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Не титульный россиянин не прошёл фейс-контроль в клуб и как настоящий мужчина закатил истерику

Не титульный россиянин не прошёл фейс-контроль в клуб и как настоящий мужчина закатил истерику (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 02:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Астрахань   Россия   видео   мужчина   отказ   секьюрити   скандал   фейсконтроль   
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По ходу пьесы, обиженный мачо заявил представителям администрации ночного заведения, что они не мужчины, после чего явил собою образчик настоящего мужского проведения - зеваки были в восторге.

В Астрахани на входе в ночной клуб секьюрити развернули на фейсконтроле молодого человека, внешне напоминающего друзей степи - что-то им показалось подозрительным.


Следует отметить, что предчувствие их не обмануло: получив отказ, он не развернулся и не ушёл, по-мужски молча, с гордо поднятой головой, как иногда это делают дети гор, чтобы вернуться с толпой земляков на разборки.


Образно выражаясь - парень закипел и взорвался на месте. То кидаясь драться, то грязно ругая обидчиков русской нецензурной бранью, обиженный молодой человек пытался доказать себе и окружающим, что настоящий мужчина и реальный пацан в одном флаконе там только один. И это он сам. Однако вышло не очень убедительно.

В свете инцидента нельзя не отметить грамотную работу службы безопасности. Когда свидетели расскажут знакомым, что секьюрити на фейсконтроле способны определить не только злой умысел по лицу, но и наличие тараканов в голове по едва уловимым признакам, население поймёт, что в ночном клубе безопасно, а дальше: туда не зарастёт народная тропа. Если так, то герой этого сюжета, сам не зная, сыграл бесплатно главную роль в PR-акции заведения, которая показала ему на выход.

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Метки: Астрахань   Россия   видео   мужчина   отказ   секьюрити   скандал   фейсконтроль   
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16  комментариев
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5k
Divergent?!? 3 часа назад
А все-таки, за что его остановили? Глаза плавали обдолбленные, или перегаром несло, или падал, или боромотал под нос? Или дресскод не соответствовал? Просто интересно. Ведь вроде если внешних причин не озвучено, их вроде бы и не было. А предвзятость вызывает разные реакции...
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9k
Алексей 13 секунд назад
смешная какая обезьянка)))
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47k
Albert GER 3 минуты назад
посмотрел видео 2 раза.
это ставят с таким заголовком только питающиеся нацрознь развитть.
Астрахань это Россия. но много казахов там давно живет. они южные. и немного ипанутые. с моей точки зрения.
и то шо это азиат(казах) не меняет того, шо он долбиоп. таких и неказахов много.
я с севера Казахстана. в начале 90ых там тоже были драки.
и тоже были попытки на нацрознь перевести. коротко - мы просто отпистили крымских татар (турков).ну они напросились.. честно"!!!
они пожаловались ментам. нас приняли за нац рознь. тогда Нур-аке жостко гайки крутил за нацрознь.
следак (кстати казах) посмотрел на нас - немцев, армян, чечена,казаха и татарина. и, окуев от того натюрморта, послал нас всех накуй на свободу.
ну... мы не обиделись))
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10k
booz223 Час назад
Парень в курточке и шапочке - явно телохренитель (нянька степного сайгака - пытается вывести хозяйскую морду пока не отрихтовали)- ему респект. Остальные вроде как подходят к социальной черте "биомусор"
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1k
Broscan Час назад
Видео не с начала конфликта!

Поэтому неизвестно,что на самом деле послужило такой реакции степного орла
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740
BHU1004 Час назад
Услышал только это
Ссылка youtu.be

Кстати хороший ролик будет, если соединить )))
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526
Александр 2 часа назад
Особый вид: степные обезьяны .
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968
Bonefacius 2 часа назад
Чем больше грязных слов, тем ниже показатель интеллекта. Судя по тому, что продемонстрировало это животное своей пламенной речью и поведением, удивительно, что оно вообще научилось говорить и не передвигается на четвереньках. Фу, блин, даже подташнивает после просмотра.
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64k
Серпом по молоту. 2 часа назад
В чем то он прав ... Если сегодня быть мужчиной Россиянином это служить в Росгвардии выкручивать руки старой женщине за то что маску забыла... То это неправильно.. Тут мы выходим на совершенно другой уровень общения..
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Нашвырялся кумыса и бузить начал!
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506
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
зачем этому мохнорылому лунолику в клуб? видно же что это не гей клуб или он местный полотёр и рвётся на работу?
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