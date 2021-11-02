Для бразильского механика понты обошлись дороже денег

159
5
1
Автомеханик из Бразилии Франсиско Рожерио Леандро Рамос на собственном опыте убедился, как дорого иногда обходятся понты. Он взял свою девушку покататься на оставленном клиентом для ремонта Porsche, а в результате пережил похищение и лишился чужого автомобиля.
Автомеханик из Бразилии Франсиско Рожерио Леандро Рамос, который повез свою девушку покататься на клиентском Porsche, был похищен из-за того, что воры сочли его владельцем машины.
Камера видеонаблюдения запечатлела, как двое вооруженных оружием мужчин подбежали к роскошному авто, выбросили из него подружку механика, а самого его увезли в неизвестном направлении.
Камера видеонаблюдения запечатлела, как двое вооруженных оружием мужчин подбежали к роскошному авто, выбросили из него подружку механика, а самого его увезли в неизвестном направлении.
По данным полиции, местный бизнесмен из города Нова-Игуасу недалеко от Рио-де-Жанейро оставил свой Porsche стоимостью более 650 000 бразильских реалов (9 миллионов рублей) в гараже, чтобы починить неисправную стереосистему. Пока хозяина не было, Франциско решил прокатиться на элитной машине со своей девушкой по окрестностям. Однако они не успели далеко отъехать от гаража: их машине подрезал путь другой автомобиль, девушку высадили, а парня затолкали обратно в машину и увезли.
Похищенного механика отвезли к банкомату, где велели снять деньги со счета. Однако на счету у него оказались сущие гроши - только после этого похитители наконец-то поверили его стенаниям о том, что машина ему даже не принадлежит.
Незадачливого автомеханика отвезли в соседний городок Ниолполис, где похитители выкинули из машины, умчавшись на ней в неизвестном направлении.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Поиграли в Робин Гуда: грабители банка в Бразилии разбросали часть украденных денег при отступлении из города
- Похищение невесты обернулось убийством
- Бразильцы жестоко отомстили насильнику за честь девушки
- Канадская полиция ищет голову королевы
- Медбрат убил коллегу от большой любви
Метки: Porsche Бразилия автомеханик криминал понты дороже денег похищение романтическая прогулка угон
10
Понравилось10
Новости партнёров