Нелепая американская методичка как отличить китайца от японца

Японо-китайская война началась еще в 1937 году и продолжалась вплоть до 1945 года, став таким образом частью Второй мировой войны. На стороне Японии выступали страны «оси», Китай поддерживали СССР, Великобритания, США.
В апреле 1941 года американским военнослужащим разрешили на добровольных началах участвовать в боевых действиях в Китае. Из летчиков ВВС США было сформировано подразделение «Летающие тигры», позднее преобразованное в 14-ю воздушную армию США.
Для того, чтобы американцы, воюющие в Поднебесной, могли ориентироваться в чужой стране, была выпущена специальная методичка под названием «Карманный гид по Китаю». В одном из разделов брошюры демонстрировались наглядные (в виде комиксов) отличия японцев и китайцев.
Впрочем, эта книжка вряд ли могла быть полезной американским солдатам, поскольку содержала немало забавных и ошибочных перлов.
Прежде всего предлагалось сравнить внешность японца и китайца: «Вот двое мужчин, захваченных патрулем. Обратите внимание, что китаец почти такого же роста, как и американец. Японец ниже и выглядит так, будто его ноги растут прямо от груди».
«Кожа китайца бронзового цвета, в то время как кожа японца имеет лимонный оттенок. Глаза китайца посажены как у американца или европейца, но при этом более раскосые. У японца близко сидящие к носу глаза».
«У китайца гладкое лицо, у японца волос на лице больше. Посмотрите на профиль и зубы. У китайца ровные зубы, у японца — торчат вперед. Китаец улыбается часто и без усилий, японец как будто все время недоволен. Особенно, если этот японец — офицер».
«Иногда японцы маскируются под представителей других восточных народов. Это их излюбленный прием проникнуть к противнику. Вы можете заставить пленного пройтись. У китайцев крупный шаг. Японцы шаркают и ходят мелкими шажками (если только не подделывают походку)».
«У китайцев и других азиатов обычные ступни. Японцы, перед тем, как перешли на армейскую обувь, носили деревянные сандалии (гэта), поэтому из ступни отличаются большим расстоянием между первым и вторым пальцами и мозолями, натертыми кожаными ремешками гэта».
«Иногда японские офицеры не имеют вышеперечисленных характерных черт. Они хорошо говорят по-английски, владеют американским сленгом. Но большинство японцев неправильно произносят английскую „s“ (с), а букву „l“ (л) и вовсе не способны выговорить. Попросите пленных сказать фразу вроде: „Smith left the fortress“ („Смит покинул крепость“). Вы услышите: „Ss-s-smith reft the fortress-s-s“. Или предложите им повторить слово „lalapalooza“ („лалапалуза“) и враг запаникует».
Кроме того, американским военным предлагалось заглянуть в штаны захваченного азиата и выяснить какое нижнее белье тот носит, поскольку японский покрой был особенным.
В конце методички подводился итог вышесказанному и давалось грозное предостережение: «Японские шпионы обманывают даже китайцев. Изображая, как сдаются, они готовы на любой трюк и попытаются выдать себя за кого угодно лишь бы не попасть в плен».
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Чезаре Ломброзо