20 странных фактов о Северной Корее

После оккупации Кореи Японией и окончания Второй мировой войны у СССР и США были свои планы на будущее страны. В итоге США взяла под контроль юг страны, а СССР – север. Это привело к формированию прозападного правительства на юге и к просоветскому – на севере. Хотя обе стороны стремились объединить Корею, у них были диаметрально противоположные представления о том, как должна выглядеть вновь объединенная Корея. Любые попытки найти общий язык раз за разом терпели неудачу. Между двумя сторонами нарастала напряженность, что в конечном итоге привело к началу войны в 1950 году. Хотя в 1953 году конфликт зашел в тупик, стороны так и не подписали официальное мирное соглашение, и поэтому война так и не закончилась.