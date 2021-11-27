Александра Градского в срочном порядке госпитализировали в одну из столичных клиник

Известного певца и композитора вчера экстренно доставили в лечебное учреждение по причине плохого состояния здоровья и подозрения на опасное заболевание.
У врачей определили, что у артиста присутствуют симптомы инсульта и поместили мэтра под наблюдение специалистов.
Музыканту стало плохо у себя дома. Несколькими днями ранее Александр Борисович уже жаловался на самочувствие, но тогда госпитализация не потребовалась, сообщается на Telegram-канале "112".
На страницах «МК», были опубликованы подробности о состоянии здоровья Градского, там сообщается, что после перенесённого в сентябре корнавируса, артист почти перестал ходить, по причине плохого самочувствия, головокружения и болей в ногах.
Днём 26 ноября Александр Борисович собрался принять ванну и попросил близких помочь ему до неё добраться. Перед водной процедурой певец ненадолго присел, чтобы собраться с силами. И в этот момент мужчина внезапно лишился сознания. Домашние не могли привести его в чувство около часа.
Прибывшие медики поставили предварительный диагноз: кровоизлияние в мозг и сразу же отправили заслуженного метра в больницу, для проведения интенсивной терапии. В настоящее время он находится в реанимации.
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Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский — советский и российский композитор, музыкант, автор и исполнитель песен. Кроме того, он входит в когорту отцов-основателей русского рока. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной премии РФ. Народный артист Российской Федерации.
Третьего ноября у Александра прошло очередное день рождения, ему исполнилось 72 года.
Напомним ранее сообщалось, что свой 65-летний юбилей мэтр русского рока отпраздновал в кругу семьи с молодой женой.
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Этот дяденька весит под 200 кило. Удивительно что он вообще с таким телом и следовательно с ушатаной вхлам кровеносной системой дожил до 72х лет. Не надо искать причину там, где ее нет.