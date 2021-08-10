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Нелепая американская методичка как отличить китайца от японца

Нелепая американская методичка как отличить китайца от японца (6 фото)

Автор:
10 августа 2021 09:22
Метки: Юмор   забавно   китаец   методичка   отличия   факты   фото   японец   
952
6

Японо-китайская война началась еще в 1937 году и продолжалась вплоть до 1945 года, став таким образом частью Второй мировой войны. На стороне Японии выступали страны «оси», Китай поддерживали СССР, Великобритания, США.

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Метки: Юмор   забавно   китаец   методичка   отличия   факты   фото   японец   
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5  комментариев
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152
fduch_a Полчаса назад
Это нелепая методичка людям жизнь спасала. Думаю у наших бойцов такие же были. Ну или на занятиях с личным составом точно проходили. Разведчиков готовили.
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5k
Алексей 17 минут назад
Че их отличать, у одних глаза злые, у других усталые) Проще некуда
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1k
bosayk 2 часа назад
у японца обязательно женские трусики в кармане)
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2k
Тупняк 2 часа назад
Мне кажется по манере общения вычислить их можно в первые 10 секунд.
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11k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Согласовано:
Чезаре Ломброзо
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