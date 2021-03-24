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ЦБ заменит города на российских банкнотах: Ярославль протестует

ЦБ заменит города на российских банкнотах: Ярославль протестует (2 фото + 2 видео)

Автор:
24 марта 2021 01:06
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Россия   банкноты   видео   города   защита   модернизация   обновление   
1568
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На российских банкнотах появятся виды новых городов, рассказал журналистам на онлайн-пресс-конференции по наличному денежному обращению зампред Банка России Михаил Алексеев.

Источник:

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Метки: Россия   банкноты   видео   города   защита   модернизация   обновление   
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21  комментарий
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271
Argon13 6 часов назад
Как вариант, вдруг проскочит.
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15k
sanchesS80 15 минут назад
Можно подумать от смены картинок что-то поменяется. Походу кто-то решил немного подзаработать на всём этом.
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7k
kaboza Полчаса назад
еще бы пятирублевую вспомнили
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2k
Brataxe 49 минут назад
Купюры номиналом 10 рублей это уже практически вымерший вид. Городу нанесенному на ней будет обидно. Поэтому надо вместо 10 рублей ввести 10000 рублей или даже лучше 100000. А то нашим ворам, ой простите чиновникам, тонны денег неудобно хранить.
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Надо каждому городу свои купюры. И все довольны...
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15k
Сергей 3 часа назад
В СКФО кроме Пятигорска больше городов нет? Или местные армяне забашляли?
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9k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Ну офигенно необходимая мера! Больше в стране проблем не осталось, кроме как картинки на купюрах менять.
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3k
Алексей 4 часа назад
Десятирублёвки ещё существуют?
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3k
umorist Алексей 37 минут назад
Сейчас практически не встречаются (в бумажном виде). Но в 2025(!) году будут новые. Т.е. в 2025 году доллар будет стоить максимум рублей шесть. Тут есть два варианта: либо российская экономика впереди планеты всей, либо нас ждёт очередное "обнуление" рубля. Я склоняюсь ко второму варианту.
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3k
AlekseiTFS 6 часов назад
Выпустить новые банкноты и перейти на полный безнал или цифровые деньги
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25k
turyst 6 часов назад
Вот же геморрой у владельцев банкоматов и т.п. техники будет с перенастройкой...
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178
Племянник Путина turyst 6 часов назад
перешить купюрник дело не сложное, а вот для производителей билетиков "банка приколов" которые рисуют их под купюрники, это движ считай подарок, рисовать макет по свежему образу купюры ГОРАЗДО ПРОЩЕ.
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20k
Мерзавец... 7 часов назад
Да пусть хоть сортир деревенский рисуют, один хер как валюта деревянный...
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381
Иван Иванов 7 часов назад
Обидно однако, что родной Новосибирск на 10ти рублёвке разместят, этой купюры уже практически нет входу. Ещё бы на 1 руб монете разместили, в принципе тоже самое.
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283
Nane First NameLast 7 часов назад
Будут они биться до последнего. Мля, мышиная возня. Типа кому то из простых людей больше купюр достанется. Давайте, бейтесь за чеканку. И кремлеботов подключите. Они с пеной у рта будут объяснять как это важно. Но з/п, пенсию х.у.й кто подымет. Нужно за изображение на купюре биться.
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509
Колючий 7 часов назад
Интересно, во сколько миллиардов вылилась разработка нового дизайна банкнот?
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283
Nane First NameLast Колючий 7 часов назад
Можно спросить у Артёмия Татьяновича
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3k
newegg Колючий 5 часов назад
Банкноты меняют каждые 10-15 лет, для усложнения жизни фальшивомонетчикам.
Какой рисунок будет на новых банкнотах, на стоимость процесса не влияет.
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Комментарий удален. Причина: трэш
−3
12k
Колька Валеркин сын Князь Курбский 8 часов назад
ооо, еще один убогий появился
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−3
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