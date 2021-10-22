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Бывшие депутаты Государственной Думы РФ не хотят расставаться со служебными квартирами

Бывшие депутаты Государственной Думы РФ не хотят расставаться со служебными квартирами (3 фото)

Автор:
22 октября 2021 13:12
Сообщество : Жизнь
Метки: госдума   депутаты   квартиры   парламент   служебное жилье   
2461
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У экс-депутатов ГД прошлого созыва осталось три недели на то, чтобы освободить служебные квартиры в центре Москвы.

Была у депутата избушка в центре Москвы, а стала …. Но это уже не сказка, а суровая реальность. Не переизбравшиеся в Государственную Думу депутаты по закону о статусе должны к 12 ноября 2021 года выехать из выделенных им служебных квартир.  К этому их призвал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на Совете Госдумы, об этом пишет новостной портал URA.RU, со ссылкой на свои источники. 


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Какое количество парламентариев должны освободить служебное жилье, Володин не уточнил. Но не трудно догадаться, что расставаться с благами и, тем более, отправляться восвояси в регионы абсолютному большинству депутатов  не хочется. За эти годы они успели прикипеть к хорошему.

Как цитирует собеседник агентства: «Ряд экс-парламентариев прямо говорят, что «плевать хотели» на эти требования и собираются жить в депутатских квартирах так долго, как только это у них получится».     

Новым иногородним депутатам по закону служебные квартиры должны предоставить в течении трех месяцев, в данный момент они проживают в отеле «Holiday Inn Лесная», стоимость номеров в которой составляет от 3929 до 7421 рублей в сутки.


Как пишет Lenta.ru, ссылаясь на источники в Госдуме, это значительно дешевле, чем отели Marriott Grand (от 6,1 до 136,5 тысячи рублей за номер) и «Метрополь» (от 17,4 до 56,1 тысячи рублей), в которых жили депутаты VII созыва в 2016 году.  

«Депутатские» дома в Москве расположены на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе.

Скандалы с нежелающими выселяться из служебного жилья парламентариями происходят практически ежегодно.

По слухам, ранее на закрытом совещании, спикер Госдумы потребовал от руководителей парламентских партий повлиять на коллег и пригрозил, что для выселения особо упорных депутатов придется привлечь силовиков.

Источник:

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Метки: госдума   депутаты   квартиры   парламент   служебное жилье   
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28  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Ха, свиней от корыта нужно отгонять, не надейтесь на их сознательность. Тут поможет только сапогом по е@алу.
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11k
Проктолог-иллюзионист 4 минуты назад
Интересно, на что они каждый раз рассчитывают? Что рукой махнут и скажут - хрен с ним, пусть живет? Ну позорище же, когда тебя придёт омон выковыривать из хаты.
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6k
Игорь Мочалов 5 минут назад
Так может им это... Заколотить двери в их квартиры, вместе с ними и всего делов... Потом вынести, проветрить и другим можно выдавать...
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42k
Элек Мек 10 минут назад
Ты их в дверь,они в окно.
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2k
Moon24 12 минут назад
Просто воры и подонки . Теперь не депутаты ? Отделать дубинками и в автозак на вокзал
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13k
Limon 13 минут назад
Гнать в шею этих пи_до_ров!
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5k
Александр 21 минуту назад
не хотят, но придётся
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−7
Кондрат Спевалов-Былинский Полчаса назад
а их разве не расстреляют?
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721
poбт Полчаса назад
а к чему тут левые фотки с циана?
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14k
Ser 36 минут назад
"Только благодаря нынешней власти, нынешней думе ..."мы" движемся - ВПЕРЁД!"
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8k
Rus77 40 минут назад
Воры и дармоеды, депутаты это про других...
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7k
КОСТЯН 43 минуты назад
Куле с ними цацкаца??? Прикипели они....)) Болгаркой замки спилили, вывели из квартиры, один за шкирку держит, другой под жопу сапогом бьёт... Досвидос! Клещи присосались плять
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732
Татьяна Баженова 43 минуты назад
Вот так, выберешь хорошего человека в депутаты, а ему, кроме халявной квартиры в Москве, больше ничего не надо! И плевать ему на проблемы народа!
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377
SilentBob 44 минуты назад
обработка помещений от крыс и паразитов. тут даже телефон указан!

Ссылка youtu.be
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2k
PbIBOK Час назад
А в хостелах пожить не хотелось бы?
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Их нужно гнать сраной метлой, а лучше сразу, сраной метлой вымести всех депутатов из госдумы.
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2k
kotkot Час назад
Ну где там менты, россгвардия, ФСБ и прочие? Ах даааа.... У них языки в задницах застряли...))
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14k
Александр Час назад
Старо, как мамонтовый экскримент... При смене каждого созыва такое...
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2k
Sergius SPb Час назад
Об этой байде не первый раз уже слышу. Так почему бы не опубликовать данные наглецов?
Давайте,давайте они избранники народные,вот народ и посмотрит.
Данные того кто сопротивлялся,данные тех кто хитропопо присвоил ранее.
И еще, как я понимаю каждый новый жилец требует себе новый ремонт?
Ну а как же, чтобы мистер шишка жил в номере бывшего мистера шишки? Мало ли чем он там на кроватях с проститутками занимался и чего в туалете нюхал. Жучки и видеокамеры....
Все за гос.счет.
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1k
Инквизитор РФ Час назад
А че их в хостел не заселят на Дмитровке?
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4k
VL Час назад
актрисульки, клоуны и спортсмЭны не желают сваливать? вот сууки халявные.
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