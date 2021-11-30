Брошенный непотопляемый авианосец. Симушир, бухта Броутона

Так сейчас выглядит вход в бухту.

В 1978 году на остров прибыли подрывники и стройбат. Объем работ был колоссальным — для взрыва скалы потребовалось около килотонны взрывчатки (в расчете на тротил). Боеприпасы везли со всего региона: от авиабомб до мин, оставшихся еще с Первой мировой войны.