Для бразильского механика понты обошлись дороже денег

По данным полиции, местный бизнесмен из города Нова-Игуасу недалеко от Рио-де-Жанейро оставил свой Porsche стоимостью более 650 000 бразильских реалов (9 миллионов рублей) в гараже, чтобы починить неисправную стереосистему. Пока хозяина не было, Франциско решил прокатиться на элитной машине со своей девушкой по окрестностям. Однако они не успели далеко отъехать от гаража: их машине подрезал путь другой автомобиль, девушку высадили, а парня затолкали обратно в машину и увезли.