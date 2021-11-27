У северянина, обнаружившего пропажу машины, глаза на лоб полезли и только тогда она нашлась

Вот досада: легковушка заблокировала гараж, хозяин которого работал на эвакуаторе... Поморы - люди простые, но решительные, водила не стал разводить канитель с поисками - при помощи спецмашины он "убил сразу двух зайцев".
В Северодвинске автовладелец при помощи спецтехники убрал мешающуюся машину, переместив её на крышу контейнера. Таким образом, он образно выражаясь - "убил двух зайцев": проучил водителя, за хамскую парковку и освободил въезд в свой гараж. Видео попало в соцсети и пользовалось там большой популярностью. Об этом сообщает "Рамблер".
«В гараж ни войти, ни заехать. Сейчас мы её уберём немножко. Пусть теперь забирает как хочет», — рассказал автор видео.
Припаркованный автомобиль Volkswagen был аккуратно погружен на эвакуатор, а затем поднят и водружён на крышу контейнера. По этому хозяину он в глаза и бросился, когда они на лбу оказались.
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Чем закончилось дело и что предпринял владелец Фольца, пока не известно.
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