Корейцы рыдают: Ким Чен Ын похудел!

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Ким Чен Ын в последнее время появляется на публике в непривычном виде: он очень похудел, потеряв, по подсчетам экспертов, около 20 килограммов. Как заявило северокорейское телевидение, этот факт разбивает сердца простых людей, которые всей душой переживают за здоровье лидера нации.
Северокорейское государственное телевидение заявило, что "истощенный" вид Ким Чен Ына "разбивает сердца нашего народа". Программа, целиком посвященная потере веса у лидера нации, была крайне необычна для страны, где публичное обсуждение здоровья и личной жизни лидера всегда было запрещено.
В пятницу жестко контролируемые государственные СМИ процитировали неустановленного жителя Пхеньяна, который сказал, что все в Северной Корее были убиты горем, увидев изображения заметно похудевшего Ким Чен Ына. Правда, аналитики утверждают, что обсуждение веса правителя - это лишь пропагандистский ход властей, которые стремятся использовать изменение веса руководителя страны, чтобы укрепить лояльность к режиму в трудные времена.
В пятницу жестко контролируемые государственные СМИ процитировали неустановленного жителя Пхеньяна, который сказал, что все в Северной Корее были убиты горем, увидев изображения заметно похудевшего Ким Чен Ына. Правда, аналитики утверждают, что обсуждение веса правителя - это лишь пропагандистский ход властей, которые стремятся использовать изменение веса руководителя страны, чтобы укрепить лояльность к режиму в трудные времена.
Обнищавшая страна, обладающая ядерным оружием, сейчас более изолирована, чем когда-либо, поскольку добровольно закрылась от мира из-за коронавируса. Страна с умирающим сельскохозяйственным сектором долгое время изо всех сил пыталась прокормить себя, но в этом месяце все же признала, что борется с продовольственным кризисом.
За здоровьем Кима уже давно пристально следят на международном уровне, так как его внезапная смерть поставит под вопрос преемственность и стабильность в ядерной державе. Заядлый курильщик, лидер Северной Кореи уже давно страдает ожирением, и в последние годы его вес неуклонно рос. Но на недавних изображениях, опубликованных официальным информационным агентством Пхеньяна KCNA и на государственном телевидении, Ким Чен Ын действительно выглядел заметно похудевшим.
За здоровьем Кима уже давно пристально следят на международном уровне, так как его внезапная смерть поставит под вопрос преемственность и стабильность в ядерной державе. Заядлый курильщик, лидер Северной Кореи уже давно страдает ожирением, и в последние годы его вес неуклонно рос. Но на недавних изображениях, опубликованных официальным информационным агентством Пхеньяна KCNA и на государственном телевидении, Ким Чен Ын действительно выглядел заметно похудевшим.
Аналитики утверждают, что Ким Чен Ын, рост которого около 177 сантиметров, ранее весил почти 140 килограммов, но теперь он потерял от 10 до 20 килограммов.
Личная жизнь лидера нации обычно является табу для государственных СМИ Северной Кореи. Пхеньян даже не сообщает, сколько у него детей. Но на прошлой неделе KCTV показало ролик, в котором неназванный житель столицы утверждает, что все жители страны были "убиты горем" из-за его истощенного состояния. "Наш уважаемый генеральный секретарь выглядит очень истощенным, и это разбивает сердца нашего народа, - сказал он - Все только и говорят о том, как плачут и не могут остановиться из-за этого".
Личная жизнь лидера нации обычно является табу для государственных СМИ Северной Кореи. Пхеньян даже не сообщает, сколько у него детей. Но на прошлой неделе KCTV показало ролик, в котором неназванный житель столицы утверждает, что все жители страны были "убиты горем" из-за его истощенного состояния. "Наш уважаемый генеральный секретарь выглядит очень истощенным, и это разбивает сердца нашего народа, - сказал он - Все только и говорят о том, как плачут и не могут остановиться из-за этого".
Аналитики говорят, что Пхеньян использует внешность Кима как способ прославить его, изображая его как "преданного, трудолюбивого" лидера, пока страна изо всех сил пытается справиться с продовольственным кризисом и другими проблемами. "Если сторонние наблюдатели заметили изменение во внешности Кима, северные корейцы заметили это еще раньше, в этом нет сомнений, - говорит Кристофер Грин, специалист по Корее из Лейденского университета в Нидерландах. - Он закрыл границы в январе прошлого года, чтобы защитить страну от пандемии, и в результате торговля с Пекином - его экономическая линия жизни - свелась к минимуму, а международные гуманитарные организации покинули страну".
"Пхеньян посылает сообщение, что Ким - лидер, который очень много работает для своего народа, до такой степени, что пропускает приемы пищи и худеет", - заявил Ан Чан-Иль, перебежчик, ставший исследователем.
Массовые слухи о здоровье Кима вспыхнули в прошлом году после того, как он пропустил празднование дня рождения своего покойного деда и отсутствовал на публике около 20 дней.
Отец Кима Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен также страдали ожирением и были заядлыми курильщиками. Оба они умерли от сердечных приступов.
"Пхеньян посылает сообщение, что Ким - лидер, который очень много работает для своего народа, до такой степени, что пропускает приемы пищи и худеет", - заявил Ан Чан-Иль, перебежчик, ставший исследователем.
Массовые слухи о здоровье Кима вспыхнули в прошлом году после того, как он пропустил празднование дня рождения своего покойного деда и отсутствовал на публике около 20 дней.
Отец Кима Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен также страдали ожирением и были заядлыми курильщиками. Оба они умерли от сердечных приступов.
В 2016 году разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Ким набрал более 40 килограммов с момента прихода к власти в 2011 году за счет переедания. А в прошлом году, как говорили эксперты, его вес дошел до 140 кило. Ян Му Чжин, профессор Университета северокорейских исследований, отметил, что маловероятно, что его недавняя потеря веса была признаком серьезного заболевания, поскольку в этом месяце он посетил несколько публичных мероприятий. "Никто не знает точно, почему он похудел заявляет он. - Просто режим хочет показать миру, что люди настолько любят свого вождя, что рыдают из-за его похудения".
"Наиболее вероятная причина, по которой они упомянули о его снижении веса, на мой взгляд, связана с продолжающимися пограничными мерами по поводу коронавируса, - утверждает Чад О'Кэрролл, генеральный директор Группы изучения северокорейских рисков в Сеуле. - А еще есть пропагандистская ценность в том, чтобы показать, что даже лидер Северной Кореи переживает ту же нехватку продовольствия, от которой в настоящее время страдает вся страна".
При неясных планах преемственности любое внезапное ухудшение здоровья Ким Чен Ына может привести в замешательство 76-летнюю систему наследственного лидерства Северной Кореи, вооруженную ядерным оружием. Поэтому, так или иначе, похудение северокорейского вождя еще долгое время будет находиться в фокусе внимания мировых СМИ.
"Наиболее вероятная причина, по которой они упомянули о его снижении веса, на мой взгляд, связана с продолжающимися пограничными мерами по поводу коронавируса, - утверждает Чад О'Кэрролл, генеральный директор Группы изучения северокорейских рисков в Сеуле. - А еще есть пропагандистская ценность в том, чтобы показать, что даже лидер Северной Кореи переживает ту же нехватку продовольствия, от которой в настоящее время страдает вся страна".
При неясных планах преемственности любое внезапное ухудшение здоровья Ким Чен Ына может привести в замешательство 76-летнюю систему наследственного лидерства Северной Кореи, вооруженную ядерным оружием. Поэтому, так или иначе, похудение северокорейского вождя еще долгое время будет находиться в фокусе внимания мировых СМИ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Северная Корея безопасность страны всенародное горе история ким чен ын общественная дискуссия похудение факты
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