Йоркширский терьер спас хозяйку от койота

Койоты редко нападают на взрослых людей, но вполне могут атаковать ребенка или домашнее животное. Лили Кван прекрасно об этом знала и сразу поняла, что находится в опасности.



На днях я видела сообщения о койотах в Facebook: один гонялся за детьми и даже кого-то покусал. И когда я увидела этого койота, я подумала: «О боже, что же со мной произойдёт? Неужели я буду следующей?»