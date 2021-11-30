FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5181 пост • 805 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Жительница Якутии отбилась от стаи бродячих собак в одиночку

Жительница Якутии отбилась от стаи бродячих собак в одиночку (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 11:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бездомные собаки   видео   нападение собак   собаки   фото   якутия   
1303
1
1

На женщину в Якутии набросилась стая собак. Сначала, убегая, женщина упала на снег, но ей удалось встать и отбиться от собак сумкой. Чудом россиянке удалось спастись.

Рядом с городским ипподромом в Якутии стая бродячих собак из девяти псов напала на женщину, просто проходившую мимо. Пытаясь сбежать, женщина сначала упала на снег, но после смогла встать, и отмахиваясь сумкой сбежать. Видео с места опубликовано в группе «yakutsk news» во «ВКонтакте».

«В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», — сообщили на сайте ведомства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   бездомные собаки   видео   нападение собак   собаки   фото   якутия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
264
Князь Игорь 2 часа назад
Отстрелять всю свору!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
956
thor2006 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Moon24 Полчаса назад
Собакам кушать нужно . Одной женщиной больше , одной меньше - статистическая погрешность ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−27
Gidralion 45 минут назад
Ребята, стая бродячих собак убивает ради удовольствия, в отличие от стаи волков. Так что пора их как минимум "изолировать". Как вариант выловить и стерилизовать и они будут спокойные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Nаnе First NameLаst Gidralion 9 минут назад
У нас волонтёры приехали, выловили всех собак, помыли, высушили, причесали, прививки. Вывели блох и глистов, кастрировали, вставили чёрную клипсу в правое ухо и отпустили на улицу. Собаки на людей не кидаются, дичь гоняют. Обитают возле базара и мясных магазов


Вот так нужно делать. Даю рецепт забесплатно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Nаnе First NameLаst 50 минут назад
Походу надпочечники таки работают. Сколько раз слышал о нападении собак от женщин. Но по тому же маршруту собаки на меня одного не нападали. Видать, дело в ферромонах и т.д.

Я когда вижу стаю собак, сразу ищу глазами палку. Когда нашёл палку, можно включать берсика. Камень не поможет. Минимум палка. Мигом разбегаются и гавкают издалека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Позитив Час назад
Как бы не любил собачек, но конкретно этих - отстреливать надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
sssss3 Час назад
Просто мимо не ходи, с топором ходи....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Jearom Час назад
как они там не вымерзают-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Estetik Час назад
Снимать, конечно, безопаснее, чем выйти и помочь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Укротитель 6огдашек Час назад
Тока вчера статью читал про агрессивных бродячих собак в Сочи - там вообще жесть, говорят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Viktor 2 часа назад
Пипец, я хренею! Снимать, да ещё комментировать, вместо того, чтобы лопатой разогнать свору!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
394
imho Viktor 55 минут назад
Тоже ждал мужика с лопатой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Alex 2 часа назад
Я, конечно, люблю собак и животных в принципе, но тут, увы, это уже опасная стая. Сам один раз попадал в ситуацию, когда реально мог нарваться- катался на велосипеде и решил срезать. .. срезал, встретил две стаи подобных по габаритам собак, одна толпа впереди сбоку, вторая уже сзади, обратно пути нет. Медленно слез в велосипеда и прикрываясь им, медленно пошел вперёд, мимо первой стаи. В какой-то момент три собаки пошли за мной и начали скалить зубы. Если бы с агрились все остальные, фиг бы отмахался. Короче, остановился, прикрываясь велосипедом и наклоняюсь делая вид, что беру камень с земли , которого как назло нет ) типа поднял и замахиваюсь в их сторону. Все три собаки резко развернулись и побежали к остальным, я быстрым шагом драпать куда подальше. Больше я там не катаюсь )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Рамзанкады Ров Alex Час назад
Если бы и остальные "с агрились", был бы факап. На изи бы покусали. Когда райдишь не там, то рил их байтишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Zhora 2 часа назад
Неужели даже в Якутии есть бродячие псы ? Как они вообще выживают при -50 ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Объект реальности 2 часа назад
Хорошо что одежды там длинные и толстые, сабакены не прокусят, главное не падать, а то в лицо и шею вцепятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Да это они не нападали! Это они игралися!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Рамзанкады Ров Оксид Бетона Час назад
Думаете, их потом накажут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Рамзанкады Ров Оксид Бетона Час назад
Справедливо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−41
User_1843265 2 часа назад
Песец людей в етой стране жрут собаки Бездействие властей !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Kozlodoev 2 часа назад
Хана собачкам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео) Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео) Любитель мандаринок из Владивостока отпинал женщину и её собак Любитель мандаринок из Владивостока отпинал женщину и её собак Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя В Воронеже неизвестные пробрались в приют для собак и жестоко убили часть постояльцев В Воронеже неизвестные пробрались в приют для собак и жестоко убили часть постояльцев Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это оскорблением Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это...
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11809



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скончался один из основоположников русского рока Александр Градский
5
224
Скончался один из основоположников русского рока Александр Градский
Человек на войне
8
89
Человек на войне
Набирающие популярность в сообществах
Награды цесаревича Алексея
0
20
Награды цесаревича Алексея
История первого серийного маньяка из США и его «отеля для пыток» с десятками жертв
0
26
История первого серийного маньяка из США и его «отеля для пыток» с десятками жертв
Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео)
Обмануть сканер отпечатков пальцев может каждый с помощью клея и плёнки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам нужны скидки на ЖКХ
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#как приготовить#кино#интересное#подборка#аварии#люди#приколы#познавательно
#фото#Россия#Рецепт#история#ватермарк#автомобили#дтп#СССР#автомир#спорт
#интересно#факты#вкусно#еда#животные#кулинария#картинки#падение#Ynews#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться