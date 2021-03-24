ЦБ заменит города на российских банкнотах: Ярославль протестует

Замглавы Центробанка Михаил Алексеев рассказал, что в связи со сменой дизайна, Новосибирск заменит Красноярск на десятирублёвой купюре, Пятигорск сменит Архангельск на пятисотрублёвой, вместо Ярославля на тысячерублёвой купюре поместят Нижний Новгород, а Екатеринбург сменит Хабаровск на пятитысячной.

Это решение было принято в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе, пояснил банкир.