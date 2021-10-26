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В США снежок совершил кражу и был дважды неправ

В США снежок совершил кражу и был дважды неправ (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 08:52
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Погоня   видео   кража   набережная   расплата   снежок   сша   
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Поняв, что расплата движется по пятам и нагоняет, лихоимец скинул похищенное барахлишко, но было поздно...

Возмездие за грех настигло снежка недалеко от набережной одного из курортных городов Юга "оазиса свободы и демократии". Представитель, понёсшей убытки стороны, рекомбинируя две дубинки, с ходу начал вакцинировать молодого человека, методично вбивая иммунитет против магазинных краж...

Так в чём же снежок дважды был неправ? Отвечаю:

  1. Красть нехорошо, кармически опасно и вредно для здоровья.
  2. И главное: не умея бегать - даже и пытаться не стоит.

Видео погони с последующим воздаянием было опубликовано пользователем сети во "ВКонтакте".


А как полагают наши уважаемые читатели, надолго ли снежку хватит сформированного иммунитета или потребуется следующая (бустерная) прививка?

Источник:

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Метки: Погоня   видео   кража   набережная   расплата   снежок   сша   
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23  комментария
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591
Sam Gore 2 часа назад
К сожалению прививку надо обязательно повторять каждые 3-4 месяца для укрепоения эммунитета
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Frantic 7 минут назад
Автор попытался выпендреться жаргоном... только снежками называют белых... если только в США совершая кражу, ты магическим образом не превращаешься в негра
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251
Семён Семёныч 12 минут назад
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2k
Frank Borman 36 минут назад
Это уже чистая уголовка. Видео избиения есть, синяки от побоев есть, так что доктору светит срок.
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169
KVadik 37 минут назад
Блин, работа оператора настолько профессиональна, что закрадывается подозрение, а не художественный ли это фильм?
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13k
Объект реальности 43 минуты назад
даже бегать разучились, пропащее поколение угнетенных.
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4k
KonstantinLeirov 57 минут назад
Так вроде бы снежок - это белый, не?
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169
KVadik Ади Шакти Мудра 42 минуты назад
Это не наше кино. у нас он не снежок, а максимка
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317
Мурчелло Час назад
За операторскую работу-оскара.
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2k
tessio Час назад
В РФ даже с современным прочтением законов это было бы превышение....
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83
Александр Поляков Час назад
дурак надо было на пальму залезть. гены приматов бы точно помогли
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2k
Sergius SPb Час назад
Бита с Али?
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4k
Leonid Час назад
Уголек же!?
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169
KVadik Leonid Полчаса назад
Цитата же из фильмы "Цельнометаллическая оболочка". Там был негр, рядовой с погонялом Снежок.
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498
Александр 2 часа назад
"Чёрное дерево" оказалось крепче биты.
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3k
мемфрид 2 часа назад
Санта-Моника. Славное местечко)
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901
metrolog 2 часа назад
Знатно его отмудохали
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
1. Снежок?

2. Всегда считал биту ненадежным инструментом
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Шурман Fat Lynx Час назад
Был прецедент еще в 90тых я одному об голову поломал так он стоял шатался и еще нормально разговаривал но уже не на понтах и угроза , биту кстати мне подарил друг он уезжал на пмж в Америку ( хотя он от туда и не вылезал )
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591
Sam Gore 2 часа назад
К сожалению прививку нужно повторять каждые 3-4 месяца для закрепления эммунитета
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