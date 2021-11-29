Как полвека назад выглядели новые «хрущевки»

Сейчас «хрущевки» не критикует разве что ленивый, а всего лишь 50 лет назад они были спасательным кругом для миллионов людей.
Самое желанное жилье в середине прошлого века.
Ведь в тяжелые послевоенные годы народ ютился в землянках, старых бараках и коммунальных квартирах. Когда же началась застройка городов огромной страны многоквартирными домами, где были спроектированы отдельные квартиры с собственным санузлом, советские люди были просто в восторге.
Многие думают, что массовое строительство однотипных панельных домов, получивших народное прозвище «хрущевки» – это чисто советское изобретение. Но это не так, идейным вдохновителем столь эффективного и быстрого обеспечения населения отдельным жильем был французский архитектор Ле Корбюзье.
Поскольку он был приверженцем полного минимализма и неприятия всяких излишеств в виде лепнины, скульптур, шпилей, колонн и арок, то спроектировал жилье в соответствии с новой концепцией: строительство многоквартирных домов из готовых панелей, стекла и железобетона. При этом форма должна обязательно соответствовать назначению, быть безо всяких выступающих фасадных элементов и использовать простую цветовую гамму.
Первые подобные дома появились в Амстердаме еще в 1923-1925 годах, и такое строительство сразу же стало очень популярным во всей Европе. Уже в послевоенное время Сталин издал распоряжение о разработке и строительстве доступного жилья.
Первые такие дома появились в Советском Союзе в 1948-1954 годах на Хорошевском шоссе и Октябрьском поле (Москва). Этот экспериментальный проект возглавлял Константин Башлай, массовое же строительство началось во времена правления Хрущева, после знакового Постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».
Под руководством Виталия Павловича Лагутенко с 1958 года строительство отдельного жилья для каждой советской семьи было поставлено на поток. В это сложно поверить, но дома действительно «вырастали как грибы», ведь на сборку пятиэтажного панельного здания уходило всего ... 12 дней!
Своеобразный рекорд был зафиксирован в Ленинграде, когда к очередной годовщине революции, бригада стахановцев возвела дом за 5 дней.
Учитывая тотальную экономию, проекты до такой степени пытались удешевить, что отказались и от более практичных скатных крыш из шифера, от лифтов (специально строили 5 этажные здания), от мусоропроводов и горячего водоснабжения (приходилось использовать газовые колонки для подогрева воды) и даже от раздельного санузла.
Хотя встроенные шкафы в прихожей или кладовки над дверным проемом, а также своеобразный холодильник под окном в кухне были весьма кстати, новоселы их использовали по полной.
Даже несмотря на некоторые неудобства в планировке, советские семьи были несказанно рады, когда получали свою отдельную квартиру, выселяясь из полуразрушенных бараков или переполненных коммуналок.
Тем более, для облегчения жизни в новых местах были организованы микрорайоны с полностью обустроенной инфраструктурой, в которой все было в поле досягаемости – садики и школы, поликлиники и магазины, аптеки и прачечные, общепиты и парикмахерские, а также многое другое.
А дворы вообще заслуживают особого внимания. Ведь многие имели не только детские и спортивные площадки, но и самые настоящие скверы или даже фонтаны, не говоря уже о пресловутых лавочках, на которых во все времена восседали любопытные бабушки.
Как бы сейчас не называли эти старые панельные дома и не сетовали на неудобства и маленькую жилую площадь, но благодаря тому, что власть предержащие все-таки пытались облегчить тяжелую жилищную проблему страны, было построено огромное количество панельных домов, которые и дали крышу над головой миллионам людей, тем самым обеспечив мало-мальски благоустроенную жизнь своим гражданам, тем более что инфраструктура организованных микрорайонов довольно таки успешно существуют и по сей день.
Источник:
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а сейчас где лучше ?
А однушку в хрущевке давали семьям на 2-3 человека. Потом многие стояли долгие годы на улучшение после рождения 2-го и 3-го ребенка.
1) На представленных фото много кирпичных домов. Это не "хрущевки".
2) Какой уровень контроля качества сварных швов мог быть при сборке целого дома за пять дней? Сколько из этих швов на ладан дышат сегодня?
А так - да, решение было достойное, к сожалению давно уже отслужило рассчетный срок использования.
Тем болeе что максимальное удешевление, за счет качества и ухудшения характеристик, пришлось на конец 60-х - начало 70-х.
Отсутствие стенных шкафов, мизерные кухни, провальная шумоизоляция, кривые стены, заселение без подключения газа и воды - это уже дорогой Леонид Ильич.
Хотя, конечно, после десятков лет в коммуналке выйти ночью без трусов в туалет - уже за счастье.
Арабские цифры, коктейль молотова, корейская морковка - никакого отношения к арабам, корейцам и Молотову.
Гаражи для ветеранов и инвалидов ВОВ.