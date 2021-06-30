Корейцы рыдают: Ким Чен Ын похудел!

В 2016 году разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Ким набрал более 40 килограммов с момента прихода к власти в 2011 году за счет переедания. А в прошлом году, как говорили эксперты, его вес дошел до 140 кило. Ян Му Чжин, профессор Университета северокорейских исследований, отметил, что маловероятно, что его недавняя потеря веса была признаком серьезного заболевания, поскольку в этом месяце он посетил несколько публичных мероприятий. "Никто не знает точно, почему он похудел заявляет он. - Просто режим хочет показать миру, что люди настолько любят свого вождя, что рыдают из-за его похудения".

"Наиболее вероятная причина, по которой они упомянули о его снижении веса, на мой взгляд, связана с продолжающимися пограничными мерами по поводу коронавируса, - утверждает Чад О'Кэрролл, генеральный директор Группы изучения северокорейских рисков в Сеуле. - А еще есть пропагандистская ценность в том, чтобы показать, что даже лидер Северной Кореи переживает ту же нехватку продовольствия, от которой в настоящее время страдает вся страна".

При неясных планах преемственности любое внезапное ухудшение здоровья Ким Чен Ына может привести в замешательство 76-летнюю систему наследственного лидерства Северной Кореи, вооруженную ядерным оружием. Поэтому, так или иначе, похудение северокорейского вождя еще долгое время будет находиться в фокусе внимания мировых СМИ.