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Казнь за «Игру в кальмара», просмотр «клубнички» и прочие «прелести» жизни в КНДР

Казнь за «Игру в кальмара», просмотр «клубнички» и прочие «прелести» жизни в КНДР (14 фото)

Автор:
28 ноября 2021 16:35
Сообщество : Истории
Метки: Игра в кальмара   Северная Корея   Смертная казнь   кндр   факты   
1631
14

КНДР, без преувеличения, одна из стран, в которой точно никогда не хотелось бы оказаться. Ведь установленный там режим не прощает даже малейших проступков.

На днях стало известно, что одного гражданина Северной Кореи расстреляют за то, что он ввез в страну на флешке копию сериала «Игра в Кальмара». Пострадали и его сокурсники, которым он дал посмотреть южнокорейскую работу.


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Тот, кто успел оценить сезон полностью, теперь пожизненно будет смотреть лишь на небо через решетку. Шестеро остальных отделались пятью годами каторги. К слову, корейцы уже не первый раз страдают от тяги к зарубежным сериалам.


В 2013 году за просмотр соседского продукта было казнено 80 человек, 10 из которых оказались чиновниками.


Но получить вышку можно и за другие «проступки». Например, если граждане недостаточно проявляют скорбь в дни трауров.


После смерти Ким Чен Ира Северная Корея должна была 100 дней безудержно лить слезы. А если они не потекут из ваших глаз, то смерти или поездки в трудовой лагерь не избежать.


Зато оплакивать своих родственников и устраивать им пышные похороны категорически запрещено. Поэтому отдать дань памяти возможно только за плотно закрытыми шторами и в полной тишине.


Отдельно стоит упомянуть и о наказания для чиновников, любящих спать на заседаниях. Если они не записывают слова главы государства и не слушают его речь с интересом, то быстро оказываются у стенки.


Чрезмерно пить тоже нельзя, в противном случае исход будет тем же самым. Особенно, если вас застукают нетрезвым в траурный день.


Это касается и просмотра порно и эротики. И дело даже не в распространении, а в элементарном просмотре «клубнички». Представьте, как не просто живется одиноким мужчинам.


К слову, запрещено и исповедовать какую-либо религию, даже общепринятую. Ежегодно огромные сроки получает примерно 30-50 человек, у которых была обнаружена Библия или буддийский трактат.


Поэтому, если вы являетесь подпольным проповедником, вас ждет неминуемая смерть.


Попасть за решетку также можно, если вы слушаете иностранную музыку или читаете любую забугорную литературу, пусть даже она признана всем миром.


Загреметь на 10 лет или получить вышку можно и за несанкционированный выход в Интернет, с которым в Северной Корее дела обстоят крайней печально. А особенно, если вас ловят за перепиской в личных чатах. Так что лишний мегабайт в общегосударственном трафике может стоить жизни.


Но самое абсурдное, что может принести проблем – это прическа. В КНДР с 2013 года разрешено носить 18 женских и 10 мужских причесок, одобренных Кимом. Никакие покраски волос или расхождения с установленным каноном не допускаются.

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Метки: Игра в кальмара   Северная Корея   Смертная казнь   кндр   факты   
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11k
Александр 53 минуты назад
А почему у приговорённых к казни на табличке надписи на китайском?
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29k
Юр21 2 минуты назад
Автор фотки прямо из Кореи привёз или из американских фильмов наколупал?
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8k
Злокрыс 3 минуты назад
всё правда - я был в корее, два раза расстреляли.
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50k
stabskapitan 10 минут назад
Автор, а зачем ты КНДР иллюстрируешь китайскими картинками? И по факту 98% из написанного южнокорейский бред.
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1k
Карандаш 2,0 13 минут назад
Раньше Союзу тоже приписывали что не попадя. Думаю правдивость таких "новостей" из КНДР нужно делить пополам, как минимум.
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218
Евгений Машеров 18 минут назад
Учитывая, что все подобные новости берутся из жёлтой прессы Южной Кореи, они позволяют судить лишь об уровне фантазии голодного журналиста...
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125k
Аааа Полчаса назад
в Северной Корее же нет компьютеров, за редким исключением. А те, которые есть, не имеют USB портов и не имеют установленных кодеков для просмотра.

В общем, попахивает звездежом
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30k
Растрелли В.В. 42 минуты назад
Короче, есть портал, под эгидой американцев, который постоянно публикует фейки про Северную Корею. Эта дичь оттуда.
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36k
kalinser 44 минуты назад
"Если они не записывают слова главы государства и не слушают его речь с интересом, то быстро оказываются у стенки."

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2k
DerDimon 53 минуты назад
И где пруфы? На днях стало известно, что парня защекотали до полусмерти, так как он ввез на флешке только половину сериала, а оставшуюся память он забил слитыми сериями второго сезона ведьмака, на который всем в Северной Корее насрать, так как там эльфы-негры и стрëмные Трисс и Йеннифер. И теперь парня заставляют проходить ремастер трёх гта. И пока они не пройдет, концовку Игры в Кальмара он не увидит. Её, как стало известно сегодня утром, на кассетах завезли морем.
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29k
Антон 53 минуты назад
Можно нести всякую хрень про закрытую страну - всё равно никто не проверит.
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3k
Горожанин 54 минуты назад
Рай для воинствующих атеистов.
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36k
kalinser 55 минут назад
И японцев до кучи!

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