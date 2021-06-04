20 странных фактов о Северной Корее

А вы знали, что в Северной Корее доступ к Интернету есть только у элиты и очень узкого круга специалистов? Этот и еще 19 удивительных фактов о самом скрытном государстве в мире – в сегодняшней подборке.
После оккупации Кореи Японией и окончания Второй мировой войны у СССР и США были свои планы на будущее страны. В итоге США взяла под контроль юг страны, а СССР – север. Это привело к формированию прозападного правительства на юге и к просоветскому – на севере. Хотя обе стороны стремились объединить Корею, у них были диаметрально противоположные представления о том, как должна выглядеть вновь объединенная Корея. Любые попытки найти общий язык раз за разом терпели неудачу. Между двумя сторонами нарастала напряженность, что в конечном итоге привело к началу войны в 1950 году. Хотя в 1953 году конфликт зашел в тупик, стороны так и не подписали официальное мирное соглашение, и поэтому война так и не закончилась.
Регион, который сейчас состоит из Северной и Южной Кореи, на протяжении долгого периода в истории был одной единой страной, которая раскололась после Второй мировой войны, когда две стороны разделились. Однако жители Северной Кореи считают, что никакого раскола не было. По их мнению, жители Южной Кореи также являются гражданами КНДР, но их поработило незаконное правительство.
Первым лидером Корейской Народно-Демократической Республики был Ким Ир Сен, который пришел к власти в 1948 году, управлял страной вплоть до своей смерти в 1994 году и удостоился титула «Великого вождя». Ким Чен Ир сменил отца и правил до своей смерти в 2011 году. Несмотря на то, что он был невероятно вспыльчивым правителем с чрезмерно раздутым чувством собственной важности, он заработал титул «Любимый руководитель». В 2011 году титул верховного правителя занял Ким Чен Ын, который, подобно своим предшественникам, держит страну в ежовых рукавицах.
Хотя его построили еще в 1989 году, стадион имени Первого мая в Северной Корее – самый большой по вместительности в мире. Он рассчитан на 150 000 человек и пользуется наибольшим спросом во время знаменитых Массовых игр: спортивным мероприятиям, сосредоточенных в основном на танцевальных номерах и впечатляющих выступлениях по гимнастике.
Пожалуй, самое распространенное заблуждение относительно Северной Кореи – то, что что она до сих пор является коммунистической страной. Хотя Ким Ир Сен верил в социализм и коммунизм, страна, которую он основал, с годами становилась все менее и менее коммунистической. КНДР заменила свои коммунистические принципы чучхе, уникальной северокорейской политической идеологией, придуманной Ким Ир Сеном, которая фокусируется в первую очередь на самообеспечении. Все упоминания о коммунизме постепенно удалялись из официальных государственных текстов, а к 2009 году это слово полностью исключили из конституции.
Большая часть мира использует григорианский календарь, календарь, который опирается на год рождения Иисуса Христа (до нашей эры и после нашей эры). В Северной Корее похожая система, но вместо этого она основана на дне рождения великого вождя Ким Ир Сена. Летоисчисление в календаре Корейской Народно-Демократической Республики, или календаре чучхе, начинается с 1912 года, хотя сам календарь ввели только в 1997 году.
Художественная студия Мансудэ, расположенная в столице страны Пхеньяне, на самом деле является одной из крупнейших в мире. Студия расположена на огромном участке земли площадью более 120 000 квадратных метров. В ней работают только самые лучшие художники, все они – выпускники лучших академий искусств. Здесь были спроектированы и построены величайшие памятники страны.
Не считая двух тысяч избранных из элиты страны, конечною Остальные жители полностью изолированы от интернета. Тем, кто живут в Пхеньяне или других крупных городах и работают или учатся в продвинутой сфере, могут разрешить подключиться к интранету страны, Кванмеён. Эта сеть работает строго внутри страны и обеспечивает ограниченный доступ к ряду жестко подвергнутых цензуре сайтов, одобренных государством, и простому клиенту электронной почты. Кроме элиты, доступ к настоящему интернету есть только у работников правительственных пропагандистских или хакерских подразделений. Такие должности очень престижны и сопровождаются непомерными зарплатами и привилегиями, чтобы у работников не было соблазна покинуть страну, как только они поймут, насколько зеленее трава по ту сторону забора.
Судя по всему, образование высоко ценится в Северной Корее: государство предоставляет всем гражданам бесплатные детские сады, среднее и высшее образование. Хотя система образования в Северной Корее наверняка сильно хромает в некоторых сферах (например, международных отношениях), другие, например, уровень грамотности действительно кажутся очень успешным.
Если у вас нет малазийского или сингапурского паспорта, вам придется подавать заявление на визу. И даже если его одобрят, просто так въехать в страну все равно не выйдет: каждый желающий посетить Северную Корею должен обратиться в утвержденную государством турфирму.
В 1990-е годы Ким Чен Ир представил сонгун – политику «Армия на первом месте», которая переопределила будущее страны. Поскольку страна уделяет повышенное внимание армии, в настоящее время она занимает четвертое место в мире по численности действующих военнослужащих – это 1,21 миллиона военнослужащих, 4,7% населения страны. А если посчитать общее количество военнослужащих, то это число увеличивается до почти десяти миллионов человек, включая действующий состав, военизированные формирования и резерв.
Своей численностью армия Северной Кореи прежде всего обязана простой практике – призыву. До 2015 года служба была обязательной только для мужчин, но женщины могли пойти служить добровольно. После внесенных поправок, служба стала обязательна для женщин до 23-летнего возраста.
Метро в Пхеньяне очень похоже на московское. Оно находится глубоко под землей, и пассажиры спускаются с высоты 96 метров, чтобы оказаться на искусно расписанных станциях. Как и в многих других городах бывшего СССР, такое глубокое расположение метро обусловлено тем, что станции также служат бомбоубежищами.
Покойный северокорейский диктатор Ким Чен Ир славился своей любовью к роскоши. Например, он был крупнейшим потребителем коньяка Hennessy во всем мире. В год он тратил более 300 миллионов долларов на предметы роскоши, но это ничто по сравнению с Ким Чен Ыном, который всего за год в роли лидера страны потратил свыше 600 миллионов долларов на свои прихоти.
И информация о ней и ее успехах сильно разнится в зависимости от источника. Космическая программа Северной Кореи привлекла международное внимание в 1998 году, когда ее первая попытка запустить спутник завершилась провалом. С тех пор она провела еще четыре запуска, последний из которых состоялся в 2016 году. Два спутника, которые, в отличие от предшественника, вышли на орбиту, не сработали. Согласно властям Северной Кореи, все запуски, конечно же, прошли успешно.
Это Корейское центральное телевидение (историческая пропаганда, новости, экстренные сообщения), Телевидение Мансудэ (образовательные передачи), Телевидение Рённамсан (образовательные передачи для студентов), и Атлетическое Телевидение (на этом канале демонстрируют все спортивные мероприятия с участием спортсменов из Северной Кореи, а также документальные фильмы о спорте в стране).
Когда мы думаем о Северной Корее, мы представляем бруталистскую архитектура и деспотическое государство. К сожалению, это ужасная реальность Северной Кореи, из-за чего довольно часто люди забывают о природных красотах страны. А ведь их полно: например, на тихоокеанском побережье, есть несколько живописных пляжей с золотистым песком. А если проехать вглубь страны, к горе Мёхян, там вас будут ждать потрясающие горные пейзажи, густые леса и живописные пешеходные тропы.
Подавляющая часть электрической инфраструктуры Северной Кореи безнадежно устарела и буквально разваливается. Хотя страна и настаивает на замене существующих электростанций, работающих на ископаемом топливе, на возобновляемые источники энергии, пока это не решает проблему крайне нерегулярного энергоснабжения. Многие бытовые электронные устройства, такие как телевизоры, включаются только в определенные периоды дня, чтобы предотвратить перегрузку сети.
В большинстве стран катание на роликах утратило свою популярность еще в 2000-х, но не в Северной Корее. Ким Чен Ын представил этот вид спорта стране вскоре после того, как возглавил ее в 2011 году. В настоящее время по всей столице страны можно найти парки, специально предназначенные для катания на роликах.
В 1970-х годах Швеция ухватилась за возможность заключить торговые сделки с Северной Кореей, поскольку, на тот момент страна находилась в разгаре экономического бума. Одной из таких сделок была продажа 1000 новеньких седанов Volvo, которые доставили в страну до оплаты, о чем компания с тех пор успела пожалеть, поскольку денег так и не увидела. С тех пор каждый год правительство Швеции пересчитывает, сколько им должна Северная Корея: естественно, с учетом процентов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 15 загадок и интересных фактов о логотипах кинокомпаний: что это и как сюда попало
- 9 малоизвестных и интересных фактов об Артуре Конан Дойле
- 25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову
- Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете
- Жизнь в капле воды: красивые фото и факты
Понравилось22
Но Штаты, как всегда, ловко кинули партнера: дождались пока корейцы разрушат свои реакторы, а потом отказались от строительства.
В прошлом году вышел довольно крепкий китайский фильм о китайских добровольцах в корейской войне
Дешевая пропаганда
P. S. В отличие от малолетнего долболоба написавший пост - я провёл там 2 месяца
ХЗ почему тебя минусят