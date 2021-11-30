Жительница Якутии отбилась от стаи бродячих собак в одиночку

На женщину в Якутии набросилась стая собак. Сначала, убегая, женщина упала на снег, но ей удалось встать и отбиться от собак сумкой. Чудом россиянке удалось спастись.
Рядом с городским ипподромом в Якутии стая бродячих собак из девяти псов напала на женщину, просто проходившую мимо. Пытаясь сбежать, женщина сначала упала на снег, но после смогла встать, и отмахиваясь сумкой сбежать. Видео с места опубликовано в группе «yakutsk news» во «ВКонтакте».
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«В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», — сообщили на сайте ведомства.
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Я когда вижу стаю собак, сразу ищу глазами палку. Когда нашёл палку, можно включать берсика. Камень не поможет. Минимум палка. Мигом разбегаются и гавкают издалека