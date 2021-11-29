Поделись каршерингом своим: в Химках подростки угнали арендованный автомобиль и забыли в нем тетрадки

Житель Химок на сутки арендовал автомобиль у известной каршеринговой компании и отправился с женой в магазин. Как пишет телеграмм-канал SHOT, припарковавшись у гипермаркета, супруги оставили вещи в машине, и пошли за покупками. Почему автомобиль остался открытым, неизвестно. Хозяин утверждает, что перевел его в режим ожидания "но то ли сбой, то ли интернет пропал".

После шоппинга выяснилось, что автомобиля на парковке нет, однако карта в приложении показывала, что угнанный Volkswagen Polo с чужими вещами рассекает по Химкам.

Потерпевший не долго думая снял еще один каршеринговый автомобиль и рванул за пропажей.