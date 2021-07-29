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Йоркширский терьер спас хозяйку от койота

Йоркширский терьер спас хозяйку от койота (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 08:28
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   йоркширский терьер   койот   поступок   спасение   фото   
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Дикое животное напало на них во время прогулки.

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Метки: видео   животные   йоркширский терьер   койот   поступок   спасение   фото   
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3  комментария
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Игорь Час назад
какой то странный койот, с ошейником и похоже с GPS маяком
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111
Trank Полчаса назад
Любой знает, что кайоты нападают на собак, а не на людей. Вместо того, чтобы защитить свою собаку, она убегает... Просто дура...
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204
Nevad Black 37 минут назад
не вижу я там того, о чем они говорят. никто никого там не защищает, каждый пытается остаться невредимым, вот и все. ясное дело, что маленькая собачка, к тому же с рулеткой за спиной, имела меньше шансов на это
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