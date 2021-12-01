Не титульный россиянин не прошёл фейс-контроль в клуб и как настоящий мужчина закатил истерику

По ходу пьесы, обиженный мачо заявил представителям администрации ночного заведения, что они не мужчины, после чего явил собою образчик настоящего мужского проведения - зеваки были в восторге.
В Астрахани на входе в ночной клуб секьюрити развернули на фейсконтроле молодого человека, внешне напоминающего друзей степи - что-то им показалось подозрительным.
Следует отметить, что предчувствие их не обмануло: получив отказ, он не развернулся и не ушёл, по-мужски молча, с гордо поднятой головой, как иногда это делают дети гор, чтобы вернуться с толпой земляков на разборки.
Образно выражаясь - парень закипел и взорвался на месте. То кидаясь драться, то грязно ругая обидчиков русской нецензурной бранью, обиженный молодой человек пытался доказать себе и окружающим, что настоящий мужчина и реальный пацан в одном флаконе там только один. И это он сам. Однако вышло не очень убедительно.
Осторожно: присутствует не цензурная бранная лексика
В свете инцидента нельзя не отметить грамотную работу службы безопасности. Когда свидетели расскажут знакомым, что секьюрити на фейсконтроле способны определить не только злой умысел по лицу, но и наличие тараканов в голове по едва уловимым признакам, население поймёт, что в ночном клубе безопасно, а дальше: туда не зарастёт народная тропа. Если так, то герой этого сюжета, сам не зная, сыграл бесплатно главную роль в PR-акции заведения, которая показала ему на выход.
Источник:
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это ставят с таким заголовком только питающиеся нацрознь развитть.
Астрахань это Россия. но много казахов там давно живет. они южные. и немного ипанутые. с моей точки зрения.
и то шо это азиат(казах) не меняет того, шо он долбиоп. таких и неказахов много.
я с севера Казахстана. в начале 90ых там тоже были драки.
и тоже были попытки на нацрознь перевести. коротко - мы просто отпистили крымских татар (турков).ну они напросились.. честно"!!!
они пожаловались ментам. нас приняли за нац рознь. тогда Нур-аке жостко гайки крутил за нацрознь.
следак (кстати казах) посмотрел на нас - немцев, армян, чечена,казаха и татарина. и, окуев от того натюрморта, послал нас всех накуй на свободу.
ну... мы не обиделись))
Поэтому неизвестно,что на самом деле послужило такой реакции степного орла
Кстати хороший ролик будет, если соединить )))