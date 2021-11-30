Око за око, блок за блок: мусорщики наказали, перекрывшего им дорогу автовладельца

Коммунальщики с большим трудом, но мусор забрали, однако пустые баки разместили уже не в ряд на площадке, а вокруг мешавшей работе иномарки. Таким образом, рабочие заблокировали иномарку и заставили её нерадивого водителя двигать баки.

А, учитывая, что на Руси с настороженностью относились к пустоте и пустым сосудам, к примеру, примета гласила, женщина с пустым ведром, перешедшая дорогу, была недобрым предзнаменованием. То есть, окружив машину со всех сторон пустыми ёмкостями под мусор - работяги сами того не подозревая, символически лишили её владельца пути.