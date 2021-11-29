«Циркон» как высшая мера убеждения: британцы уже прониклись толерантностью

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Многие жители Туманного Альбиона советуют прекратить враждовать с Россией. Что их вдохновило так резко сменить риторику?
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» уже в серийном производстве. Это сообщение заставило многих британцев по-новому взглянуть на вопросы взаимоотношений между нашими странами. «А давайте жить дружно!» — пошли косяком призывы примерно в этом духе. «Смену вех» подробно анализирует Daily Mail, ее цитирует ресурс ИноСМИ.
«Цирконы» достигают скорости свыше 10 тысяч километров в час, поражая цели на расстоянии более тысячи километров. Причем, они достают объекты как на суше, так и на море, успешно пробивая противоракетную оборону противника.
«Цирконы» достигают скорости свыше 10 тысяч километров в час, поражая цели на расстоянии более тысячи километров. Причем, они достают объекты как на суше, так и на море, успешно пробивая противоракетную оборону противника.
Запущенные в серию ракеты нового поколения будут изготавливаться на НПО машиностроения, что базируется в подмосковном Реутово. О старте полномасштабного производства Россия заявила два дня назад, и отклики гулким эхом покатились по всему миру.
Ожидается, что на вооружение российского ВМФ ракеты, не имеющие аналогов в мире, поступят в 2022 году. 18 ноября они были испытаны в Белом море, базой для успешного надводного тестирования стал фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Обнародована и информация и о пусках «Цирконов» с подлодок: АПЛ "Пермь" и АПЛ "Северодвинск". Испытания с надводных носителей будут продолжены параллельно первому этапу серийного производства.
Ожидается, что на вооружение российского ВМФ ракеты, не имеющие аналогов в мире, поступят в 2022 году. 18 ноября они были испытаны в Белом море, базой для успешного надводного тестирования стал фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Обнародована и информация и о пусках «Цирконов» с подлодок: АПЛ "Пермь" и АПЛ "Северодвинск". Испытания с надводных носителей будут продолжены параллельно первому этапу серийного производства.
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Базовыми для изучения, перспективным, тогда был "Москит-М". На флоте был ещё Термит и Малахит в ходу.
Но потом промышленность остановилась, сейчас доделали.
Полагаю что ГСН тоже другие применили, т. к. смогли сократить 35-летнее отставание от Томагавков, после развёртывания своей системы позиционирования.
Был один такой, следил за промышленностью СССР по производству зубных щеток. Очень потом много сюрпризов было для него. Не очень приятных
Дело даже не во вранье о «не имеющем аналогов» оружии, а в том, что пока детишки и семьи российской элиты базируются у потенциального противника, все это бряцание ни о чем.
БРитанцы прониклись толирантностью, можно ещё такой же [мат]!)