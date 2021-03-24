ЦБ заменит города на российских банкнотах: Ярославль протестует

На российских банкнотах появятся виды новых городов, рассказал журналистам на онлайн-пресс-конференции по наличному денежному обращению зампред Банка России Михаил Алексеев.
Замглавы Центробанка Михаил Алексеев рассказал, что в связи со сменой дизайна, Новосибирск заменит Красноярск на десятирублёвой купюре, Пятигорск сменит Архангельск на пятисотрублёвой, вместо Ярославля на тысячерублёвой купюре поместят Нижний Новгород, а Екатеринбург сменит Хабаровск на пятитысячной.
Это решение было принято в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе, пояснил банкир.
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«По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нём город. В новых вариантах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга», — по словам источника, уточнил Алексеев.
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Однако анонсированные изменения вызвали возмущение у жителей Ярославля, виды которого размещены в настоящий момент на тысячной банкноте.
Глава департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко рассказал «Подъёму», что не увидел логики в действиях Банка России.
«Мы запросим информацию, попытаемся узнать, по какому принципу они решили, что на тысячной купюре должен быть Нижний Новгород. Надеюсь, что будет какое-то общественное обсуждение, голосование, дана возможность высказаться. Конечно, мы не можем радоваться. Для нас это одна из возможностей продвигать наш город.
Мы будем прилагать все усилия, чтобы Ярославль остался на купюре, у нас есть полное право на это. Биться будем до конца», - заявил, представляя горожан, главный ярославский турист Лысенко.
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Какой рисунок будет на новых банкнотах, на стоимость процесса не влияет.