Казнь за «Игру в кальмара», просмотр «клубнички» и прочие «прелести» жизни в КНДР

КНДР, без преувеличения, одна из стран, в которой точно никогда не хотелось бы оказаться. Ведь установленный там режим не прощает даже малейших проступков.
На днях стало известно, что одного гражданина Северной Кореи расстреляют за то, что он ввез в страну на флешке копию сериала «Игра в Кальмара». Пострадали и его сокурсники, которым он дал посмотреть южнокорейскую работу.
Тот, кто успел оценить сезон полностью, теперь пожизненно будет смотреть лишь на небо через решетку. Шестеро остальных отделались пятью годами каторги. К слову, корейцы уже не первый раз страдают от тяги к зарубежным сериалам.
В 2013 году за просмотр соседского продукта было казнено 80 человек, 10 из которых оказались чиновниками.
Но получить вышку можно и за другие «проступки». Например, если граждане недостаточно проявляют скорбь в дни трауров.
После смерти Ким Чен Ира Северная Корея должна была 100 дней безудержно лить слезы. А если они не потекут из ваших глаз, то смерти или поездки в трудовой лагерь не избежать.
Зато оплакивать своих родственников и устраивать им пышные похороны категорически запрещено. Поэтому отдать дань памяти возможно только за плотно закрытыми шторами и в полной тишине.
Отдельно стоит упомянуть и о наказания для чиновников, любящих спать на заседаниях. Если они не записывают слова главы государства и не слушают его речь с интересом, то быстро оказываются у стенки.
Чрезмерно пить тоже нельзя, в противном случае исход будет тем же самым. Особенно, если вас застукают нетрезвым в траурный день.
Это касается и просмотра порно и эротики. И дело даже не в распространении, а в элементарном просмотре «клубнички». Представьте, как не просто живется одиноким мужчинам.
К слову, запрещено и исповедовать какую-либо религию, даже общепринятую. Ежегодно огромные сроки получает примерно 30-50 человек, у которых была обнаружена Библия или буддийский трактат.
Поэтому, если вы являетесь подпольным проповедником, вас ждет неминуемая смерть.
Попасть за решетку также можно, если вы слушаете иностранную музыку или читаете любую забугорную литературу, пусть даже она признана всем миром.
Загреметь на 10 лет или получить вышку можно и за несанкционированный выход в Интернет, с которым в Северной Корее дела обстоят крайней печально. А особенно, если вас ловят за перепиской в личных чатах. Так что лишний мегабайт в общегосударственном трафике может стоить жизни.
Но самое абсурдное, что может принести проблем – это прическа. В КНДР с 2013 года разрешено носить 18 женских и 10 мужских причесок, одобренных Кимом. Никакие покраски волос или расхождения с установленным каноном не допускаются.
Источник:
- Северная Корея испытала новую зенитную ракету
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- Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет в Японском море
- Корейцы рыдают: Ким Чен Ын похудел!
- 20 странных фактов о Северной Корее
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В общем, попахивает звездежом