных ружей, и – самое важное! – совершенно нет свинца для пуль. Так что все эти прекрасные ружья колонисты могли использовать в лучшем случае в качестве дубинок, стрелять из них было абсолютно нечем! Обнаружив такую вот «дыру» в любимой книжке, я чуть не расплакался от обиды.

Следующую «дыру» в том же самом списке я обнаружил, когда уже вырос и начал изучать астрономическую навигацию, то есть науку о том, как прокладывать курс и определять положение судна в море с помощью Солнца, Луны и звёзд. Наука это весьма непростая, требующая внимания, терпения и большого количества сложных математических вычислений. Итак, в ящике, обнаруженном колонистами на берегу были следующие приборы:


1 секстант
1 бинокль
1 подзорная труба
1 готовальня
1 компас
1 термометр Фаренгейта
1 барометр металлический
1 коробка с фотографическим аппаратом и набором принадлежностей - пластинок, химикалий и т. д.

А также вот какие книги:

1 Библия (Ветхий и Новый Завет)
1 географический атлас
1 естественно-исторический словарь в 6 томах
1 словарь полинезийских наречий
3 стопы писчей бумаги
2 чистые конторские книги


Для того, чтобы определить географические координаты по Солнцу или звёздам, штурману или капитану судна требуется, во-первых, секстант. И секстант в списке приборов имеется, тут Жюль Верн прав.

Но дело в том, что одного лишь секстанта недостаточно, увы! Нам потребуется ещё и хронометр – то есть очень точные часы. Справедливости ради стоит отметить, что у Сайреса Смита и Гедеона Спилета часы были. Однако за прошедшие на острове полгода механические часы – любые! – уже не смогут показывать точное время (скорее всего, они «отстанут»). А ошибка по времени «всего лишь» в одну минуту при астрономическом определении даёт «ошибку» (погрешность) порядка 30 километров. Неплохо, правда?

Но и это ещё не всё! Нам обязательно потребуется ещё и толстая книга, которая называется «Морской астрономический ежегодник» (МАЕ) – или по-английски «Nautical Almanac». Без этой книжки самый лучший в мире секстант позволит определить местонахождение наблюдателя только очень приблизительно!

А ещё для этого нам потребовался бы карманный калькулятор (да не простой, бухгалтерский, а инженерный!), а в те времена – тригонометрические таблицы, те самые вызывающие тошноту «Четырёхзначные математические таблицы», они же «таблицы Брадиса». Потому что формулы сферической тригонометрии – по которым и производятся навигационные расчёты – это сплошные синусы, косинусы и тангенсы с котангенсами. Считать которые «на пальцах» – дело очень сложное, трудоёмкое и долгое.

Вы видите такие книги в списке Жюля Верна? И я тоже не вижу. Так что, несмотря на наличие в чудо-ящике секстанта, определить координаты острова «абсолютно точно» (я цитирую) у Сайреса Смита не получилось бы никак. Справедливости ради отмечу, что процедура приблизительного определения координат острова – безо всякого секстанта – у Жюля Верна описана подробно, грамотно и правильно. Но! Для этого автору пришлось «случайно» оставить журналисту Спилету самый настоящий «рояль в кустах», пардон, идущие точно часы:

"Как мы уже знаем, вода пощадила часы Гедеона Спилета, который раньше других был выброшен на песок далеко от моря. Это был прекрасно отрегулированный инструмент, настоящий карманный хронометр, и Гедеон Спилет каждый день аккуратно заводил его..."

Конечно, Жюль Верн был по образованию юристом – и с математикой дружил не очень. Так что отсутствие астрономических и вычислительных таблиц в списке книг можно ему и простить... А вот полное отсутствие боеприпасов для оружия – досадная оплошка капитана Немо. Причём совершенно колонистами не замеченная!



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Метки: интересно   познавательно   таинственный остров   факты   фото   ящик   
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Alex Полчаса назад
В детстве эту книгу раз 5-7 наверно перечитал.
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