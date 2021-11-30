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"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил семейную пару, которая попросила их не шуметь

"Ты знаешь, кто я такой?": бывший петрозаводский депутат вместе с другом избил семейную пару, которая попросила их не шуметь (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 21:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   беззаконие   бизнесмен   власть   депутаты   драка   избиение   
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Ещё в апреле в элитном доме Петрозаводска бизнесмен и бывший депутат Петросовета Алексей Зюзин вместе с приятелем избили мужчину и женщину, которые попросили в пять утра мужчин не шуметь в подъезде. Экс-депутат избивал мужчину, пока его друг держал за волосы женщину и прижимал её к полу. Как обычно, бизнесмен со своим дружком всё отрицают, но избиение попало на камеры видеонаблюдения.

Жесткая драка произошла ещё в апреле 2021 года. Проживающий в элитном доме Петрозаводска Андрей С. проснулся от громких криков в подъезде. Он попросил соседей не кричать, но те затихли ненадолго. От шума проснулась супруга Андрея Ксения. Семейная пара отправилась в подъезд, чтобы ещё раз попросить мужчин быть потише.

— Из квартиры вышли два мужчины и сразу же стали оттеснять мужа к нашей квартире. Зюзин кричал: «Что тебе надо, чмо? Ты знаешь, кто я такой?» — с ужасом вспоминает Ксения. — Они напирали на нас. Он много раз повторял: «Я известный в городе бизнесмен», «уважаемый человек», а мы с Андреем «чмо», а я «шалава».

Женщина пошла в квартиру за телефоном. Вернувшись в подъезд с включённой камерой, Ксения начала снимать происходящее. Депутат, увидев это, ударил её по руке. От удара рука дернулась и рикошетом ударила в лицо. Андрей загородил супругу и пытался оттеснить Зюзина.

С этого и началась драка. Сосед ударил Андрея ногой в живот, а затем правой рукой по челюсти. Приятель подключился и они вдвоём повалили Андрея и стали избивать.

— Я была в шоке от случившегося и поняла, что мужа просто сейчас убьют, стала кричать: «Помогите! Убивают», — рассказывает супруга избитого. — Кровь текла по лицу Андрея. Весь пол был забрызган кровью. Зюзин, как зверь, почуявший кровь, впал в ярость. Он ударил меня по голове.

Ксения пыталась постучаться к другим соседям, но никто не открыл. За ней пошёл Зюзин. Он за волосы выволок ее на лестничную клетку к дверям квартиры и швырнул на лежащего мужа.

После избиения депутат со своим дружком затолкали супругов в квартиру. Придя в себя, Ксения тут же вызвала «скорую» и полицию. Андрея увезли в БСМП, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы тела. 6 дней мужчина провёл в больнице, а после его отпустили домой на амбулаторное лечение.

— После всего этого у меня ухудшилось здоровье, — поясняет мужчина. — Упало зрение, голова болит, постоянная усталость.

После случившегося супруги написали заявление в полицию. Но участковый присылал только отказы в возбуждении уголовного дела. Прокуратура дело возвращает обратно к местному сотруднику МВД на дополнительную проверку, а оттуда вновь приходит отказ. Всё это тянется уже почти семь месяцев.


В разговоре с gubdaily депутат Зюзин заявил, что соседи сами спровоцировали конфликт и напали на него.

— Ко мне пришли ночью. Сосед ударил меня первым. Сломал нос. Я сделал операцию, лежал в больнице, — говорит Алексей. — Я оборонялся. Ко мне пришли люди, ругались, спровоцировали конфликт. Я ничего не нарушал. Есть свидетель.

Однако, Ксения и Андрей намерены дойти до генерального прокурора, если в регионе не получится найти справедливости.


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Метки: Россия   беззаконие   бизнесмен   власть   депутаты   драка   избиение   
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A 15 часов назад
Надеюсь теперь, после публикации видео, присядут не только оба этих петушка, но и участковое чм@, которое бездействовало
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3k
Sam Backet 13 минут назад
вот такой вот народный избранник!
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6k
mbr 15 минут назад
Ну вообще-то по жёсткой статье должен пойти прежде всего местный начальник полиции, за саботаж.
Вполне возможно, что имеет смысл местного начальника, этого "бизнесмена" вообще привлекать за создание ОПГ, т.к. одни творил беспредел, другой покрывал всё это.
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309k
Adat 46 минут назад
По мне, вот эти вот хуже чем те ублюдки что в метро парня избили. Точно так же бьют лежачего, окровавленного человека. Бьют руками по лицу, ногами бьют по лицу. При этом еще и женщину за волосы таскают и бьют. Надеюсь будет еще больший резонанс чем тогда. Будет множество постов про этот случай. Бастрыкин выступит, разного рода чиновники. Миллионы пострадавшим, награды, все такое.
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1k
Alex 51 минуту назад
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36k
Example 6.2.6 53 минуты назад
Что хотеть, капитализм - расслоение общества на бедных и богатых, на влиятельных со связями и на лохов.
Если у тебя деньги и связи, то можно без страха уже и людей лупасить, и любой другой беспредел творить и ничего тебе за это не будет - заплатишь ментам, заплатишь судье, надавишь нужные рычаги, задействуешь связи и гуляй свободно.
Вертикаль власти так построена. Это не единичный случай.
Можете это и к лучшему, может люди осознают степень разложения государства и будут готовы к изменению политического строя. Не менять одно рыло на другое, которые кормушке лезут, а менять систему управления государством и распределением благ. Чтоб вот такие случаи были минимальны, и чтоб таких "депутатов", "бизнесменов", "чиновников", "майоров ФСБ" - за дебош - в каталажку на 15 суток садили, а потом выгоняли с позором с работы. В некоторых случаях с некислыми выплатами потерпевшим.
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7k
hetrick 55 минут назад
Быдлятина.
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8k
trak Час назад
А бывший слуга народа не боится что его за такие деяния просто могут кирпичом по кумпалу трахнуть из за угла .
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84
Sergei Час назад
Ну, максимум исключает на время шумихи из Едим Россию, а то и замнут. Как никак свой.
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27k
EvilHomer Час назад
Я просто в шоке, сколько детей шл@х ходит по земле и Зюзин и друг его и сотрудники МВД и прокуратуры. Надеюсь их посадят и на долго, так же необходимо посадить как минимум двух ублюдков, одного с МВД, второго с прокуратуры, все должны сидеть, паскуды продажные.
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12k
Великий Кормчий Час назад
Если бывшие депутаты такое творят, на что способны действующие?
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65
Просто чувак в интернете Великий Кормчий Час назад
На все.
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3k
mukado 2 часа назад
на видео очевидно,что нападает тип в желтой майке, за что и получает по эбалу
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2k
aleksander 2 часа назад
Российские депутаты - самые высокодуховные депутаты в мире
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7k
Мистер Фикс 2 часа назад
Вся суть нашей системы.
За куаркод жегщину в наручники, за избиение - гнилые отмазки властей
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14k
Объект реальности 2 часа назад
Один раз попросили, на второй раз просто вызывать наряд. Менты приедут сами все услышат.
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22k
Inter 2 часа назад
а причем тут участковый.. снимаешь побои,идешь в ментовку и пишешь заявление-видео есть.. все, машина завертелась.. уж как потом вырулит обвиняемый-другая история, но УЧАСТКОВЫЙ то причем??
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266
Leonid 2 часа назад
Так надо было наряд вызывать, а не участкового
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938
Александр 2 часа назад
"В период своего депутатства он был членом комиссии Петрозаводского городского Совета по законности, правопорядку и общественной безопасности" Интересно получается, он должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. а как там "борцы" с коррупцией, оборотом наркотиков живут? и в конце концов, если такая дичь идет, то что тогда с "борцами" с терроризмом и гос.безопасностью?! хотелось бы верить что реально работают братья, а не так как эти тв@ри на видео и их участковый за кадром.
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1k
Yow 2 часа назад
Левиафан
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5k
молотый Либентроп 2 часа назад
Автор, почему полное видео с началом конфликта не выложил?
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11k
Oleg 2 часа назад
быть такого не может! ведь при нынушней власти и стабильности такого ну никак не может быть! ведь была жеж реформа!
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