Бывшие депутаты Государственной Думы РФ не хотят расставаться со служебными квартирами

Какое количество парламентариев должны освободить служебное жилье, Володин не уточнил. Но не трудно догадаться, что расставаться с благами и, тем более, отправляться восвояси в регионы абсолютному большинству депутатов не хочется. За эти годы они успели прикипеть к хорошему.

Как цитирует собеседник агентства: «Ряд экс-парламентариев прямо говорят, что «плевать хотели» на эти требования и собираются жить в депутатских квартирах так долго, как только это у них получится».

Новым иногородним депутатам по закону служебные квартиры должны предоставить в течении трех месяцев, в данный момент они проживают в отеле «Holiday Inn Лесная», стоимость номеров в которой составляет от 3929 до 7421 рублей в сутки.