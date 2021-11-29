«Циркон» как высшая мера убеждения: британцы уже прониклись толерантностью

Запущенные в серию ракеты нового поколения будут изготавливаться на НПО машиностроения, что базируется в подмосковном Реутово. О старте полномасштабного производства Россия заявила два дня назад, и отклики гулким эхом покатились по всему миру.



Ожидается, что на вооружение российского ВМФ ракеты, не имеющие аналогов в мире, поступят в 2022 году. 18 ноября они были испытаны в Белом море, базой для успешного надводного тестирования стал фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Обнародована и информация и о пусках «Цирконов» с подлодок: АПЛ "Пермь" и АПЛ "Северодвинск". Испытания с надводных носителей будут продолжены параллельно первому этапу серийного производства.