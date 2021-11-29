Поделись каршерингом своим: в Химках подростки угнали арендованный автомобиль и забыли в нем тетрадки

В подмосковных Химках подростки угнали каршеринговый автомобиль с чужими вещами. Хозяин арендованной машины бросился в погоню и ведь догнал же!
Житель Химок на сутки арендовал автомобиль у известной каршеринговой компании и отправился с женой в магазин. Как пишет телеграмм-канал SHOT, припарковавшись у гипермаркета, супруги оставили вещи в машине, и пошли за покупками. Почему автомобиль остался открытым, неизвестно. Хозяин утверждает, что перевел его в режим ожидания "но то ли сбой, то ли интернет пропал".
После шоппинга выяснилось, что автомобиля на парковке нет, однако карта в приложении показывала, что угнанный Volkswagen Polo с чужими вещами рассекает по Химкам.
Потерпевший не долго думая снял еще один каршеринговый автомобиль и рванул за пропажей.
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Как выяснилось, Volkswagen угнали подростки. Увидев погоню они перепугались, бросили машину и убежали, оставив в автомобиле свои школьные тетрадки.
Теперь юных угонщиков ищет полиция. Сервис каршеринга заявил, что водитель сам виноват — перед уходом из авто надо было удостовериться, что двери заперты: "Когда мы выходим из собственного автомобиля, мы проверяем, закрыты ли двери и сработали ли замки. Такая же проверка необходима, когда пользователь покидает салон каршерингового автомобиля. Буквально несколько секунд нужно, чтобы проверить, всё ли сработало корректно".
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признаются, что "да, наша конченная программа не совершенна, глючит через раз, и машины все убитые"? ну да, ну да...
А вот менты должны таких ловить и садить! Не людей без маски волочь толпой в околоток, а воров и преступников: мы ИМЕННО за это зарплату ИМ платим!!!!!
ПС. оставлять в машине вещи... Не, точно кто-то напрашивался на приключения
Когда я выхожу из собственного авто мне глубоко всё равно, сработали замки или нет.
Ценные вещи забираю. А проверять все двери, багажник, капот...
Я и так вижу на брелоке всю инфу.
Остальное - страховка, не я её придумал!
Это раньше, лет стопятьсяот тому , то да, бегаешь вокруг своего ведра от ТАЗа и проверяшь....