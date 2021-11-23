1032
6
2
15 ноября Россия провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT), задачей которой было разрушить неработающий советский спутник "Космос-1408" весом 2 тонны. В результате столкновения образовался космический мусор. По мнению зарубежных специалистов, облако этих обломков будет наносить ущерб космическим кораблям в течение многих лет, если не десятилетий.
Астронавтам и космонавтам на МКС было приказано на два часа укрыться в своих кораблях ("Союз" и "Сrew Dragon) на случай эвакуации. Запад обвинил Россию в создании опасности для МКС, назвав это "безответственным актом, наносящим ущерб всем космическим державам".
Визуализация облака космического мусора, созданного в результате испытаний противоспутниковой ракеты
МКС обычно вращается на высоте около 420 км над поверхностью Земли, хотя в понедельник 15 ноября она была немного ниже - 400 км, что означает, что обломки прошли над ней на расстояние около 30 км при пересечении их орбит.
Космический мусор состоит из выброшенных ракет-носителей или частей космического корабля, которые плавают в космосе на расстоянии сотен километров над Землей, рискуя столкнуться со спутниками или космической станцией.
Обломки также могут быть результатом взрыва в космосе или испытаний противоспутниковых ракет. Такие испытания, помимо России, проводили Китай, Индия и США. После каждого оставался массивный след космического мусора.
Космический мусор состоит из выброшенных ракет-носителей или частей космического корабля, которые плавают в космосе на расстоянии сотен километров над Землей, рискуя столкнуться со спутниками или космической станцией.
Обломки также могут быть результатом взрыва в космосе или испытаний противоспутниковых ракет. Такие испытания, помимо России, проводили Китай, Индия и США. После каждого оставался массивный след космического мусора.
Спутник "Космос-1408" до столкновения и обломки от него после
Управление космического наблюдения и слежения ЕС (EU SST) подтвердило на основе показаний датчиков распад "Космоса-1408" на "уже загруженной" низкой околоземной орбите (НОО).
"Кинетические противоспутниковые испытания (ASAT) обычно проводятся против объектов на орбите в стратегических целях или с целью демонстрации или тестирования технологических возможностей», - говорится в заявлении управления. - Эти испытания, ведущие к образованию космического мусора, ставят под угрозу нашу космическую инфраструктуру, в том числе человеческие жизни на борту Международной космической станции (МКС), и долгосрочную устойчивость космической деятельности".
"Кинетические противоспутниковые испытания (ASAT) обычно проводятся против объектов на орбите в стратегических целях или с целью демонстрации или тестирования технологических возможностей», - говорится в заявлении управления. - Эти испытания, ведущие к образованию космического мусора, ставят под угрозу нашу космическую инфраструктуру, в том числе человеческие жизни на борту Международной космической станции (МКС), и долгосрочную устойчивость космической деятельности".
Визуализация космического мусора, образованного в результате испытаний ASAT, над Атлантическим океаном
LeoLabs, частная компания по слежению за космическим пространством в США, заявила, что существует потенциальный риск столкновения мусорных обломков от "Космоса-1408" с большинством спутников на низкой околоземной орбите в течение следующих нескольких лет или десятилетий.
"В космосе произошла крупная коллизия, которая была намеренно осуществлена Россией с помощью ракетного удара прямого перехвата (DA-ASAT) по одному из их собственных неработающих спутников, - заявили в компании. - LeoLabs безоговорочно осуждает этот безответственный акт, который теперь наносит вред всем космическим державам и всей космической экономике на долгие годы".
"В космосе произошла крупная коллизия, которая была намеренно осуществлена Россией с помощью ракетного удара прямого перехвата (DA-ASAT) по одному из их собственных неработающих спутников, - заявили в компании. - LeoLabs безоговорочно осуждает этот безответственный акт, который теперь наносит вред всем космическим державам и всей космической экономике на долгие годы".
Моделирование первоначального разлета обломков в результате проведенного 15 ноября испытания противоспутникового оружия
По данным Европейского космического агентства, вращающиеся фрагменты прошлых созданных человеком космических аппаратов оказались в ловушке на орбите вокруг Земли. Со временем количество, масса и площадь этих обломков неуклонно растут, повышая риск для работающих спутников и даже для благополучия космонавтов.
Трехмерный график облака отслеживаемых обломков по состоянию на 18 ноября 2021 г., составленный агентством EU Space Surveillance and Tracking
По словам Хью Льюиса, профессора инженерии Саутгемптонского университета, каждый обломок космического мусора от столкновения движется с разной скоростью в зависимости от высоты его орбиты. Профессор Льюис создал собственную визуализацию, на которой показан поток обломков, поднимающийся от Земли перед тем, как рассеяться.
Скриншот визуализации, сделанной Хью Льюисом, профессором инженерии Саутгемптонского университета
Облако обломков от "Космоса-1408" просто добавилось к уже существующему огромному облаку космического мусора, но и тем самым повысило все растущий риск столкновения. Фрагменты космического мусора размером с сантиметр могут полностью уничтожить спутники из-за скорости, с которой они движутся.
По данным НАСА, вокруг Земли вращается около 23000 обломков размером больше, чем мяч для софтбола. Есть полмиллиона обломков размером до 1 мм и примерно 100 миллионов обломков размером около 1 мм и более.
Между тем, по оценкам ЕКА, общая масса всех космических объектов на околоземной орбите составляет более 9600 тонн. Это результат более 560 разрушений, взрывов, столкновений и аномальных событий в космосе. По мнению специалистов, облако космического мусора, окружающее нашу планету, - это эквивалент "дрейфующего острова из пластика".
Между тем, по оценкам ЕКА, общая масса всех космических объектов на околоземной орбите составляет более 9600 тонн. Это результат более 560 разрушений, взрывов, столкновений и аномальных событий в космосе. По мнению специалистов, облако космического мусора, окружающее нашу планету, - это эквивалент "дрейфующего острова из пластика".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Капитан Кирк из «Звездного пути» слетал в космос на корабле компании Джеффа Безоса
- Удивительные факты о Юпитере
- К 2024 году туристы смогут летать в стратосферу на воздушном шаре
- Китай вывел на орбиту тестовую версию спутника-уборщика
- «БепиКоломбо» сделал первые фотографии Меркурия
6
Понравилось6
Новости партнёров
Но только когда свой спутник сбила Россия образовался мусор.....))))))
Канэшна!
Просто включим логику.
Все спутники и обломки вплоть до "убежавших" гаек зафиксированы. Их орбиты известны. И действующие спутники движутся с учетом этих траекторий, своевременно корректируя собственные орбиты. Если некоторые, официально объявленные нерабочими, спутники для избежания пересечения орбит вынуждены будут неожиданно "ожить" - тут выбирать нужно либо врать прекратить, либо задавить жабу.
Тут много пишут про невероятные скорости и множество объектов - так все движутся в одну(!) сторону с одинаковой скоростью на одинаковой высоте - такова уж орбитальная механика.
Для сравнения - встречное столкновение с обломками другой машины на трассе чревата, а вот если развалится кто-то в соседнем ряду - так обломки вряд ли даже краску вам поцарапают.
На орбите действительно есть серьезная "мусорная" проблема, только это не обломки, а продукты работы твердотопливных двигателей некоторых космических агентств - там как раз мелкая и твердая пыль (соединения алюминия) летит в противоположном общему движению направлению.
В 2007 году Китай сбил свой собственный старый метеорологический спутник баллистической ракетой. Вашингтон тогда тоже выразил глубокую обеспокоенность этим событием.
В 2008 году году США уничтожили ракетой свой спутник-шпион, который сошел с орбиты и медленно падал на Землю. И тогда уже обеспокоенность выразил Китай.
В 2019 году Индия сбила свой спутник и так объявила себя космической державой. Тут уже обеспокоенность выразил Пакистан.
Это всё другое? А как Россия, так обломки угрожают? Как мило.
Звездолёт на Марс посадим.
Мало нам Земли-старушки
Мы и в космосе нагадим!
(Тимур Шаов, песня "Чему нас учит жизнь".)
Значит Россия показала то, что они повторить не могут и чему противостоять тоже не могут.
С другой стороны они летят слишком низко для качественного тестирования.
Так что - сбили и сбили. Проверили и показали возможность.
В следующий раз можно сбить спутник (свой) на пути у партнёрских спутников. Типа мы вас не трогали, мы сбили свой спутник. А обломки, они неуправляемые. Мы за них не отвечаем.
Причем пиндосы сбили первыми свой спутник аж в 2008 г.! Сколько там обломков было... И ничего, это же другое!
А китайцы аж 2007 сбивали свой спутник. И ничего не пригорало у США после этого. Так, выразили озабоченность и стали молчать в тряпочку.
А наши специалисты такие тупые, что не рассчитали орбиту и о "точке Немо" не в курсе? И нашим плевать на нашу станцию МИР? И на другие наши спутники там на верху? Только в этой точке Немо куча наших спутников и станций почему-то. Случайно наверное.