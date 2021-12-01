Не титульный россиянин не прошёл фейс-контроль в клуб и как настоящий мужчина закатил истерику

В свете инцидента нельзя не отметить грамотную работу службы безопасности. Когда свидетели расскажут знакомым, что секьюрити на фейсконтроле способны определить не только злой умысел по лицу, но и наличие тараканов в голове по едва уловимым признакам, население поймёт, что в ночном клубе безопасно, а дальше: туда не зарастёт народная тропа. Если так, то герой этого сюжета, сам не зная, сыграл бесплатно главную роль в PR-акции заведения, которая показала ему на выход.