"АдЫн" в поле не воин: после неудачного нападения чучмечец* ругаясь затрусил в каменные пампасы

Петербуржец заснял попытку нападения на прохожего, предпринятую трудовым мигрантом.
В Санкт-Петербурге нетрезвый мигрант прицепился как банный лист, на улице к мужчине и попытался затеять драку.
Однако, тут в конфликт вмешался неравнодушный горожанин, который включил камеру...
Когда до трудового гостя дошло, что находится в меньшинстве, не дома и реально может огрести не по-детски, он, обиделся, закатил истерику и грязно ругаясь удалился восвояси.
Осторожно чучмечец* много и громко нецензурно ругается по-русски!
*Примечание: в связи с известной причиной, там и далее
имена национальность вымышлена.
Видео было размещено в соцсети "Одноклассники", в группе "Русская Трибуна".
Напомним, ранее публиковался материал о приезжих в московском ТЦ, которые, тоже обиделись, когда их попросили заплатить за товар.
Источник:
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куда мы катимся?
Не помог от3,14здить урода, а "включил камеру" ...
Будет дальше так ходить огребет,только и делов.
Вот, человек обиделся ушел
Что такое - пикалка по мнению лица с повышенной волосатостью.
свисток ?