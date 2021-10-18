Под Пермью ученик шестого класса устроил в школе стрельбу

По информации из некоторых СМИ, на входе в школу первой он встретил свою сестренку, которой приказал идти домой. А потом, войдя в здание, принялся стрелять. Шестиклассник успел сделать два выстрела - одним из них разбило дверь.. Осколками стекла поранило одного из школьников. Второй выстрел ушел в потолок.

После этого мальчишку скрутили, отобрали ружье и отвели в кабинет к директору. Сообщается, что мальчик находится в эмоционально нестабильном состоянии. С ним сейчас работают специалисты.