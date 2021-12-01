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На хитрую Tesla есть русский автослесарь: процесс угона модного электрокара крупным планом

На хитрую Tesla есть русский автослесарь: процесс угона модного электрокара крупным планом (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 06:41
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   process   Россия   автомобили   видео   детали   защита   угон   
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В очередном видеосюжете об автоугонах отечественный эксперт по уличной приватизации автотранспорта Ян замахнулся на Вильяма нашего Шекспира Илона Маска с его электромобилями.

По просьбам подписчиков, авторы Youtube-канала "Угона.нет - защита от угона" протестировали на уязвимости в защите автомобиля Tesla Model X. Помочь с практической частью задачи традиционно согласился автоэксперт широкого профиля Ян.

Чтобы обзавестись инструментом и материалами для работы над Теслой, эксперт отправился в соседний продуктовый магазин, где приобрёл шампуры для шашлыка, алюминиевую фольгу и друге предметы.

Технология угона включала в себя, как старые, проверенные временем приёмы, так и свежие инновационные идеи. Упрощено говоря, сначала была экранирована фольгой приёмопередающая антенна и оборваны провода пищалки сигнализации. Далее были открыты моторный отсек и багажник, там Ян поколдовал с проводами. Затем, при помощи пневмоподушки и шампура была открыта водительская дверь. И вот эксперт уже снова ковыряется в проводке, но уже в салоне авто. Бортовой компьютер, после манипуляций с питанием и датчиками, падает в перезагрузку, а вернувшись к жизни, становится в режим Safe Mode, из которого не составляет труда отключить блокировку двигателя. Всё. Управление перехвачено и "супер-пупер" Tesla Model X готова вырваться на оперативный простор под несанкционированным управлением.


Чтобы никого не искушать, а самим не быть посажеными, авторы, снимая реконструкцию угона, намеренно допустили неточности, поэтому повторять данный способ для угона авто не имеет смысла.


Однако, идея, продемонстрированная в этом потоке видео, имеет актуальность и представляет из себя заведомо продуманный дефект алгоритма (backdoor) или ошибку в ПО , которой легко могут воспользоваться злоумышленники в корыстных целях.

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Метки: Tesla   process   Россия   автомобили   видео   детали   защита   угон   
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5  комментариев
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1k
Евгений Час назад
Все, что построено человеком, может быть им сломано!
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Vacony Минуту назад
это какой опыт то с теслами у него
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Михаил 5 минут назад
Илон Макс, присмотри за своими ракетами, тот бородач может угнать их и улететь на Марс.
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