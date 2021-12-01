На хитрую Tesla есть русский автослесарь: процесс угона модного электрокара крупным планом

Чтобы никого не искушать, а самим не быть посажеными, авторы, снимая реконструкцию угона, намеренно допустили неточности, поэтому повторять данный способ для угона авто не имеет смысла.

Однако, идея, продемонстрированная в этом потоке видео, имеет актуальность и представляет из себя заведомо продуманный дефект алгоритма (backdoor) или ошибку в ПО , которой легко могут воспользоваться злоумышленники в корыстных целях.