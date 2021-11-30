"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил семейную пару, которая попросила их не шуметь

Ещё в апреле в элитном доме Петрозаводска бизнесмен и бывший депутат Петросовета Алексей Зюзин вместе с приятелем избили мужчину и женщину, которые попросили в пять утра мужчин не шуметь в подъезде. Экс-депутат избивал мужчину, пока его друг держал за волосы женщину и прижимал её к полу. Как обычно, бизнесмен со своим дружком всё отрицают, но избиение попало на камеры видеонаблюдения.
Жесткая драка произошла ещё в апреле 2021 года. Проживающий в элитном доме Петрозаводска Андрей С. проснулся от громких криков в подъезде. Он попросил соседей не кричать, но те затихли ненадолго. От шума проснулась супруга Андрея Ксения. Семейная пара отправилась в подъезд, чтобы ещё раз попросить мужчин быть потише.
— Из квартиры вышли два мужчины и сразу же стали оттеснять мужа к нашей квартире. Зюзин кричал: «Что тебе надо, чмо? Ты знаешь, кто я такой?» — с ужасом вспоминает Ксения. — Они напирали на нас. Он много раз повторял: «Я известный в городе бизнесмен», «уважаемый человек», а мы с Андреем «чмо», а я «шалава».
Женщина пошла в квартиру за телефоном. Вернувшись в подъезд с включённой камерой, Ксения начала снимать происходящее. Депутат, увидев это, ударил её по руке. От удара рука дернулась и рикошетом ударила в лицо. Андрей загородил супругу и пытался оттеснить Зюзина.
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С этого и началась драка. Сосед ударил Андрея ногой в живот, а затем правой рукой по челюсти. Приятель подключился и они вдвоём повалили Андрея и стали избивать.
— Я была в шоке от случившегося и поняла, что мужа просто сейчас убьют, стала кричать: «Помогите! Убивают», — рассказывает супруга избитого. — Кровь текла по лицу Андрея. Весь пол был забрызган кровью. Зюзин, как зверь, почуявший кровь, впал в ярость. Он ударил меня по голове.
Ксения пыталась постучаться к другим соседям, но никто не открыл. За ней пошёл Зюзин. Он за волосы выволок ее на лестничную клетку к дверям квартиры и швырнул на лежащего мужа.
После избиения депутат со своим дружком затолкали супругов в квартиру. Придя в себя, Ксения тут же вызвала «скорую» и полицию. Андрея увезли в БСМП, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы тела. 6 дней мужчина провёл в больнице, а после его отпустили домой на амбулаторное лечение.
— После всего этого у меня ухудшилось здоровье, — поясняет мужчина. — Упало зрение, голова болит, постоянная усталость.
После случившегося супруги написали заявление в полицию. Но участковый присылал только отказы в возбуждении уголовного дела. Прокуратура дело возвращает обратно к местному сотруднику МВД на дополнительную проверку, а оттуда вновь приходит отказ. Всё это тянется уже почти семь месяцев.
В разговоре с gubdaily депутат Зюзин заявил, что соседи сами спровоцировали конфликт и напали на него.
— Ко мне пришли ночью. Сосед ударил меня первым. Сломал нос. Я сделал операцию, лежал в больнице, — говорит Алексей. — Я оборонялся. Ко мне пришли люди, ругались, спровоцировали конфликт. Я ничего не нарушал. Есть свидетель.
Однако, Ксения и Андрей намерены дойти до генерального прокурора, если в регионе не получится найти справедливости.
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Вполне возможно, что имеет смысл местного начальника, этого "бизнесмена" вообще привлекать за создание ОПГ, т.к. одни творил беспредел, другой покрывал всё это.
Если у тебя деньги и связи, то можно без страха уже и людей лупасить, и любой другой беспредел творить и ничего тебе за это не будет - заплатишь ментам, заплатишь судье, надавишь нужные рычаги, задействуешь связи и гуляй свободно.
Вертикаль власти так построена. Это не единичный случай.
Можете это и к лучшему, может люди осознают степень разложения государства и будут готовы к изменению политического строя. Не менять одно рыло на другое, которые кормушке лезут, а менять систему управления государством и распределением благ. Чтоб вот такие случаи были минимальны, и чтоб таких "депутатов", "бизнесменов", "чиновников", "майоров ФСБ" - за дебош - в каталажку на 15 суток садили, а потом выгоняли с позором с работы. В некоторых случаях с некислыми выплатами потерпевшим.
За куаркод жегщину в наручники, за избиение - гнилые отмазки властей