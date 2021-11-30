Брошенный непотопляемый авианосец. Симушир, бухта Броутона

Изогнутая в виде буквы «С» бухта Броутона — заполненная водой кальдера вулкана Уратман. Бухта крупная: 2,5 на 5,5 км., с глубинами до 250 м., а высота стенок кальдеры доходит до 700 м. - идеальное укрытие!
Остров Симушир относится к средней группе Курильских островов. Длинный и узкий, как личинка жука-плавунца, он протянулся с северо-востока на юго-запад на 59 км. Находящаяся на севере «голова личики» почти до конца сомкнула свои клешни, образовав бухту Броутона.
Бухта Броутона.
Изогнутая в виде буквы «С» бухта Броутона — заполненная водой кальдера вулкана Уратман. Бухта крупная: 2,5 на 5,5 км., с глубинами до 250 м., а высота стенок кальдеры доходит до 700 м. - идеальное укрытие!
Бухта Броутона плотно укутанная туманом. Вулкан Уратман мы так и не увидели))
До 1875 года на острове жили айны. В годы Второй мировой войны в бухте стоял японский военный гарнизон.
Японский ДОТ на входе в бухту Броутона (п-ов Восточная Клешня).
После 1946 года на Симушире располагались три советские погранзаставы, а в 70-х годах ХХ века здесь было решено построить одну из крупнейших военно-морских баз Дальнего Востока.
Пограничная застава на юге острова Симушир, в бухте Китобойная.
Изначально глубина входа в бухту была всего шесть метров. Для движения крупнотоннажных судов вход требовалось углубить и расширить.
Так сейчас выглядит вход в бухту.
В 1978 году на остров прибыли подрывники и стройбат. Объем работ был колоссальным — для взрыва скалы потребовалось около килотонны взрывчатки (в расчете на тротил). Боеприпасы везли со всего региона: от авиабомб до мин, оставшихся еще с Первой мировой войны.
Перед взрывными работами в бухте Броутона. .Крайний слева - автор фото, - Сергей Ноговицын
В июне 1980 года состоялся грандиозный подрыв. Говорят, что после него над Симуширом двое суток шел черный дождь.
Взрывные работы по расширению входа в бухту Броутона. Фото: Сергей Ноговицын.
После дноуглубительных работ на берегу бухты Броутона началось интенсивная работа по постройке военного городка и корней плавучих пирсов.
Корень плавпирса.
Первое на фото - энергосудно ЭНС-357, несколько лет обеспечивавшее весь поселок электроэнергией (пока не построили береговую электростанцию). Второе -МСТ "Ирбит". Фото 1987-1988 годов.
Мыс Советский — входной мыс бухты Броутона. Части сухогруза "ПОСЬЕТ" . Судно стояло возле входа в бухту. Во время сильного шторма его сорвало с якорей и выбросило на мель у мыса . ( произошло это в 1979 году).
Поселок Кратерный
В военном городке, названном "Кратерный", появились двух-трехэтажные жилые дома, детский сад, электростанция, котельная, магазин, мастерские, гаражи, склады ГСМ и водозабор. Он осуществлял стратегические задачи: подавал 15 тонн воды в час на любой из трёх пирсов и одновременно обеспечивал дома и котельную.. Водозабор расположен на высокой береговой террасе - вниз вода идет под напором, причем, до сих пор!
Из трубы возле берега до сих пор течет пресная вода. Качество ее очень хорошее и мы пополнили свои запасы.
Комплексное здание с видов на бухту
Центральным зданием стал трехэтажный железобетонный корпус в котором размещался штаб, клуб, лазарет, столовая и кухня.
Кухня или, по-морскому - камбуз))
Кухня.
Зубоврачебное кресло.
Комплексное здание: штаб 137 бригады охраны водного района, клуб, лазарет, столовая и кухня.
Морская авиация на фоне поселка и вулкана Уратман)). Фото: Николай Воронков
С 1983 года возле поселка развернули роту ПВО с РЛС “Оборона.”
189 ВМЛ - Военно-Морской Лазарет,
В 1986 года на возвышенности, в трех километрах от Кратерного, построена вертолетная площадка и капониры. Начала действовать воинская часть морской авиации (вертолеты Ми-14 ). Кроме роты ПВО и морской авиации на берегу бухты стояли четыре береговых противокорабельных комплекса "Редут."
На вертолетной площадке. Фото : Николай Воронков
С этого момента жители поселка стали называть Кратерный «Непотопляемый авианосец»).
Памятник напротив штаба
К 90-м годам прошлого века общая численность населения поселка доходила до 900 человек.
Фото из книги: Л.В.Кобылинский "Симуширская история бригады кораблей Тихоокеанского флота".
Понятно, что такая мощная база ВМФ в стратегически важном районе не нравилась многим нашим заклятым друзьям. При переговорах Горбачева с Рейганом по вопросам разоружения она стала разменной картой. В 1994 году военные ушли не только из поселка Кратерный, но и со всего Симушира.
Построение возле казармы морской авиации Фото: Николай Воронков.
Основную часть ценного оборудования демонтировали и вывезли в другие воинские части, часть — украли, а то что осталось - растащили или разломали, проживавшие в пустующих казармах, краболовы компании «КУК» и различные охотники за сувенирами.
Пустой зал в в главном здании
Сейчас Кратерный — поселок-призрак.
А дома с пустыми глазницами окон и ржавая техника - иллюстрация к фильму «Что останется после … нас?».
Единственный оптимистичный штрих в этой печальной картине - природа, постепенно скрывающая апокалиптическую картину.
О Симушире еще есть один рассказ (пока один):
Источник:
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- Ляпы в советских фильмах, которые вы могли не заметить
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- Фотограф исследует заброшенные объекты бывшего СССР
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Например б. Бечивинская (Финвал, он же Петропавловск=Камчатский -54)
Красотища... и бешеное количество лис.
А вот ПВО да, оказалось эффективно там размещать. Да, РЛС ставили и да, кабели были протянуты.
Там, если честно, прекрасно, там очень чистая вода и великолепный воздух. Там дно видно метров на 5, если не больше.) Это один из самых красивых регионов России, и уж точно самый чистый. Там растут огромные папоротники, сладкая голубика и черника, водятся кета и горбуша..