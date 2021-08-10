Нелепая американская методичка как отличить китайца от японца

В апреле 1941 года американским военнослужащим разрешили на добровольных началах участвовать в боевых действиях в Китае. Из летчиков ВВС США было сформировано подразделение «Летающие тигры», позднее преобразованное в 14-ю воздушную армию США.

Для того, чтобы американцы, воюющие в Поднебесной, могли ориентироваться в чужой стране, была выпущена специальная методичка под названием «Карманный гид по Китаю». В одном из разделов брошюры демонстрировались наглядные (в виде комиксов) отличия японцев и китайцев.

Впрочем, эта книжка вряд ли могла быть полезной американским солдатам, поскольку содержала немало забавных и ошибочных перлов.

Прежде всего предлагалось сравнить внешность японца и китайца: «Вот двое мужчин, захваченных патрулем. Обратите внимание, что китаец почти такого же роста, как и американец. Японец ниже и выглядит так, будто его ноги растут прямо от груди».

«Кожа китайца бронзового цвета, в то время как кожа японца имеет лимонный оттенок. Глаза китайца посажены как у американца или европейца, но при этом более раскосые. У японца близко сидящие к носу глаза».