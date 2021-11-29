Как полвека назад выглядели новые «хрущевки»

Многие думают, что массовое строительство однотипных панельных домов, получивших народное прозвище «хрущевки» – это чисто советское изобретение. Но это не так, идейным вдохновителем столь эффективного и быстрого обеспечения населения отдельным жильем был французский архитектор Ле Корбюзье.

Поскольку он был приверженцем полного минимализма и неприятия всяких излишеств в виде лепнины, скульптур, шпилей, колонн и арок, то спроектировал жилье в соответствии с новой концепцией: строительство многоквартирных домов из готовых панелей, стекла и железобетона. При этом форма должна обязательно соответствовать назначению, быть безо всяких выступающих фасадных элементов и использовать простую цветовую гамму.