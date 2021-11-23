Как выглядит облако космического мусора после российских противоспутниковых испытаний15 ноября Россия провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT), задачей которой было разрушить неработающий советский спутник "Космос-1408" весом 2 тонны. В...