Под Пермью ученик шестого класса устроил в школе стрельбу

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Мальчик захотел отомстить однокласснице, взял ружье отца и отправился в школу.
Утро сегодняшнего дня в средней школе поселка Сарс Пермского края (200 км от Перми) началось со стрельбы. 12-летний ученик 6 класса взял у отца "Сайгу" и отправился в школу, чтобы отомстить однокласснице и учителям, на которых был зол.
Пермский стрелок, шестиклассник Дима Г.
Перед днем стрельбы Диме приснился Бог, который, как он поясняет, и рассказал, что делать дальше и как расправиться с обидчиками.
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По информации из некоторых СМИ, на входе в школу первой он встретил свою сестренку, которой приказал идти домой. А потом, войдя в здание, принялся стрелять. Шестиклассник успел сделать два выстрела - одним из них разбило дверь.. Осколками стекла поранило одного из школьников. Второй выстрел ушел в потолок.
После этого мальчишку скрутили, отобрали ружье и отвели в кабинет к директору. Сообщается, что мальчик находится в эмоционально нестабильном состоянии. С ним сейчас работают специалисты.
После этого мальчишку скрутили, отобрали ружье и отвели в кабинет к директору. Сообщается, что мальчик находится в эмоционально нестабильном состоянии. С ним сейчас работают специалисты.
Директор школы, обезвредившая юного стрелка
Преподаватели утверждают, что Дима - ребенок, к которому у них не было претензий ни по учебе, ни по поведению. Мальчик живет с матерью, с отцом ежедневно созваниваются. После развода отец ребенка работает в Челябинске, поэтому связь с сыном поддерживает по телефону. Говорит, что мальчишка спокойный и неконфликтный, но в последнее время общался с мальчиком неохотно.
Отец рассказывает о сыне
В школе отменены занятия. Учеников распустили по домам. В учебном заведении работают сотрудники полиции. Сообщается, что к уголовной ответственности шестиклассника привлекать не будут - возрастом не вышел. К счастью, жертв в сегодняшней расправе не было.
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По хорошему папаня должен отвечать за эту вакханалию, чем строже тем поучительней.
во-первых, это штраф в размере до 5 тыс. рублей;
во-вторых, административный арест нарушителя на срок до 15 суток.
Кроме того, оружие и боеприпасы к нему могут быть изъяты у владельца, а сам он лишен возможности оформить лицензию в течение нескольких лет.
Или стояла в уголочке за дверью?
А директор - молодец!