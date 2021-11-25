Ляпы в советских фильмах, которые вы могли не заметить

Семнадцать мгновений весны, 1973 год

В принципе, история про легендарного шпиона Штирлица сама по себе стала захватывающей. Правда, и в первоисточнике, и в самом сериале множество неточностей, в том числе фактических.

Например, в ванной разведчика и в ведомстве РСХА вся сантехника – советская, а в кабинете Мюллера висят часы «Слава», которые выпускались в СССР в 70-е годы.