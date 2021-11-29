Как полвека назад выглядели новые «хрущевки»

FISHKINET
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото) Турецкий погромщик* уже свирепствует в Крыму: власти объявили о повышенной готовности к ЧС Турецкий погромщик* уже свирепствует в Крыму: власти объявили о... 15 изображений, которые могут озадачить даже самые острые умы 15 изображений, которые могут озадачить даже самые острые умы Плюс "дечипизация" всей страны: мошенники начали избавлять россиян от чипов. И от денег Плюс "дечипизация" всей страны: мошенники начали избавлять россиян... Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем? Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9%... Нарочно не придумаешь: откровенный пост об аренде жилья Нарочно не придумаешь: откровенный пост об аренде жилья В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили... Минута из жизни кота Минута из жизни кота Конкурс на лучшие ноги с неожиданным финалом Конкурс на лучшие ноги с неожиданным финалом Три правила общения с полицейскими Три правила общения с полицейскими За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в наручники За отказ показать паспорт в ТЦ жительницу Екатеринбурга заковали в... "Прекращайте этот беспредел" : в Красноярске жестко задержали автора видеообращения к Путину "Прекращайте этот беспредел" : в Красноярске жестко задержали... Неудачная утренняя разминка Неудачная утренняя разминка Почему у "Икаруса" есть горб на заднем стекле водительской кабины Почему у "Икаруса" есть горб на заднем стекле водительской кабины Без вести погребённый: известные люди прошлого, у которых нет могил Без вести погребённый: известные люди прошлого, у которых нет могил Слон и Моська: в Петербурге автомобилист решил проучить автобус Слон и Моська: в Петербурге автомобилист решил проучить автобус Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Позитивные новости о России 29.11.2021 Позитивные новости о России 29.11.2021 "Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе следы от самолёта "Травят нас. Травят!": житель Краснодара испугался, увидев в небе...
Как полвека назад выглядели новые «хрущевки»

Как полвека назад выглядели новые «хрущевки» (17 фото)

Автор:
29 ноября 2021 23:45
Метки: СССР   архитектура   интересно   
1249
17

Сейчас «хрущевки» не критикует разве что ленивый, а всего лишь 50 лет назад они были спасательным кругом для миллионов людей.
Самое желанное жилье в середине прошлого века.

Ведь в тяжелые послевоенные годы народ ютился в землянках, старых бараках и коммунальных квартирах. Когда же началась застройка городов огромной страны многоквартирными домами, где были спроектированы отдельные квартиры с собственным санузлом, советские люди были просто в восторге.

×
×

Многие думают, что массовое строительство однотипных панельных домов, получивших народное прозвище «хрущевки» – это чисто советское изобретение. Но это не так, идейным вдохновителем столь эффективного и быстрого обеспечения населения отдельным жильем был французский архитектор Ле Корбюзье.

Поскольку он был приверженцем полного минимализма и неприятия всяких излишеств в виде лепнины, скульптур, шпилей, колонн и арок, то спроектировал жилье в соответствии с новой концепцией: строительство многоквартирных домов из готовых панелей, стекла и железобетона. При этом форма должна обязательно соответствовать назначению, быть безо всяких выступающих фасадных элементов и использовать простую цветовую гамму.

Первые подобные дома появились в Амстердаме еще в 1923-1925 годах, и такое строительство сразу же стало очень популярным во всей Европе. Уже в послевоенное время Сталин издал распоряжение о разработке и строительстве доступного жилья.

Первые такие дома появились в Советском Союзе в 1948-1954 годах на Хорошевском шоссе и Октябрьском поле (Москва). Этот экспериментальный проект возглавлял Константин Башлай, массовое же строительство началось во времена правления Хрущева, после знакового Постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

Под руководством Виталия Павловича Лагутенко с 1958 года строительство отдельного жилья для каждой советской семьи было поставлено на поток. В это сложно поверить, но дома действительно «вырастали как грибы», ведь на сборку пятиэтажного панельного здания уходило всего ... 12 дней!

Своеобразный рекорд был зафиксирован в Ленинграде, когда к очередной годовщине революции, бригада стахановцев возвела дом за 5 дней.

Учитывая тотальную экономию, проекты до такой степени пытались удешевить, что отказались и от более практичных скатных крыш из шифера, от лифтов (специально строили 5 этажные здания), от мусоропроводов и горячего водоснабжения (приходилось использовать газовые колонки для подогрева воды) и даже от раздельного санузла.

Хотя встроенные шкафы в прихожей или кладовки над дверным проемом, а также своеобразный холодильник под окном в кухне были весьма кстати, новоселы их использовали по полной.

Даже несмотря на некоторые неудобства в планировке, советские семьи были несказанно рады, когда получали свою отдельную квартиру, выселяясь из полуразрушенных бараков или переполненных коммуналок.

Тем более, для облегчения жизни в новых местах были организованы микрорайоны с полностью обустроенной инфраструктурой, в которой все было в поле досягаемости – садики и школы, поликлиники и магазины, аптеки и прачечные, общепиты и парикмахерские, а также многое другое.


А дворы вообще заслуживают особого внимания. Ведь многие имели не только детские и спортивные площадки, но и самые настоящие скверы или даже фонтаны, не говоря уже о пресловутых лавочках, на которых во все времена восседали любопытные бабушки.

Как бы сейчас не называли эти старые панельные дома и не сетовали на неудобства и маленькую жилую площадь, но благодаря тому, что власть предержащие все-таки пытались облегчить тяжелую жилищную проблему страны, было построено огромное количество панельных домов, которые и дали крышу над головой миллионам людей, тем самым обеспечив мало-мальски благоустроенную жизнь своим гражданам, тем более что инфраструктура организованных микрорайонов довольно таки успешно существуют и по сей день.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   архитектура   интересно   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
31
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Vacony 9 часов назад
куча зелени, места, где гулять бегать детям, никаких машин, парковок на газонах, высоток до неба , чистый воздух ... даже вон фонтаны во дворе...
а сейчас где лучше ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Евгений 2 часа назад
На последней фотке, в котором месте панельные дома? Все кирпич силикатный....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Outcast 2 часа назад
Минус Хрущёвок это теснота, возраст конструкций и отвратительная организация системы ЖКХ. маловато парковочных мест для современности. В остальном они лучше современных человейников. Есть жизненное пространство для людей и материалы крепче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Влад 3 часа назад
Мой приятель живет в однушке - хрущевке, когда то и я в такой жил 18м2 плюс небольшая кухонька, санузел, коридор и кладовка. Конечно хочется побольше и комфортнее, но это на порядок лучше современных студий 19, а то и 10 квадратов. Так что прежде чем критиковать хрущевки стоит оглянуться вокруг на современное убожество за которое еще и платить пол жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ф Ив 4 часа назад
По сравнению со многими современными т.н. "студиями", в которых общая площадь меньше площади стояночного места автомобиля, "хрущевки" это просто роскошные хоромы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? 8 часов назад
Справедливости ради:
1) На представленных фото много кирпичных домов. Это не "хрущевки".
2) Какой уровень контроля качества сварных швов мог быть при сборке целого дома за пять дней? Сколько из этих швов на ладан дышат сегодня?

А так - да, решение было достойное, к сожалению давно уже отслужило рассчетный срок использования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
Котофей Divergent?!? 7 часов назад
Немного, но ошибаетесь) Среди хрущевок очень много проектов кирпичных домов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
newegg 8 часов назад
Хрущева сняли в октябре 1964, так что панельные 5-и этажка правильнее называть брежневками.
Тем болeе что максимальное удешевление, за счет качества и ухудшения характеристик, пришлось на конец 60-х - начало 70-х.
Отсутствие стенных шкафов, мизерные кухни, провальная шумоизоляция, кривые стены, заселение без подключения газа и воды - это уже дорогой Леонид Ильич.
Хотя, конечно, после десятков лет в коммуналке выйти ночью без трусов в туалет - уже за счастье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
Котофей 9 часов назад
В Москве, в районе Чонгарского бульвара есть три экспериментальные хрущевки с подземным паркингом! Больше я таких не встречал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
75
Котофей Sunny11 7 часов назад
В 90-х я был в одном из подвалов на Чонгарке. Все коммуникации были проложены вдоль стен. Посередине был достаточный проезд и парковочные места по сторонам. Дешево и сердито. Почему то потом отказались от этой идеи. Хотя, судя по фото, взятой мной с гугл карт - дома и пракинг еще живы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
Котофей Sunny11 7 часов назад
Я это к тому написал, что зря не стали с тех пор так во всех домах делать. Хотя, кто же знал, сколько машин будет во дворах потом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
doker 9 часов назад
Полвека назад "хрущевки" выглядели привлекательнее, чем современные студии в 13-20 кв. м. за 20 летнюю ипотеку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим 9 часов назад
Ленинград. Бульвар Новаторов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112
dim Максим 8 часов назад
Теперь с этой точки и не сфоткаешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео) 23 Android смартфона соревновались в скорости подзарядки аккумулятора (2 фото + видео) История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах История, рекорды и космос: интересные факты о бумажных самолетах Дом-бублик - памятник советского брутализма Дом-бублик - памятник советского брутализма Что разрешалось видеть иностранцам во время путешествия в СССР Что разрешалось видеть иностранцам во время путешествия в СССР Самый необычный магазин в СССР с радиоактивным товаром Самый необычный магазин в СССР с радиоактивным товаром Самые красивые и оригинальные здания в викторианском стиле Самые красивые и оригинальные здания в викторианском стиле
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3988290



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
История мотороллеров "Муравей"
1
20
История мотороллеров "Муравей"
Загадка эпохи: обитая дерматином дверь из 50-х в сегодня
0
11
Загадка эпохи: обитая дерматином дверь из 50-х в сегодня
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Как может измениться человек всего за 4 года (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам нужны скидки на ЖКХ
1
0

Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#еда#СССР#вкусно#история#дтп#прикольные#автомобили
#фото#прикол#животные#кино#как приготовить#кулинария#интересное#забавно#познавательно#город
#интересно#подборка#ватермарк#люди#Рецепт#Жизнь#аварии#фильмы#полиция#задержание

На что жалуетесь?

Вернуться