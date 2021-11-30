"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил семейную пару, которая попросила их не шуметь

Жесткая драка произошла ещё в апреле 2021 года. Проживающий в элитном доме Петрозаводска Андрей С. проснулся от громких криков в подъезде. Он попросил соседей не кричать, но те затихли ненадолго. От шума проснулась супруга Андрея Ксения. Семейная пара отправилась в подъезд, чтобы ещё раз попросить мужчин быть потише.

— Из квартиры вышли два мужчины и сразу же стали оттеснять мужа к нашей квартире. Зюзин кричал: «Что тебе надо, чмо? Ты знаешь, кто я такой?» — с ужасом вспоминает Ксения. — Они напирали на нас. Он много раз повторял: «Я известный в городе бизнесмен», «уважаемый человек», а мы с Андреем «чмо», а я «шалава».

Женщина пошла в квартиру за телефоном. Вернувшись в подъезд с включённой камерой, Ксения начала снимать происходящее. Депутат, увидев это, ударил её по руке. От удара рука дернулась и рикошетом ударила в лицо. Андрей загородил супругу и пытался оттеснить Зюзина.