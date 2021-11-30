Жительница Якутии отбилась от стаи бродячих собак в одиночку

Рядом с городским ипподромом в Якутии стая бродячих собак из девяти псов напала на женщину, просто проходившую мимо. Пытаясь сбежать, женщина сначала упала на снег, но после смогла встать, и отмахиваясь сумкой сбежать. Видео с места опубликовано в группе «yakutsk news» во «ВКонтакте».