Россия и Зимбабве будут вместе покорять космическое пространство

Все уже обсудили и ударили по рукам — так победим!
Чтобы доказать, что это не шутка, российскую сторону представлял Сергей Фролов, заместитель гендиректора «Роскосмоса». А африканских партнеров — замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Реймор Мачингура и исполняющий обязанности директора национального лабораторного и космического агентства — Пианос Гвеме.
Ну почти. Хотя титулы у них что надо — наши «директора по общим вопросам» и близко не стояли.
Сначала думал, что парни из Зимбабве будут присутствовать для галочки — ну чтобы хоть кто-то с нами сотрудничал, а то все сами да сами… Но нет, африканцы будут нести все обязательства по соглашению: от вклада в освоение космоса до безопасности проекта.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дистанционного зондирования Земли из космоса. И озадачились подготовкой кадров — которые точно понадобятся для такого масштабного и могучего партнерства.
Так что в каждой шутке лишь доля шутки. А все остальное — беспощадная правда.
Источник:
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А вот "морские старты" придумали не от лишних денег, а от выгоды при запусках...
Так что готовьтесь к новым поборам. Похоже, пуйлоликий готов организовать национально-освободительное движение в регионе, а это денюх стоить... Результат, сами понимаете, непредсказуем.
смотрите, как развитая держава зарабатывает деньги и помогает народам мира!
Россия оказывает услуги Зимбабве – платные тролли:
да, что там Зимбабве может предложить, да, там одни негры, да, они съедят вас... Не верите, вот вам фотография известного гея, для убедительности!
В обоих случаях высказываются одни и те же люди, считающие себя образованными, культурными, демократическими...
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Но других незалежных соседей и их таких же интеллектуальных друзей – местных либерастов у нас с вами нет...