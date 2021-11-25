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Ляпы в советских фильмах, которые вы могли не заметить

Ляпы в советских фильмах, которые вы могли не заметить (16 фото)

Автор:
25 ноября 2021 19:37
Сообщество : Кино
Метки: Мимино   Приключения Шурика   СССР   ляпы   миронов   муравьева   фильмы   
2090
16

Все мы обожаем советское кино. Некоторые фильмы пересматривать можно бесконечно. Но иногда даже в самых любимых нами фильмах случаются киноляпы.

Мимино, 1977 г

Комедия про остроумного грузина и сложности большого города навсегда впечаталась в память миллионов зрителей.

Но мало кто заметил любопытную деталь. Когда Мимино садится за столик в ресторане, блюда расположены одним образом.

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А вот когда проходит совсем немного времени, и кадр вновь показывает нашего летчика, продукты на столе стоят уже совершенно иначе. Хотя никакой роли для сюжета это не играет, весьма интересно заметить такой небольшой ляп.

 

Семнадцать мгновений весны, 1973 год

В принципе, история про легендарного шпиона Штирлица сама по себе стала захватывающей. Правда, и в первоисточнике, и в самом сериале множество неточностей, в том числе фактических.

Например, в ванной разведчика и в ведомстве РСХА вся сантехника – советская, а в кабинете Мюллера висят часы «Слава», которые выпускались в СССР в 70-е годы.

Плюс ко всему, в сериале звучит песня Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien, вышедшая только в 1960 году.

Плюс ко всему, создатели сериала намеренно решили внести еще одну неточность в фильм. Штирлиц – холостяк, но до звания штандартенфюрера СС можно было дослужиться только будучи женатым человеком. Ведь согласно догматам гитлеровской Германии, все офицеры СС должны были жениться до 30 лет, чтобы воспроизводить «чистокровное арийское население». А Штирлица, таким образом, можно было вычислить как шпиона.

К слову о желтом чемоданчике. На нем могли остаться отпечатки разведчика, но во всех ситуациях шпион в перчатках, так что их появление было бы очень странным.

 

Иван Васильевич меняет профессию, 1973 год

Фильм о путешествиях во времени покорил сердца советских граждан не только удивительными путешествиями во времени, но и харизматичным царем Иваном Грозным, которого воплотил Юрий Яковлев.

Так вот, во время допроса он говорит, что родился в 1533 году, но на самом деле царь Иоанн Васильевич родился раньше – в 1530 году, а вот в 1533 году он младенцем занял престол. Видимо, создатели решили немного «омолодить» царя.

https://www.youtube.com/watch?v=a50qT9bW2Qo

 

 

 

Карнавал, 1981 год

Эта история покорила всех, и особенно мечтающих о карьере артистки девушек из провинции. Вот и Ниночка в фильме осознает, что все на самом деле не так уж и просто. Но интересно нам другое.

Есть сцена, где Нина стоит с тюльпанами.

И они то явно пожухлые, то в следующем же кадре распрямляются.

Служебный роман, 1977 год

История о этакой советской Золушке и нетипичном принце полюбилась многим. В одной из сцен секретарша Верочка, разговаривая с Новосельцем, держит в руках папку с документом.

Но в следующем кадре при разговоре с начальницей у нее уже нет никаких документов и никакой папки.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 1966 год

Приключения студента Шурика, приехавшего на Кавказ для сбора фольклора, покорил сердца зрителей и песнями, и историей, и юмором.

И вот в одной сцене товарищ Саахов заходит к Нине с Шампанским, но она обливает его чем-то красным.


Операция «Ы» и другие приключения Шурика, 1965 год

Федя, тунеядец, в один момент оказывается втянут в потасовку в автобусе. И в этот момент из окна вылетает его кепка и книжка Шурика.

Но вот в отделении милиции позже оба героя со своими вещами.

 

Невероятные приключения итальянцев в России, 1974 год

Комедия о искателях сокровищ, которую с удовольствием смотришь и сейчас.

Особенно интересны сцены погонь и экшена. И вот в одной из таких сцен машины главных героев изрядно пачкаются и ломаются. Но зато уже на заправке они целые и невредимые.

А еще интересны метаморфозы с футболкой Миронова: она то мокрая, то почти сразу сухая.


И, главное, чистая! И это после воды в ленинградских каналах, которая уже тогда вряд ли могла оставить футболку белоснежной.

Безусловно, процесс производства кино -- очень сложный, и отметить абсолютно все детали крайне трудно. Но зато это заставляет нас еще раз внимательно присмотреться к нашим любимым советским фильмам.

 

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Метки: Мимино   Приключения Шурика   СССР   ляпы   миронов   муравьева   фильмы   
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2k
sedoisever Час назад
Вера в приёмной стоит с папкой, а через какое-то время (минута, пять, час, год...), в кабинете у директора без папки? Это самый вопиющий ляп, который я встречал...
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29k
Юр21 Минуту назад
Камера снимает с другой точки, и вообще автор пока ваял этот пост наверное все уши этим кадрам оторвал пока притягивал. НизачОт!
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9k
kaboza 14 минут назад
ну для эстетов, в Мимино выдали авто в исполнении для севера с двумя печками и двойными не опускающимися стеклами, я так думаю.
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1k
Yus 19 минут назад
Нормальные люди смотрят фильм и оценивают историю, которую им рассказали (не науку), оценивая художественность и игру актеров. Но есть малая толика "гениев" колупающих в это время в своей заднице и время от времени восклицающих "Так это же говно".
Вы фильм смотрите или сравниваете, как блюда стоят? Или фиксируете какие же часы висят на заднем плане?
Насчет "Приключений Шурика", 1965 год, студент Шурик выронил явно библиотечную книгу, студент потерял социалистическую собственность, любой постовой пошел бы искать, Тем более искать, пройти две остановки.
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5k
ekarataev Полчаса назад
Говорит Иван Васильевич конечно не то, но не по той причине что дата указана неверно, а по той, что летоисчисление от РХ было введено скажем так мягко несколько позже, совсем другим другим царем.
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17k
Serg2001 41 минуту назад
Штирлиц не шпион, а разведчик!...)
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12k
ss 43 минуты назад
Для автора... Надеюсь, он догадывался о чём-то таком?

Ссылка www.youtube.com


Ну и некоторые "ляпы", когда автор "поймал" киношников:

Иван Грозный не мог вообще сказать ни 1530, ни 1533. В его времена летоисчисление велось не от рождества Христова, а от сотворения мира. То есть он должен был назвать дату что-то типа: "7038 от сотворения мира". Однако это комедия в которой он мог сказать хоть "миллион лет до нашей эры". Главное, это должно было звучать достаточно дико, чтобы милиционер в это не поверил.

И так почти в каждом приведённом "ляпе".

Шурик книгу подобрал, пока ждали милицию и чего не покзывали. Нина облила тов.Саахова томатным соком, который у неё был в комнате, просто его не показывали. Вера могла где-то оставить папку или вообще держать её в правой руке, которую не видно...

Короче, эти субъекты, ищущие т.н. "ляпы" в фильмах - самые нудные люди, которые никогда не смотрят кино, не сопереживают героям и, похоже, часто вообще не понимают о чём фильм, так как всё их внимание занимает поиск каких-то там незначительных пустяков, которые вообще не имеют никакого значения.
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13k
Андрей Ватрушкин 49 минут назад
Как то странно товарищ Саахов носит брючной ремень, не в шлейках, да и какой то он женский на взгляд.
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4k
Алекс Крайчек 50 минут назад
Бред какой-то. Иван Грозный не мог родиться в 1530 году!
Т.к. летоисчисление тогда велось от сотворения мира.
Так что родился он в каком-нибудь 7038 году.
(с) Сарказм
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4k
a_komolow 57 минут назад
"""" На нем могли остаться отпечатки разведчика """
Старый анекдот
Мюллер
- Штилриц! На жопе Евы Браун у обнаружил Ваши отпечатки пальцев! Я обязан доложить это Гитлеру!
- Доложите! И объясните, как Вы их там обнаружили!
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955
Kusok 58 минут назад
В эпизоде в ресторане мне труднее понять другое, почему на втором кадре столик Мимино стоит в совершенно другом месте, какая-то лестница на заднем плане.
В случае с возрастом Ивана Грозного тут еще больший "ляп" что царь называет год "От Рождества Христова", но всем известно, что это летоисчисление ввел Петр 1, так что год рождения царь должен был сказать "От сотворения Мира". Но поскольку все приключения происходили во сне Шурика, то тут допускается все. Это сон.

В Кавказской пленнице вообще все просто. Нина приготовилась к знакомству с женихом, вооружившись то ли красным вином, то ли соком каким-нибудь. Когда вошел Саахов, она наподдала ногой поднос (вот откуда гвоздики на ушах Саахова) и облила его чем-то красным. Шампанское тут нипричем.

В "Итальянцах" вообще-то гораздо больше "ляпов". Жигули под водой ездят, сигары летают как ракеты и взрываются как рокеты и т.п.
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21k
Андрей Иванов Час назад
А сценах погони в Итальянцах главное не это, а то, что пока они бегали по городу ото льва, они город пробежали насквозь раз 15
Ну и третий ряд колонн в Казанском соборе
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21k
Андрей Иванов Час назад
"И вот в одной сцене товарищ Саахов заходит к Нине с Шампанским, но она обливает его чем-то красным."

Здесь как раз всё правильно. Шампанское закрытое, им так просто не обольёшь - там вскрыть то не сразу удастся, разве что разбить о голову и забрызгать кровью, но он бы тогда не вышел. А чем забрызгать в комнате было, она ж там вес день бардак наводила
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−6
Oleg Час назад
Даже пускай там ляпы есть это всё равно легендарные фильмы
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