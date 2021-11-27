Александра Градского в срочном порядке госпитализировали в одну из столичных клиник

На страницах «МК», были опубликованы подробности о состоянии здоровья Градского, там сообщается, что после перенесённого в сентябре корнавируса, артист почти перестал ходить, по причине плохого самочувствия, головокружения и болей в ногах.

Днём 26 ноября Александр Борисович собрался принять ванну и попросил близких помочь ему до неё добраться. Перед водной процедурой певец ненадолго присел, чтобы собраться с силами. И в этот момент мужчина внезапно лишился сознания. Домашние не могли привести его в чувство около часа.

Прибывшие медики поставили предварительный диагноз: кровоизлияние в мозг и сразу же отправили заслуженного метра в больницу, для проведения интенсивной терапии. В настоящее время он находится в реанимации.



