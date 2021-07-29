Йоркширский терьер спас хозяйку от койота

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Дикое животное напало на них во время прогулки.
10-летняя Лили Кван из Торонто (Канада) во вторник утром вышла на прогулку со своим йоркширским терьером по кличке Мэйси. Ничего не предвещало беды, как вдруг девочка обнаружила, что за ней и собакой бежит койот.
Койоты редко нападают на взрослых людей, но вполне могут атаковать ребенка или домашнее животное. Лили Кван прекрасно об этом знала и сразу поняла, что находится в опасности.
На днях я видела сообщения о койотах в Facebook: один гонялся за детьми и даже кого-то покусал. И когда я увидела этого койота, я подумала: «О боже, что же со мной произойдёт? Неужели я буду следующей?»
На днях я видела сообщения о койотах в Facebook: один гонялся за детьми и даже кого-то покусал. И когда я увидела этого койота, я подумала: «О боже, что же со мной произойдёт? Неужели я буду следующей?»
Девочка начала убегать от дикого животного, крича о помощи. От испуга она выронила поводок, и поэтому Мэйси оказалась позади хозяйки. Смелая собака решила противостоять койоту, чтобы защитить свою маленькую владелицу, а девочка тем временем пыталась позвать на помощь. В конце концов на улицу вышел сосед Лили, который прогнал койота. Благодаря храброй Мэйси животное так и не добралось до ребенка.
"Она невероятно храбрая собака, я так ее люблю. Я даже не думала, что эта кроха сможет защитить человека и отбиться от огромного койота,"
"Она невероятно храбрая собака, я так ее люблю. Я даже не думала, что эта кроха сможет защитить человека и отбиться от огромного койота,"
Храброй собачке крепко досталось: она получила около возьми крупных ран, и ей потребовалась операция. Сейчас Мэйси, которую жители Торонто признали настоящим местным героем, восстанавливается в ветеринарной клинике в отделении интенсивной терапии. Многие канадцы захотели помочь с лечением йорка и собрали для хозяев Мэйси более десяти тысяч долларов (740 тысяч рублей), чтобы они смогли оплатить все ветеринарные счета.
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