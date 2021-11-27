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У северянина, обнаружившего пропажу машины, глаза на лоб полезли и только тогда она нашлась

У северянина, обнаружившего пропажу машины, глаза на лоб полезли и только тогда она нашлась (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 01:30
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Россия   Северодвинск   видео   кран   на крышу   наказание   парковка   
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Вот досада: легковушка заблокировала гараж, хозяин которого работал на эвакуаторе... Поморы - люди простые, но решительные, водила не стал разводить канитель с поисками - при помощи спецмашины он "убил сразу двух зайцев".

В Северодвинске автовладелец при помощи спецтехники убрал мешающуюся машину, переместив её на крышу контейнера. Таким образом, он образно выражаясь - "убил двух зайцев": проучил водителя, за хамскую парковку и освободил въезд в свой гараж. Видео попало в соцсети и пользовалось там большой популярностью. Об этом сообщает "Рамблер".

«В гараж ни войти, ни заехать. Сейчас мы её уберём немножко. Пусть теперь забирает как хочет», — рассказал автор видео.

Припаркованный автомобиль Volkswagen был аккуратно погружен на эвакуатор, а затем поднят и водружён на крышу контейнера. По этому хозяину он в глаза и бросился, когда они на лбу оказались.

Чем закончилось дело и что предпринял владелец Фольца, пока не известно.

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Метки: Автомобиль   Россия   Северодвинск   видео   кран   на крышу   наказание   парковка   
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Миша 2 часа назад
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Павел 43 минуты назад
"По этому хозяину он в глаза и бросился, когда они на лбу оказались."

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