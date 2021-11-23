МКС обычно вращается на высоте около 420 км над поверхностью Земли, хотя в понедельник 15 ноября она была немного ниже - 400 км, что означает, что обломки прошли над ней на расстояние около 30 км при пересечении их орбит. Космический мусор состоит из выброшенных ракет-носителей или частей космического корабля, которые плавают в космосе на расстоянии сотен километров над Землей, рискуя столкнуться со спутниками или космической станцией. Обломки также могут быть результатом взрыва в космосе или испытаний противоспутниковых ракет. Такие испытания, помимо России, проводили Китай, Индия и США. После каждого оставался массивный след космического мусора.

2021-11-23T16:12:40+03:00