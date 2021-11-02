Россия и Зимбабве будут вместе покорять космическое пространство



Сначала думал, что парни из Зимбабве будут присутствовать для галочки — ну чтобы хоть кто-то с нами сотрудничал, а то все сами да сами… Но нет, африканцы будут нести все обязательства по соглашению: от вклада в освоение космоса до безопасности проекта.