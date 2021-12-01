На хитрую Tesla есть русский автослесарь: процесс угона модного электрокара крупным планом

В очередном видеосюжете об автоугонах отечественный эксперт по уличной приватизации автотранспорта Ян замахнулся
на Вильяма нашего Шекспира Илона Маска с его электромобилями.
По просьбам подписчиков, авторы Youtube-канала "Угона.нет - защита от угона" протестировали на уязвимости в защите автомобиля Tesla Model X. Помочь с практической частью задачи традиционно согласился автоэксперт широкого профиля Ян.
Чтобы обзавестись инструментом и материалами для работы над Теслой, эксперт отправился в соседний продуктовый магазин, где приобрёл шампуры для шашлыка, алюминиевую фольгу и друге предметы.
Технология угона включала в себя, как старые, проверенные временем приёмы, так и свежие инновационные идеи. Упрощено говоря, сначала была экранирована фольгой приёмопередающая антенна и оборваны провода пищалки сигнализации. Далее были открыты моторный отсек и багажник, там Ян поколдовал с проводами. Затем, при помощи пневмоподушки и шампура была открыта водительская дверь. И вот эксперт уже снова ковыряется в проводке, но уже в салоне авто. Бортовой компьютер, после манипуляций с питанием и датчиками, падает в перезагрузку, а вернувшись к жизни, становится в режим Safe Mode, из которого не составляет труда отключить блокировку двигателя. Всё. Управление перехвачено и "супер-пупер" Tesla Model X готова вырваться на оперативный простор под несанкционированным управлением.
Чтобы никого не искушать, а самим не быть посажеными, авторы, снимая реконструкцию угона, намеренно допустили неточности, поэтому повторять данный способ для угона авто не имеет смысла.
Однако, идея, продемонстрированная в этом потоке видео, имеет актуальность и представляет из себя заведомо продуманный дефект алгоритма (backdoor) или ошибку в ПО , которой легко могут воспользоваться злоумышленники в корыстных целях.
Демонстрация противоугонной уязвимости автомобиля Tesla Model X
Источник:
Источник:
- У северянина, обнаружившего пропажу машины, глаза на лоб полезли и только тогда она нашлась
- Александра Градского в срочном порядке госпитализировали в одну из столичных клиник
- Турецкий погромщик* уже свирепствует в Крыму: власти объявили о повышенной готовности к ЧС
- "АдЫн" в поле не воин: после неудачного нападения чучмечец* ругаясь затрусил в каменные пампасы
- Око за око, блок за блок: мусорщики наказали, перекрывшего им дорогу автовладельца
Понравилось14