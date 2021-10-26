В США снежок совершил кражу и был дважды неправ

Поняв, что расплата движется по пятам и нагоняет, лихоимец скинул похищенное барахлишко, но было поздно...
Возмездие за грех настигло снежка недалеко от набережной одного из курортных городов Юга "оазиса свободы и демократии". Представитель, понёсшей убытки стороны, рекомбинируя две дубинки, с ходу начал вакцинировать молодого человека, методично вбивая иммунитет против магазинных краж...
Так в чём же снежок дважды был неправ? Отвечаю:
- Красть нехорошо, кармически опасно и вредно для здоровья.
- И главное: не умея бегать - даже и пытаться не стоит.
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Видео погони с последующим воздаянием было опубликовано пользователем сети во "ВКонтакте".
А как полагают наши уважаемые читатели, надолго ли снежку хватит сформированного иммунитета или потребуется следующая (бустерная) прививка?
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На 1;20 появляется рядовой Снежок)
2. Всегда считал биту ненадежным инструментом