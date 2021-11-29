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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 28 постов • 2 подписчика подписаться
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Поделись каршерингом своим: в Химках подростки угнали арендованный автомобиль и забыли в нем тетрадки

Поделись каршерингом своим: в Химках подростки угнали арендованный автомобиль и забыли в нем тетрадки (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 21:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Погоня   каршеринг   подростки   угон   химки   школьники   
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В подмосковных Химках подростки угнали каршеринговый автомобиль с чужими вещами. Хозяин арендованной машины бросился в погоню и ведь догнал же!

Житель Химок на сутки арендовал автомобиль у известной каршеринговой компании и отправился с женой в магазин. Как пишет телеграмм-канал SHOT, припарковавшись у гипермаркета, супруги оставили вещи в машине, и пошли за покупками. Почему автомобиль остался открытым, неизвестно. Хозяин утверждает, что перевел его в режим ожидания "но то ли сбой, то ли интернет пропал".

После шоппинга выяснилось, что автомобиля на парковке нет, однако карта в приложении показывала, что угнанный Volkswagen Polo с чужими вещами рассекает по Химкам.

Потерпевший не долго думая снял еще один каршеринговый автомобиль и рванул за пропажей.

Как выяснилось, Volkswagen угнали подростки. Увидев погоню они перепугались, бросили машину и убежали, оставив в автомобиле свои школьные тетрадки.

Теперь юных угонщиков ищет полиция. Сервис каршеринга заявил, что водитель сам виноват — перед уходом из авто надо было удостовериться, что двери заперты: "Когда мы выходим из собственного автомобиля, мы проверяем, закрыты ли двери и сработали ли замки. Такая же проверка необходима, когда пользователь покидает салон каршерингового автомобиля. Буквально несколько секунд нужно, чтобы проверить, всё ли сработало корректно".


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Метки: Погоня   каршеринг   подростки   угон   химки   школьники   
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17  комментариев
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1k
lebedev3612 2 часа назад
Ну ладно, они идиоты, не убедились, что машина закрыта. Но мелких говнюков в любом случае надо поймать и впаять хотя бы условку. Чтобы не дай бок эти ушлепки не поступили куда-нибудь, откуда смогут попасть на работу в полицию, прокуратуру или другие госслужбы
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9
Mr. Intereskin Полчаса назад
Вот дебилы
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1k
Tony 41 минуту назад
"Сервис каршеринга заявил, что водитель сам виноват" - а что они еще могут сказать то?
признаются, что "да, наша конченная программа не совершенна, глючит через раз, и машины все убитые"? ну да, ну да...
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40k
dima423 Час назад
Девка забавная конечно, вся такая противоречивая))) то от страха чуть не в обмороке, то в бой кидается - СТОЯТЬ!))) смешно)
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19k
kamanch Час назад
Ссылка youtu.be
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26k
Григорий 2 часа назад
"Она виновата". Т.е. если у девочки цыганка украла телефон, то виновата девочка. Если девочку изнасиловали ублюдки без национальности, то виноват ее выбор одежды. Следуя такой логике, угонщики просто милые шалуны. Совсем долбанулись? Да даже если я не закрою двери в свою квартиру при выносе мусора воры останутся ворами! Нехер их называть другими именами и вешать их преступления на нормальных людей!
А вот менты должны таких ловить и садить! Не людей без маски волочь толпой в околоток, а воров и преступников: мы ИМЕННО за это зарплату ИМ платим!!!!!
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2k
alex5450 2 часа назад
Если бы в конце этой новости стояла фраза "... и сели на три года общего режима", то в нашест стране скоро не пришлось бы ахать вспоминая, что ты забыл закрыть машину.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Химки-резидент пошел шопить в гипермаркет. Свой каршеринг-кар он забыл клозануть. Результат: скул-стюденты угнали кар. Теперь стюдентов сэрчат копы, и этот шоппер надолго запомнит свой шоппинг.
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21k
Matrosskin 2 часа назад
Кто-то в GTA переиграл. А если там обкуренное лицо, национальность которого нельзя называть ? Догонишь и чего ? Извинишься ? Ну и рисковать второй машиной, когда уже пр-ебал одну - а чувак знает толк в извращениях.
ПС. оставлять в машине вещи... Не, точно кто-то напрашивался на приключения
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Чё за бред?
Когда я выхожу из собственного авто мне глубоко всё равно, сработали замки или нет.
Ценные вещи забираю. А проверять все двери, багажник, капот...
Я и так вижу на брелоке всю инфу.
Остальное - страховка, не я её придумал!
Это раньше, лет стопятьсяот тому , то да, бегаешь вокруг своего ведра от ТАЗа и проверяшь....
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506
Снежный Барс 2 часа назад
Честно говоря, женщины обмельчали...нет уже "коня на скаку остановят", ни "в горящую избу войдут"...одна истерика, стыдно ,дорогие вы наши
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224
Шурман 3 часа назад
Ей в сервисе все правильно ответили , теперь ответственность лежит на ней , я даже в положение не хочу входить , просто истеричка и дура , мама НЕ НАДО :))
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2k
Bobbus 3 часа назад
Че она истерит
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392
imho Bobbus 2 часа назад
Штраф не маленький грозит от каршеринга.
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