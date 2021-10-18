FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7688 постов • 1248 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Под Пермью ученик шестого класса устроил в школе стрельбу

Под Пермью ученик шестого класса устроил в школе стрельбу (4 фото)

Автор:
18 октября 2021 09:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Стрельба в школе   дети   колумбайн   пермь   школа   
1323
4
Мальчик захотел отомстить однокласснице, взял ружье отца и отправился в школу.
×

Директор школы, обезвредившая юного стрелка

Преподаватели утверждают, что Дима - ребенок, к которому у них не было претензий ни по учебе, ни по поведению. Мальчик живет с матерью, с отцом ежедневно созваниваются. После развода отец ребенка работает в Челябинске, поэтому связь с сыном поддерживает по телефону. Говорит, что мальчишка спокойный и неконфликтный, но в последнее время общался с мальчиком неохотно.

Отец рассказывает о сыне

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Стрельба в школе   дети   колумбайн   пермь   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
A 44 минуты назад
Огнестрельное оружие должно храниться в запираемом сейфе. Как мальчишка его достал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Дмитрий Горчилин 7 минут назад
Напасть прямо, поперло. Хорошо хоть особо никто ни пострадал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Антон 12 минут назад
И как всегда, на поверхности только следствие: подросток с оружием. Итог официальной власти: это всё компьютерные игры и права на оружие. Признавать, что причина значительно глубже, не принято. Иначе вылезет неприятная правда, что школы переполнены в виду сокращения учительского состава, недостаточного строительства школьных заведений, отсутствие бесплатных или льготных кружков и секций. Как итог - классы по 50 детей, предоставленных сами себе (их воспитанием никто не занимается в виду дибильной школьной программы и условий для педагогов), где рано или поздно возникают конфликты и школьный буллинг, которые учитель не имеет возможности ни предотвратить, ни прекратить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
nobody® 19 минут назад
Взял ружьё отца? Так а чего отец ещё свободен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Booka1a 19 минут назад
ну сейчас папка и присядет за то, что ружье не в сейфе хранил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Росомаха 19 минут назад
Как говаривал Козьма Прутков - Зри в корень!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander 21 минуту назад
Занятно, что все эти малолетние стрелки сразу начинают косить под невменяемых. Какие сообразительные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 24 минуты назад
Пропаганда насилия работает, набирает обороты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кархародон Полчаса назад
Мелкого на учёт. Папашу - в тюрьму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tάρβοs Полчаса назад
Идущий по улице мальчик с ружьем никого не насторожил? Или у них это в порядке вещей?
По хорошему папаня должен отвечать за эту вакханалию, чем строже тем поучительней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
Юденич Полчаса назад
На первый раз для сопляка все прошло безнаказанно. Ждите второго раза. А отцу отвечать придется за плохое хранение оружия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха Полчаса назад
Жаль,что папаша легко отделается:
во-первых, это штраф в размере до 5 тыс. рублей;
во-вторых, административный арест нарушителя на срок до 15 суток.
Кроме того, оружие и боеприпасы к нему могут быть изъяты у владельца, а сам он лишен возможности оформить лицензию в течение нескольких лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Антон 37 минут назад
Что-то мне подсказывает, что если бы пресса не публиковала ФИО и фото преступника, ничего бы этого в последние годы бы не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212k
Барон Мюнхгаузен. 39 минут назад
А "Сайга" у них в доме просто висела на стене?
Или стояла в уголочке за дверью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Kozlodoev 41 минуту назад
Папаше теперь расхлёбывать... ну и владельцам оружия гайки подзатянут ещё больше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком 42 минуты назад
Интересно какой именно "бог" ему приснился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
El Niño 45 минут назад
Ну и хорошо, что без жертв! Пацанёнок, вроде как, неплохой парень, а за ствол взялся из-за предыдущих дебилов-стрелков: просто иная мысль уже в голову не пришла.

А директор - молодец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Schreibikus 46 минут назад
Вопрос к специалистам: вот в этом случае жертв, слава Богу, не было - а если бы были, все равно стрелка не осудили бы? По особо тяжким преступлениям уголовная ответственность с 14 лет. Ему 12. То есть поубивай он людей, погрозят пальцем и поставят на учет, и все?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RRK 49 минут назад
Я вот только одного не пойму, зачем нужна армия дармоедов в виде россгвардии? Трудно парочку вооруженных россгвардейцев в школах расставить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17 В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17 Кардиолог рассказал, от чего чаще всего умирают на уроках Кардиолог рассказал, от чего чаще всего умирают на уроках Греф предложил позакрывать в стране математические школы, но ему возразили Греф предложил позакрывать в стране математические школы, но ему возразили "Ты на её защиту встанешь": в России выпустят детскую конституцию с картинками и стихами "Ты на её защиту встанешь": в России выпустят детскую конституцию с картинками и стихами "День каннибала": учительница из Химок разрешила детям избить одноклассника "День каннибала": учительница из Химок разрешила детям избить одноклассника Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88612



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
9
134
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
На блогера-провокатора, устроившего прыжки на "Шкоде" в центре Петербурга, завели уголовное дело
0
151
На блогера-провокатора, устроившего прыжки на "Шкоде" в центре Петербурга, завели...
Набирающие популярность в сообществах
Простой рецепт поленты на завтрак
1
8
Простой рецепт поленты на завтрак
Воссоединение Китая и&nbsp;Тайваня
0
13
Воссоединение Китая и Тайваня
В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему
В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
4
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#история#комментарии#Разное#картинки#прикол#забавно#позитив
#интересно#кино#животные#страна#люди#фильм#сарказм#Москва#истории#происшествие
#факты#СССР#подборка#gif#прикольные#актеры#познавательно#находки#метро#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться