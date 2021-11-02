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Россия и Зимбабве будут вместе покорять космическое пространство

Россия и Зимбабве будут вместе покорять космическое пространство (7 фото)

Автор:
02 ноября 2021 15:52
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   гагарин   зимбабве   космос   ракета   роскосмос   
1398
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Все уже обсудили и ударили по рукам — так победим!

Соглашение подписали вчера, о чем уже торжественно объявили.

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Чтобы доказать, что это не шутка, российскую сторону представлял Сергей Фролов, заместитель гендиректора «Роскосмоса». А африканских партнеров — замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Реймор Мачингура и исполняющий обязанности директора национального лабораторного и космического агентства — Пианос Гвеме.

Ну почти. Хотя титулы у них что надо — наши «директора по общим вопросам» и близко не стояли.


Сначала думал, что парни из Зимбабве будут присутствовать для галочки — ну чтобы хоть кто-то с нами сотрудничал, а то все сами да сами… Но нет, африканцы будут нести все обязательства по соглашению: от вклада в освоение космоса до безопасности проекта.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дистанционного зондирования Земли из космоса. И озадачились подготовкой кадров — которые точно понадобятся для такого масштабного и могучего партнерства.

Так что в каждой шутке лишь доля шутки. А все остальное — беспощадная правда.


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Метки: Россия   гагарин   зимбабве   космос   ракета   роскосмос   
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57  комментариев
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Andrey Abramov 2 часа назад
Ну что, хорошая новость. Еще одна станция глонас у экватора.
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Мурчелло 3 минуты назад
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Мурчелло 6 минут назад
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Али Ди 7 минут назад
Ну наконец то едрит мадрид, то есть гамба мугамба.
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−14
Insaid From 15 минут назад
Кстати + - по уровню жизни от них недалеко ушли
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Антон Полчаса назад
На Хабре ржут в голос.
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Aleksandr Полчаса назад
Космодром в Зимбабве позволит делать пуски с бОльшей нагрузкой, по сравнению с Байконуром или Восточным. Чистая физика и астрономия, никакой политики...
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7k
Pillin Alex Полчаса назад
Ну наконец-то у России появляются хоть какие-то шансы к изучению космоса.
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14k
vikklu 39 минут назад
Полезные ископаемые. Зимбабве располагает значительными запасами каменного угля, хромовых руд, асбеста, а также руд бериллия, золота, лития, меди, тантала, корунда, магнезита (табл. 1). Имеются месторождения железных и вольфрамовых руд, оловянных руд, апатита, барита, изумрудов, пирита, флюорита, кианита, мусковита, известняков, доломитов и др.
Так что готовьтесь к новым поборам. Похоже, пуйлоликий готов организовать национально-освободительное движение в регионе, а это денюх стоить... Результат, сами понимаете, непредсказуем.
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30k
Растрелли В.В. 49 минут назад
Да, ХЗ. НАСА вроде ж с Украиной сотрудничает
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19k
мистер Конвей Твитти Час назад
Ух ты,очередной прорыв!С кем там еще осталось скорешиться на ниве покорения космических просторов - с венесуэлой,кндр и вануату?Хотя африканские друзья,в принципе,помочь могут - в Зимбабве,как и во многих африканских странах распространен т.н. карго-культ.Так что делали самолеты из дерьма и соломы,теперь таким же макаром наляпают нам космических челноков.А что,все полезнее,чем рогозинские батуты...
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968
Ольга Час назад
Нам без Зимбабвы в космосе никак!
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7k
Сидор Сидоров Час назад
США для Кении оказывают космические услуги – платные тролли:
смотрите, как развитая держава зарабатывает деньги и помогает народам мира!

Россия оказывает услуги Зимбабве – платные тролли:
да, что там Зимбабве может предложить, да, там одни негры, да, они съедят вас... Не верите, вот вам фотография известного гея, для убедительности!

В обоих случаях высказываются одни и те же люди, считающие себя образованными, культурными, демократическими...

====
Но других незалежных соседей и их таких же интеллектуальных друзей – местных либерастов у нас с вами нет...
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Александр Час назад
ТС клован.
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