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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5325 постов • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Александра Градского в срочном порядке госпитализировали в одну из столичных клиник

Александра Градского в срочном порядке госпитализировали в одну из столичных клиник (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 06:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   видео   госпитализация   градский   инсульт   подробности   реанимация   состояние   
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Известного певца и композитора вчера экстренно доставили в лечебное учреждение по причине плохого состояния здоровья и подозрения на опасное заболевание.

У врачей определили, что у артиста присутствуют симптомы инсульта и поместили мэтра под наблюдение специалистов.

Музыканту стало плохо у себя дома. Несколькими днями ранее Александр Борисович уже жаловался на самочувствие, но тогда госпитализация не потребовалась, сообщается на Telegram-канале "112".

На страницах «МК», были опубликованы подробности о состоянии здоровья Градского, там сообщается, что после перенесённого в сентябре корнавируса, артист почти перестал ходить, по причине плохого самочувствия, головокружения и болей в ногах.  

Днём 26 ноября Александр Борисович собрался принять ванну и попросил близких помочь ему до неё добраться. Перед водной процедурой певец ненадолго присел, чтобы собраться с силами. И в этот момент мужчина внезапно лишился сознания. Домашние не могли привести его в чувство около часа. 

Прибывшие медики поставили предварительный диагноз: кровоизлияние в мозг и сразу же отправили заслуженного метра в больницу, для проведения интенсивной терапии. В настоящее время он находится в реанимации. 


Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский — советский и российский композитор, музыкант, автор и исполнитель песен. Кроме того, он входит в когорту отцов-основателей русского рока. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной премии РФ. Народный артист Российской Федерации.

Третьего ноября у Александра прошло очередное день рождения, ему исполнилось 72 года.


Напомним ранее сообщалось, что свой 65-летний юбилей мэтр русского рока отпраздновал в кругу семьи с молодой женой.

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Метки: Россия   видео   госпитализация   градский   инсульт   подробности   реанимация   состояние   
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4k
sibull 2 минуты назад
Херовая новость. Вот кто "Золотой голос России", а не какой-то самозванец Басков, 100 ежей ему в жопу.
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Гарри Слепнер 5 минут назад
Худеть надо, Борисыч. Мы к старости физически ленивые становимся и толстеем. Отсюда и инсульты.
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51
Konstantin Kapanadze 7 минут назад
Молодая жена даже кащея не омолодила
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266
Юденич 13 минут назад
Возраст, что поделаешь. Начинают вылазить болячки.
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42k
Элек Мек 58 минут назад
Здоровья,Александр Борисович.
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6k
Виталий Час назад
Ой надо же, оказывается короновирус бывает с последствиями, кто бы мог подумать?! Так и хочется взять эту статью и ткнуть в нее мордой антиваксеров.
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42
Lexao285oa@gmail.com 2 часа назад
Автор, надеюсь, ты написал про день рождения в среднем роде только для активного комментирования...
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2k
Сергей 2 часа назад
Мне нравятся его песни.выздоравливай.
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2k
sedoisever 3 часа назад
Автор, ну писать "было день рожднения"...
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686k
NAZARETH 3 часа назад
Желаю скорейшего выздоровления...
Ссылка youtu.be
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1k
Антон Штопаный 3 часа назад
А зачем так отъедаться то? На что надеялся?
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284
Киса Кацман Антон Штопаный 20 минут назад
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266
Юденич Антон Штопаный 11 минут назад
Как же бабы любят деньги.
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