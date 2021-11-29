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«Циркон» как высшая мера убеждения: британцы уже прониклись толерантностью

«Циркон» как высшая мера убеждения: британцы уже прониклись толерантностью (2 фото)

Автор:
29 ноября 2021 18:05
Сообщество : Военное
Метки: Циркон   гиперзвук   испытания   подлодка   производство   ракета   серия   фрегат   
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Многие жители Туманного Альбиона советуют прекратить враждовать с Россией. Что их вдохновило так резко сменить риторику?
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» уже в серийном производстве. Это сообщение заставило многих британцев по-новому взглянуть на вопросы взаимоотношений между нашими странами. «А давайте жить дружно!» — пошли косяком призывы примерно в этом духе. «Смену вех» подробно анализирует Daily Mail, ее цитирует ресурс ИноСМИ.

«Цирконы» достигают скорости свыше 10 тысяч километров в час, поражая цели на расстоянии более тысячи километров. Причем, они достают объекты как на суше, так и на море, успешно пробивая противоракетную оборону противника.
Запущенные в серию ракеты нового поколения будут изготавливаться на НПО машиностроения, что базируется в подмосковном Реутово. О старте полномасштабного производства Россия заявила два дня назад, и отклики гулким эхом покатились по всему миру.

Ожидается, что на вооружение российского ВМФ ракеты, не имеющие аналогов в мире, поступят в 2022 году. 18 ноября они были испытаны в Белом море, базой для успешного надводного тестирования стал фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Обнародована и информация и о пусках «Цирконов» с подлодок: АПЛ "Пермь" и АПЛ "Северодвинск". Испытания с надводных носителей будут продолжены параллельно первому этапу серийного производства.

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Метки: Циркон   гиперзвук   испытания   подлодка   производство   ракета   серия   фрегат   
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14k
vikklu 51 минуту назад
Вот прям видение озарило меня, все британцы, от королевы и до последнего бомжа вдруг разом взяли и прониклись толерантностью.
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29k
Юр21 3 минуты назад
А как в коментах заполыхало! Да-да, и трусы шить не умеем и всё остальное производить не умеем... Сцыте падлы!
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4k
Доехал нормально 8 минут назад
Всем считающим что такое оружие не что иное как мультики Путина, напоминаю о видео двухгодовалой давности. О этот божественный звук.
Ссылка www.youtube.com
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30k
Растрелли В.В. 20 минут назад
В статье есть весьма доставляющая ссылка с интересными комментариями: https://inosmi.ru/military/20211128/251005237.htmlhttps://inosmi.ru/military/20211128/251005237.html
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8k
Максим 21 минуту назад
аналоговнет?
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807
Карл Такойто 23 минуты назад
А кто живёт не дружно? Суть здесь простая и она в том что тут интересы западных политиков и российских сходятся. Западным выгодно делать из России пугало,пугая собственное население российской угрозой,потому что таким образом население будет только одобрять новые санкции против России, наращивание военных расходов и т.д. Россия же то же с удовольствием эту роль на себя примеряет и даже бравирует этим,у нас регулярно звучат новости про новые пуски и новое оружие,про ,,не смешите Искандеры,, и прочее,а примеряет с удовольствием потому что таким образом оправдывает любые свои неудачи перед собственным населением,мол это не мы рукожопые это всё как говорится англичанка гадит
Ну и даёт собственному народу повод для гордости,а то какие у нас ещё поводы? Производство, технологии-это всё на западе или в Китае,ну у нас зато вот бомбы и ракеты есть
Причем понятно что воевать ни одна не другая сторона не будет,потому что последствия будут катастрофическими,силы и военный потенциал НАТО кстати во много раз превосходит российский,но все ракеты пущенные в ответ они тоже перехватить не смогут. Но политика пугания Россией устраивает и одну и другую сторону))
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618
Демьян Полчаса назад
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2k
Мефодий Полчаса назад
подмосковное Реутово - это железнодорожная станция. чо, прям там на рельсах и расположились всем трудовым коллективом?
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3k
Aristarx 37 минут назад
В одном из ВВМУ СССР курсантам в прошлом столетии показывали секретный учебный фильм об испытаниях "Оникса", "Урана" и "Циркона".
Базовыми для изучения, перспективным, тогда был "Москит-М". На флоте был ещё Термит и Малахит в ходу.
Но потом промышленность остановилась, сейчас доделали.
Полагаю что ГСН тоже другие применили, т. к. смогли сократить 35-летнее отставание от Томагавков, после развёртывания своей системы позиционирования.
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 39 минут назад
Многие жители?
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27k
lem02 40 минут назад
Почитайте ссылку. Про "жителей туманного Альбиона" там ни слова. Ссылки на МО, ТАСС, "Москва хвастается", "Россия объявила" и т.д. Очередной пропагандонский бред. Как там у Фоменко: "Научитесь шить трусы...". Тогда я и "Циркон" поверю. Со времен СССР у нас безумные достижения в оборонке, но элементарных вещей делать не умеем. Правильно, в оборонке все секретно, хрен проверишь, можно врать сколько душе угодно.
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3k
Ivan 42 минуты назад
Клево. Очередная вандервафля. Хорошо ли что она у нас есть? Отлично. Любое развитие и производство полезны. Кого-то это парит? Да думаю не особо. Тем более война со страной, где весь бизнес и капитал и так находится не в этой самой стране, нафиг не нужна. Ну так, попереругиваться можно, чтоб знали свое место, но война и на уничтожение?
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6k
BenderRodriguez 52 минуты назад
Уже никому это неинтересно. Всем откровенно похрен на эти ракеты.
Дело даже не во вранье о «не имеющем аналогов» оружии, а в том, что пока детишки и семьи российской элиты базируются у потенциального противника, все это бряцание ни о чем.
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352
arioh1 Час назад
Ага, бегут на поклон, тапки теряют
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14k
Андрей Ватрушкин Час назад
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1k
Василич Час назад
[мат] даже ещё не встал, а уже спустил прямо в трусы...
БРитанцы прониклись толирантностью, можно ещё такой же [мат]!)
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20k
Ego sum qui sum Час назад
снова бряцаем оружием?
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141
ManA108 Ego sum qui sum 58 минут назад
А люди последний йух без хлеба доедают.
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2k
Артур Будкин Час назад
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