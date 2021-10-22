Бывшие депутаты Государственной Думы РФ не хотят расставаться со служебными квартирами

У экс-депутатов ГД прошлого созыва осталось три недели на то, чтобы освободить служебные квартиры в центре Москвы.
Была у депутата избушка в центре Москвы, а стала …. Но это уже не сказка, а суровая реальность. Не переизбравшиеся в Государственную Думу депутаты по закону о статусе должны к 12 ноября 2021 года выехать из выделенных им служебных квартир. К этому их призвал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на Совете Госдумы, об этом пишет новостной портал URA.RU, со ссылкой на свои источники.
Какое количество парламентариев должны освободить служебное жилье, Володин не уточнил. Но не трудно догадаться, что расставаться с благами и, тем более, отправляться восвояси в регионы абсолютному большинству депутатов не хочется. За эти годы они успели прикипеть к хорошему.
Как цитирует собеседник агентства: «Ряд экс-парламентариев прямо говорят, что «плевать хотели» на эти требования и собираются жить в депутатских квартирах так долго, как только это у них получится».
Новым иногородним депутатам по закону служебные квартиры должны предоставить в течении трех месяцев, в данный момент они проживают в отеле «Holiday Inn Лесная», стоимость номеров в которой составляет от 3929 до 7421 рублей в сутки.
Как пишет Lenta.ru, ссылаясь на источники в Госдуме, это значительно дешевле, чем отели Marriott Grand (от 6,1 до 136,5 тысячи рублей за номер) и «Метрополь» (от 17,4 до 56,1 тысячи рублей), в которых жили депутаты VII созыва в 2016 году.
«Депутатские» дома в Москве расположены на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе.
Скандалы с нежелающими выселяться из служебного жилья парламентариями происходят практически ежегодно.По слухам, ранее на закрытом совещании, спикер Госдумы потребовал от руководителей парламентских партий повлиять на коллег и пригрозил, что для выселения особо упорных депутатов придется привлечь силовиков.
Источник:
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фотки как были левыми, так и остались
Поэтому и фрегат, так как класс корабля определяется водоизмещением. Водоизмещение фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» 4550 т (стандартное), 5400 т (полное).
Давайте,давайте они избранники народные,вот народ и посмотрит.
Данные того кто сопротивлялся,данные тех кто хитропопо присвоил ранее.
И еще, как я понимаю каждый новый жилец требует себе новый ремонт?
Ну а как же, чтобы мистер шишка жил в номере бывшего мистера шишки? Мало ли чем он там на кроватях с проститутками занимался и чего в туалете нюхал. Жучки и видеокамеры....
Все за гос.счет.