У северянина, обнаружившего пропажу машины, глаза на лоб полезли и только тогда она нашлась

Неожиданный исход одного собеседования

Об ответе Кинчева на приглашение врачей в свете начала охоты на антиваксеров

В Саратове бравые сотрудники ГБР вышибли старушку из отделения почты и попали на видео

Столичный адвокат срубила человека на "зебре", и не сбавив скорости, ушла в точку

И только в цирке возможны чудеса: директор заведения устроил шапито у гримёрки девушки

В Краснодаре на помойке обнаружили партию вполне актуальной вакцины