Казнь за «Игру в кальмара», просмотр «клубнички» и прочие «прелести» жизни в КНДР

Загреметь на 10 лет или получить вышку можно и за несанкционированный выход в Интернет, с которым в Северной Корее дела обстоят крайней печально. А особенно, если вас ловят за перепиской в личных чатах. Так что лишний мегабайт в общегосударственном трафике может стоить жизни.



