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Корейцы рыдают: Ким Чен Ын похудел!

Корейцы рыдают: Ким Чен Ын похудел! (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Северная Корея   безопасность страны   всенародное горе   история   ким чен ын   общественная дискуссия   похудение   факты   
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Ким Чен Ын в последнее время появляется на публике в непривычном виде: он очень похудел, потеряв, по подсчетам экспертов, около 20 килограммов. Как заявило северокорейское телевидение, этот факт разбивает сердца простых людей, которые всей душой переживают за здоровье лидера нации.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Северная Корея   безопасность страны   всенародное горе   история   ким чен ын   общественная дискуссия   похудение   факты   
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6  комментариев
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Александр 59 минут назад
ну так он же умер давно, вот и похудел.
О его смерти заявляли авторитетные источники
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Dima 8 минут назад
решил схуднуть, форму маляш привести в порядок, все ЧП !!!!
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25k
Ashabad 18 минут назад
Похудеешь тут, если каждый день самолично расстреливать по 100500 девственниц из зенитки...
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54k
pynh 21 минуту назад
ну глисты у человека, чего докопались
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44k
parallax 22 минуты назад
Ему для нормального веса еще столько же сбросить надо.
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156k
☭Cheкаво☭ 56 минут назад
пиндосы может траванули, как УГО.
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