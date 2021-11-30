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Брошенный непотопляемый авианосец. Симушир, бухта Броутона

Брошенный непотопляемый авианосец. Симушир, бухта Броутона (27 фото)

Автор:
30 ноября 2021 14:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: История нашей страны   Морская авиация   СССР   курильские острова   симушир   
2273
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Изогнутая в виде буквы «С» бухта Броутона — заполненная водой кальдера вулкана Уратман. Бухта крупная: 2,5 на 5,5 км., с глубинами до 250 м., а высота стенок кальдеры доходит до 700 м. - идеальное укрытие!

Остров Симушир относится к средней группе Курильских островов. Длинный и узкий, как личинка жука-плавунца, он протянулся с северо-востока на юго-запад на 59 км. Находящаяся на севере «голова личики» почти до конца сомкнула свои клешни, образовав бухту Броутона.

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Бухта Броутона.

Изогнутая в виде буквы «С» бухта Броутона — заполненная водой кальдера вулкана Уратман. Бухта крупная: 2,5 на 5,5 км., с глубинами до 250 м., а высота стенок кальдеры доходит до 700 м. - идеальное укрытие!

Бухта Броутона плотно укутанная туманом. Вулкан Уратман мы так и не увидели))

До 1875 года на острове жили айны. В годы Второй мировой войны в бухте стоял японский военный гарнизон.

Японский ДОТ на входе в бухту Броутона (п-ов Восточная Клешня).

После 1946 года на Симушире располагались три советские погранзаставы, а в 70-х годах ХХ века здесь было решено построить одну из крупнейших военно-морских баз Дальнего Востока.

Пограничная застава на юге острова Симушир, в бухте Китобойная.

Изначально глубина входа в бухту была всего шесть метров. Для движения крупнотоннажных судов вход требовалось углубить и расширить.

Так сейчас выглядит вход в бухту.

В 1978 году на остров прибыли подрывники и стройбат. Объем работ был колоссальным — для взрыва скалы потребовалось около килотонны взрывчатки (в расчете на тротил). Боеприпасы везли со всего региона: от авиабомб до мин, оставшихся еще с Первой мировой войны.

Перед взрывными работами в бухте Броутона. .Крайний слева - автор фото, - Сергей Ноговицын

В июне 1980 года состоялся грандиозный подрыв. Говорят, что после него над Симуширом двое суток шел черный дождь.

Взрывные работы по расширению входа в бухту Броутона. Фото: Сергей Ноговицын.

После дноуглубительных работ на берегу бухты Броутона началось интенсивная работа по постройке военного городка и корней плавучих пирсов.

Корень плавпирса.

Первое на фото - энергосудно ЭНС-357, несколько лет обеспечивавшее весь поселок электроэнергией (пока не построили береговую электростанцию). Второе -МСТ "Ирбит". Фото 1987-1988 годов.

Мыс Советский — входной мыс бухты Броутона. Части сухогруза "ПОСЬЕТ" . Судно стояло возле входа в бухту. Во время сильного шторма его сорвало с якорей и выбросило на мель у мыса . ( произошло это в 1979 году).


Поселок Кратерный

В военном городке, названном "Кратерный", появились двух-трехэтажные жилые дома, детский сад, электростанция, котельная, магазин, мастерские, гаражи, склады ГСМ и водозабор. Он осуществлял стратегические задачи: подавал 15 тонн воды в час на любой из трёх пирсов и одновременно обеспечивал дома и котельную.. Водозабор расположен на высокой береговой террасе - вниз вода идет под напором, причем, до сих пор!

Из трубы возле берега до сих пор течет пресная вода. Качество ее очень хорошее и мы пополнили свои запасы.

Комплексное здание с видов на бухту

Центральным зданием стал трехэтажный железобетонный корпус в котором размещался штаб, клуб, лазарет, столовая и кухня.

Кухня или, по-морскому - камбуз))

Кухня.

Зубоврачебное кресло.


Комплексное здание: штаб 137 бригады охраны водного района, клуб, лазарет, столовая и кухня.

Морская авиация на фоне поселка и вулкана Уратман)). Фото: Николай Воронков

С 1983 года возле поселка развернули роту ПВО с РЛС “Оборона.”

189 ВМЛ - Военно-Морской Лазарет,

В 1986 года на возвышенности, в трех километрах от Кратерного, построена вертолетная площадка и капониры. Начала действовать воинская часть морской авиации (вертолеты Ми-14 ). Кроме роты ПВО и морской авиации на берегу бухты стояли четыре береговых противокорабельных комплекса "Редут."

На вертолетной площадке. Фото : Николай Воронков

С этого момента жители поселка стали называть Кратерный «Непотопляемый авианосец»).

Памятник напротив штаба

К 90-м годам прошлого века общая численность населения поселка доходила до 900 человек.

Фото из книги: Л.В.Кобылинский "Симуширская история бригады кораблей Тихоокеанского флота".

Понятно, что такая мощная база ВМФ в стратегически важном районе не нравилась многим нашим заклятым друзьям. При переговорах Горбачева с Рейганом по вопросам разоружения она стала разменной картой. В 1994 году военные ушли не только из поселка Кратерный, но и со всего Симушира.

Построение возле казармы морской авиации Фото: Николай Воронков.

Основную часть ценного оборудования демонтировали и вывезли в другие воинские части, часть — украли, а то что осталось - растащили или разломали, проживавшие в пустующих казармах, краболовы компании «КУК» и различные охотники за сувенирами.

Пустой зал в в главном здании

Сейчас Кратерный — поселок-призрак.

А дома с пустыми глазницами окон и ржавая техника - иллюстрация к фильму «Что останется после … нас?».

Единственный оптимистичный штрих в этой печальной картине - природа, постепенно скрывающая апокалиптическую картину.

О Симушире еще есть один рассказ (пока один):

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Метки: История нашей страны   Морская авиация   СССР   курильские острова   симушир   
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24k
Владимир 4 часа назад
Я там был, печально видеть такое, останки более развитой цивилизации, нда..
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5k
TirAn 2 часа назад
Аналогичная судьба постигла многие гарнизоны в РФ.
Например б. Бечивинская (Финвал, он же Петропавловск=Камчатский -54)
Аналогичная судьба постигла многие гарнизоны в РФ. Например б. Бечивинская (Финвал, он же Петропавловск=Камчатский -54)
Аналогичная судьба постигла многие гарнизоны в РФ. Например б. Бечивинская (Финвал, он же Петропавловск=Камчатский -54)
Аналогичная судьба постигла многие гарнизоны в РФ. Например б. Бечивинская (Финвал, он же Петропавловск=Камчатский -54)
Аналогичная судьба постигла многие гарнизоны в РФ. Например б. Бечивинская (Финвал, он же Петропавловск=Камчатский -54)
Аналогичная судьба постигла многие гарнизоны в РФ. Например б. Бечивинская (Финвал, он же Петропавловск=Камчатский -54)
Аналогичная судьба постигла многие гарнизоны в РФ. Например б. Бечивинская (Финвал, он же Петропавловск=Камчатский -54)
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14k
Ser 3 часа назад
Пол года работал там в 1979 годике. Только начинали строить, была застава 14 человек, рота РЛР... и гидрометио и сейсмо станция.
Красотища... и бешеное количество лис.
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2k
kca-opa 3 часа назад
Если из этой бухты не успеть выйти кораблям, это будет красивая братская могила, узкий вход моментально заминируют авиацией, а в центр запустят Топоры или планирующие авиабомбы с ТЯБЧ, какие средства ПВО задействовать из ямы, стенки которой до 700м высотой? На верхних точках ставить РЛС и кабели тащить? Их в момент HARMами закидают, и рядом Панцирь или Тор не поставить против этих ракет
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7k
Позитив 3 часа назад
спасибо за пост
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6k
Александр Зотов 3 часа назад
Ну может ещё восстановят. Помимо вояк там можно и рыболовный флот разместить и ещё чего-нибудь, типа рыбзаводов по разведению морской живности, например
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180
sapsanbosh 3 часа назад
Печальное зрелище!
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29k
Snork Snorkoff 5 часов назад
ВВС, если уж тырите материал, будьте любезны нормально указывать источник. https://zen.yandex.ru/finvalhttps://zen.yandex.ru/finval
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