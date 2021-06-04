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20 странных фактов о Северной Корее

20 странных фактов о Северной Корее (21 фото)

Автор:
04 июня 2021 21:08
Сообщество : Факты
Метки: Северная Корея   интересное   ким чен ир   ким чен ын   познавательно   факты   
1344
21

А вы знали, что в Северной Корее доступ к Интернету есть только у элиты и очень узкого круга специалистов? Этот и еще 19 удивительных фактов о самом скрытном государстве в мире – в сегодняшней подборке.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Северная Корея   интересное   ким чен ир   ким чен ын   познавательно   факты   
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18  комментариев
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10k
Bill Час назад
В КНДР действительно не хватает источников электроэнергии. Современное сельское хозяйство требует огромного количества удобрений, 80% стоимости которых - стоимость электричества. Имено из-за этого КНДР пытается построить свою АЭС, а Штаты раздувают из-за этого истерику, якобы АЭС - это только прикрытие для создания атомной бомбы. КНДР заключила с США соглашение: "вы строите нам АЭС на тяжелой воде, а мы полностью отказываемся от планов развития атомной энергетики". Т.е. всю "проблему с КНДР" можно было навсегда решить за $1 млрд. американских рублей.
Но Штаты, как всегда, ловко кинули партнера: дождались пока корейцы разрушат свои реакторы, а потом отказались от строительства.
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858
Murych 11 минут назад
Россия тоже потихоньку скатывается в сторону Сев. Кореи.
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29k
Netyn 22 минуты назад
Кстати, кто не смотрел - рекомендую
В прошлом году вышел довольно крепкий китайский фильм о китайских добровольцах в корейской войне

Ссылка youtu.be
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29k
Netyn 37 минут назад
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39k
Прораб 40 минут назад
Очередная школота на каникулах, добралась до википедии и спешит поделиться своими аху.ительными открытиями. А вот х.уй тебе дитятко, а не лайки!
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2k
Kungs 53 минуты назад
Вонючая пропаганда. Как-то пызарно это...
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29k
Netyn 58 минут назад
Сколько тупого и банального вранья причём сразу с первых строк
Дешевая пропаганда
P. S. В отличие от малолетнего долболоба написавший пост - я провёл там 2 месяца
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159
阿鋒 Час назад
Ничего нового:)
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159
阿鋒 Netyn 43 минуты назад
Корейским не владею) не судите строго
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159
阿鋒 Netyn Полчаса назад
Видимо, тут присутствуют заинтересованные лица... )
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15k
Maks Es Час назад
Часть написанного выше - южнокорейская и американская пропаганда. Весь импорт КНДР в 2016 году составил 3.6 млрд долларов США, из которого на предметы роскоши и алкоголь было потрачено... Ноль! Страна под санкциями не первое десятилетие, и среди санкций запрет на ввоз предметов роскоши и алкоголя в страну
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