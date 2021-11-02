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Для бразильского механика понты обошлись дороже денег

Для бразильского механика понты обошлись дороже денег (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 09:46
Сообщество : Криминал
Метки: Porsche   Бразилия   автомеханик   криминал   понты дороже денег   похищение   романтическая прогулка   угон   
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Автомеханик из Бразилии Франсиско Рожерио Леандро Рамос на собственном опыте убедился, как дорого иногда обходятся понты. Он взял свою девушку покататься на оставленном клиентом для ремонта Porsche, а в результате пережил похищение и лишился чужого автомобиля.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Porsche   Бразилия   автомеханик   криминал   понты дороже денег   похищение   романтическая прогулка   угон   
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2  комментария
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9k
Alex Djeff Полчаса назад
"Вооружённые оружием воры" называются грабителями. И что-то подсказывает, что владелец был не простой бизнесмен. Наверное скоро появится новое видео из Бразилии в разделе Адок...
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4k
livaneth Полчаса назад
Зависит целиком и полностью от бизнесмена, владельца машины. Если у того хватит яиц нажать на полицию и найти порше вместе с разбойниками - к механнику претензий не будет. Если яиц на полицию не хватит - отиграется на самом незащищенном.
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