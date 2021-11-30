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Око за око, блок за блок: мусорщики наказали, перекрывшего им дорогу автовладельца

Око за око, блок за блок: мусорщики наказали, перекрывшего им дорогу автовладельца (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 05:27
Сообщество : Автомир
Метки: Новосибирск   Россия   автохам   видео   дорога   мусорка   наказание   парковка   
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Водитель и рабочий мусороуборочного грузовика, "той же монетой отплатили" владельцу иномарки, перекрывшей им подъезд к месту сбора бытовых отходов.

Накануне, в одном из дворов Новосибирска мусоровоз не смог подъехать к площадке сбора мусора. Водитель иномарки, страдающий некоторым дефицитом совести, припарковался так, что загородил дорогу.

Коммунальщики с большим трудом, но мусор забрали, однако пустые баки разместили уже не в ряд на площадке, а вокруг мешавшей работе иномарки. Таким образом, рабочие заблокировали иномарку и заставили её нерадивого водителя двигать баки.


А, учитывая, что на Руси с настороженностью относились к пустоте и пустым сосудам, к примеру, примета гласила, женщина с пустым ведром, перешедшая дорогу, была недобрым предзнаменованием. То есть, окружив машину со всех сторон пустыми ёмкостями под мусор - работяги сами того не подозревая, символически лишили её владельца пути.


Видео происшествия было опубликовано на Telegram-канал "Ньюсач/Двач".

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Метки: Новосибирск   Россия   автохам   видео   дорога   мусорка   наказание   парковка   
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29k
a.fey Час назад
Бывают странные люди.
Давным давно, в нашем дворе автолюбитель ставил свой автомобиль ЗАЗ-965, именуемый в народе "мыльницей" или "горбатым" как раз на повороте к помойке. Водители помоечных грузовиков и записки оставляли и, выяснив, где живет автолюбитель, оставляли записки на двери, и через соседей передавали и в дверь звонили и просили там машину не ставить. Из-за машины грузовикам было трудно подъезжать к помойке. Им приходилось по многу раз дергаться вперед и назад, чтоб заехать и не прошкрябать автомобиль. Автолюбитель на все просьбы отвечал, что он ничего не нарушает, имеет полное право там автомобиль ставить, а когда там автомобиль стоит, то ему удобно на него через окно смотреть. Наступила зима. Из-за сугроба грузовик не смог к помойке подъехать. Водитель свистнул коммунальщиков, чья контора находилась в этом же дворе, жильцов, и запорожец унесли туда, где стояли все машины. Потом автолюбитель устроил скандал. Куда-то звонил, куда-то жаловался. Гады поломали его машину. Он всем показывал свою ласточку, у которой после переноски колеса стояли, как ножки у ребенка - рахитика. Автолюбителю кивали, сочувствовали, советовали осторожно ехать на станцию технического обслуживания. Всем упрямство автолюбителя изрядно надоело. Ни один гад не сказал, что ввиду особенностей подвески этого типа автомобиля, если машину поднять и поставить, то колеса встанут именно так, как они стоят, пока на нем не поехать. Потом автомобиль пропал. Видимо, чинили колеса. Потом появился на прежнем месте.
В один из дней, грузовик подъезжая к помойке соскользнул с сугроба. У запорожца появились морщина и косоглазие. Грузовик, естественно, уехал. Приезжала ГАИ. Опросили возможных свидетелей. Виновника аварии, естественно, установить не удалось. Сказали, что не надо там машину ставить и уехали. Через какое-то время автомобиль уехал в ремонт. Потом появился и встал на прежнем месте.
Переодически, мусорные грузовики корябали этот автомобиль. Автолюбитель вызывал ГАИ, безуспешно искал виновника, увозил машину в ремонт, а потом неизменно ставил машину на то же самое место.
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1k
BAMBRA Полчаса назад
В Москве гораздо проще. Загородил помойку, водитель номер сфоткал, и жди письмо счастья.
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10k
Serg 38 минут назад
это авто выкинули на помойку, в контейнер не поместилась, поставили рядом, что бы забрали
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27k
Aqueronte Час назад
Один остался, на крышу положить можно было
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4k
Alex75r Час назад
У нас мусоровоз даже во двор не заезжает если его место занято. Но у нас и баки не катаются. Вечером на его место можно поставить машину, но все кто выносят мусор в светлое время, складывать будут на неё или развешивать по зеркалам.
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2k
Moon24 2 часа назад
Правильно сделали . Подонков нужно наказывать любыми доступными способами
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9k
Алексей 3 часа назад
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498
Vad 4 часа назад
Лопатой по лобовухе и все 4 колеса порезать бы по хорошему...но...камеры везде...сука
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498
Vad vijilante 2 часа назад
Да достали...у нас во дворе есть парочка таких чудо парковщиков...Вот что странно: им свои машины не жалко? Ведь задеть легко...
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