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"АдЫн" в поле не воин: после неудачного нападения чучмечец* ругаясь затрусил в каменные пампасы

"АдЫн" в поле не воин: после неудачного нападения чучмечец* ругаясь затрусил в каменные пампасы (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 08:40
Сообщество : Криминал
Метки: Петербург   Россия   видео   криминал   нападение   один   попытка   чучмечец   
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Петербуржец заснял попытку нападения на прохожего, предпринятую трудовым мигрантом.

В Санкт-Петербурге нетрезвый мигрант прицепился как банный лист, на улице к мужчине и попытался затеять драку.

Однако, тут в конфликт вмешался неравнодушный горожанин, который включил камеру...

Когда до трудового гостя дошло, что находится в меньшинстве, не дома и реально может огрести не по-детски, он, обиделся, закатил истерику и грязно ругаясь удалился восвояси.

*Примечание: в связи с известной причиной, там и далее имена национальность вымышлена.


Видео было размещено в соцсети "Одноклассники", в группе "Русская Трибуна".


Напомним, ранее публиковался материал о приезжих в московском ТЦ, которые, тоже обиделись, когда их попросили заплатить за товар.

Источник:

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Метки: Петербург   Россия   видео   криминал   нападение   один   попытка   чучмечец   
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Пьяная обезьяна....
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1k
Дрочер Полоумный Минуту назад
Зря отпустили, он ещё до кого-нибудь д.о.е.б.ё.т.с.я, хорошо если без последствий. Надо было прессануть, вызвать ментов и сдать его на передержку. А там глядишь они его сами на что-нибудь размотают
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2k
Moon24 6 минут назад
Просто ставить к стенке в досудебном порядке таких деятелей . Давно уже пора
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282
Киса Кацман 11 минут назад
"Однако, тут в конфликт вмешался неравнодушный горожанин, который включил камеру... " (с)
куда мы катимся?
Не помог от3,14здить урода, а "включил камеру" ...
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4k
rere82 13 минут назад
Просто он он соскучился по своему ослику что остался в горах, а таким как он здесь ни одна не даст, вот он он буянит.
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5k
Sanar Полчаса назад
Вот в Питере всё-таки не чуткие люди, просил же макак, ну отвели бы куда потемнее и уважили гостя северной столицы)
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2k
Sergius SPb 41 минуту назад
Там по хрену, брюнет или нет, таких приставучих бухариков вне зависимости от полно.
Будет дальше так ходить огребет,только и делов.
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752
Александр 51 минуту назад
Это не петербуржец был, настоящий топориком разделает и в Неву
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1k
Р Х 56 минут назад
Бухая макака то ещё зрелище
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 58 минут назад
Лучше бы уволокли в закуток и отпинали, вот честно.
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12k
Великий Кормчий Час назад
За бороду и об коленку мракобеса.
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323
АлоКин Час назад
Не ну зацените разницу. Двое цивилизованных парней отпустили с миром и даже пальцем не тронули чуркана заслуживавшего пи.. ей. А еслиб было наоборот, два чуркана на одного русского, думаю итог был бы предсказуем.
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482
Снежный Барс Час назад
Зачем он бухает в кофте "Найк" ? Он что шел с тренировки и случайно нажрался?
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224
Leonid Час назад
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130
1k
Павел Коваленко Час назад
ссыкло лохматое
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55
My Extreme 2 часа назад
ну автор тоже молодец, что жалко было пикалку достать?
Вот, человек обиделся ушел
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5k
SuperTroll 2 часа назад
За бороду к фаркопу примотать и по площади кругам, кругами...
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32
Серж 2 часа назад
Викторина !!!
Что такое - пикалка по мнению лица с повышенной волосатостью.
свисток ?
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8k
Rus77 2 часа назад
Осслоё6 в одиночку не вывез))
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35k
Антон 2 часа назад
У обезянки эти дни!
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