"АдЫн" в поле не воин: после неудачного нападения чучмечец* ругаясь затрусил в каменные пампасы

*Примечание: в связи с известной причиной, там и далее имена национальность вымышлена.

Видео было размещено в соцсети "Одноклассники", в группе "Русская Трибуна".

Напомним, ранее публиковался материал о приезжих в московском ТЦ, которые, тоже обиделись, когда их попросили заплатить за товар.