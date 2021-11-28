Полный список дуэлей Пушкина: с кем, когда и почему

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"Солнце" русской поэзии отличалось весьма вспыльчивым характером и неуемным темпераментом, что нередко приводило к дуэли. За свою короткую жизнь Александр Пушкин много раз становился участником этих поединков и еще большее число их инициировал сам.
Александр Сергеевич Пушкин, как мы знаем по письмам и воспоминаниям его соотечественников, обладал крайне вспыльчивым темпераментом. А еще он был несдержан на язык и очень любил женщин - вполне достаточная взрывная смесь, чтобы то и дело попадать в ненужные истории. Он и попадал - результатом этого становились дуэли, на которые Пушкин выступал и в качестве ответчика, и как обидчик.
"Наше все" часто вел себя вызывающе. Настолько, что в полицейских списках, где отмечались люди неудобные для общественного спокойствия, он значился не только как вольнолюбец, но и карточный понтер и дуэлянт.
"Наше все" часто вел себя вызывающе. Настолько, что в полицейских списках, где отмечались люди неудобные для общественного спокойствия, он значился не только как вольнолюбец, но и карточный понтер и дуэлянт.
Если взглянуть на список тех дуэлей, которые упоминаются в исторических документах или мемуарах, можно увидеть, что редкий год Александр Сергеевич вел себя спокойно и не лез на рожон. Конечно, к счастью, большая часть дуэлей были отменены - либо Пушкин получал извинения от обидчика, либо соперники соглашались примириться, не допустив кровопролитья. Иначе не видать бы нам сочинений блестящего поэта.
1816 год. Пушкин вызвал на дуэль родного дядю Павла Ганнибала. Причина: Павел на балу отбил у 17-летнего Пушкина девушку Лошакову на балу. Дуэль отменена.
1817 год. Пушкин собирается драться со своим другом Петром Кавериным. Причина: сочиненные Кавериным шутливые стихи. Дуэль отменена.
1819 год. Пушкин рассердился на поэта Кондратия Рылеева за рассказанную тем на балу шутку и вызвал его на дуэль, которую, впрочем, отменили.
1819 год. Друг Пушкина оскорбился шутливыми стихами, которые поэт написал про него и вызвал Александра Сергеевича на дуэль. Особенно невыносимым для Кюхельбеккера оказался пассаж "кюхельбекерно и тошно". В результате Вильгельм в Александра выстрелил, а тот в обидчика нет. Кровопролитья не произошло, т.к. пистолеты были заряжены клюквой!
1819 год. Пушкину пришлось вызвать на дуэль Модеста Корфа, служащего из министерства юстиции, т.к. слуга поэта приставал пьяным к слуге Корфа и тот его избил. Дуэль отменили.
1819 год. Пушкин собирается драться с майором Денисевичем. Тот посмел сделать поэту замечание в театре, когда Александр Сергеевич кричал на артистов и всячески задирался. Итог: дуэль отменена.
1816 год. Пушкин вызвал на дуэль родного дядю Павла Ганнибала. Причина: Павел на балу отбил у 17-летнего Пушкина девушку Лошакову на балу. Дуэль отменена.
1817 год. Пушкин собирается драться со своим другом Петром Кавериным. Причина: сочиненные Кавериным шутливые стихи. Дуэль отменена.
1819 год. Пушкин рассердился на поэта Кондратия Рылеева за рассказанную тем на балу шутку и вызвал его на дуэль, которую, впрочем, отменили.
1819 год. Друг Пушкина оскорбился шутливыми стихами, которые поэт написал про него и вызвал Александра Сергеевича на дуэль. Особенно невыносимым для Кюхельбеккера оказался пассаж "кюхельбекерно и тошно". В результате Вильгельм в Александра выстрелил, а тот в обидчика нет. Кровопролитья не произошло, т.к. пистолеты были заряжены клюквой!
1819 год. Пушкину пришлось вызвать на дуэль Модеста Корфа, служащего из министерства юстиции, т.к. слуга поэта приставал пьяным к слуге Корфа и тот его избил. Дуэль отменили.
1819 год. Пушкин собирается драться с майором Денисевичем. Тот посмел сделать поэту замечание в театре, когда Александр Сергеевич кричал на артистов и всячески задирался. Итог: дуэль отменена.
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1820 год. Пушкин пьяным играет в биллиард и мешает окружающим. Ему делают замечание Федор Орлов и Алексей Алексеев. Итог: дуэль отменена.
1821 год. Пушкин ссорится при невыясненных обстоятельствах с офицером французской службы Дегильи. Дуэль отменили.
1822 год. Пушкин с подполковником Семеном Старовым не поделили ресторанный оркестрик при казино, где оба предавались азартной игре. В итоге Старов вызвал поэта на дуэль. Стрелялись, но оба промахнулись.
1822 год. Пушкин во время праздничного обеда ссорится со статским советником Иваном Лановым. В итоге он вызывает 65-летнего старика на дуэль. К счастью, она была отменена.
1822 год. Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу Тодора Балша, хозяина дома, где он гостил в Молдавии. Причина: Пушкину недостаточно учтиво ответила на некий вопрос супруга Балша, Мария. Итог: стрелялись, но оба промахнулись.
1822 год. Пушкин выполняет обязанности секунданта на чужой дуэли и не может договориться с секундантом противника о правилах поединка. В результате он решает наказать бессарабского помещика Скартла Прункуло и бросает ему вызов. Дуэль не состоялась.
1822 год. Пушкин за обеденным столом беседует с Северином Потоцким. В результате спора о крепостном праве поэт решается на дуэль. По счастью, поединок был отменен.
1822 год. Штабс-капитан Рутковский вызывает Пушкина на дуэль из-за сущего пустяка. Александр Сергеевич не поверил, что бывает град весом в 3 фунта (а градины такого веса все-таки бывают) и обсмеял отставного капитана. Дуэль не состоялась.
1822 год. Пушкин волочился за женой кишиневского олигарха Инглези. Цыганка Людмила так пленила Александра, что тот захотел стреляться с ее мужем. Дуэль не состоялась.
1821 год. Пушкин ссорится при невыясненных обстоятельствах с офицером французской службы Дегильи. Дуэль отменили.
1822 год. Пушкин с подполковником Семеном Старовым не поделили ресторанный оркестрик при казино, где оба предавались азартной игре. В итоге Старов вызвал поэта на дуэль. Стрелялись, но оба промахнулись.
1822 год. Пушкин во время праздничного обеда ссорится со статским советником Иваном Лановым. В итоге он вызывает 65-летнего старика на дуэль. К счастью, она была отменена.
1822 год. Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу Тодора Балша, хозяина дома, где он гостил в Молдавии. Причина: Пушкину недостаточно учтиво ответила на некий вопрос супруга Балша, Мария. Итог: стрелялись, но оба промахнулись.
1822 год. Пушкин выполняет обязанности секунданта на чужой дуэли и не может договориться с секундантом противника о правилах поединка. В результате он решает наказать бессарабского помещика Скартла Прункуло и бросает ему вызов. Дуэль не состоялась.
1822 год. Пушкин за обеденным столом беседует с Северином Потоцким. В результате спора о крепостном праве поэт решается на дуэль. По счастью, поединок был отменен.
1822 год. Штабс-капитан Рутковский вызывает Пушкина на дуэль из-за сущего пустяка. Александр Сергеевич не поверил, что бывает град весом в 3 фунта (а градины такого веса все-таки бывают) и обсмеял отставного капитана. Дуэль не состоялась.
1822 год. Пушкин волочился за женой кишиневского олигарха Инглези. Цыганка Людмила так пленила Александра, что тот захотел стреляться с ее мужем. Дуэль не состоялась.
1823 год. Пушкин уличил прапорщика генерального штаба Александра Зубова в шулерстве во время игры и тот вызвал поэта на дуэль. Зубов стрелял в Пушкина и промахнулся, сам Александр Сергеевич от выстрела отказался.
1823 год. Пушкин жаждет поединка с молодым писателем Иваном Руссо. Причина банальна - личная неприязнь к человеку. В итоге дуэль все-таки отменили.
1826 год. Пушкин узнал, что его эпиграммы были высмеяны Николаем Тургеневым, одним из руководителей Союза благоденствия, члена Северного общества. Он вызвал Тургенева на дуэль, но поединок не состоялся.
1827 год. Артиллерийский офицер Владимир Соломирский решил постоять за честь своей дамы, к которой Александр Сергеевич проявлял интерес. Дуэль в конце концов была отменена.
1828 год. Пушкин пишет дерзкую эпиграмму на министра просвещения Александра Голицына и тот вызывает поэта на допрос с пристрастием. Александр Сергеевич считает подобное позором и вызывает обидчика на дуэль, которую все-таки отменили.
1828 год. Пушкин вызвал на дуэль секретаря французского посольства в Петербурге Лагрене. Причина поединка: неизвестная девушка на балу. Дуэль не состоялась.
1829 год. Пушкин написал на министра иностранных дел Хвостова эпиграмму, в которой сравнил его со свиньей. Тот выразил свое недовольство, но назначенная дуэль не состоялась.
1836 год. Несостоявшаяся дуэль с князем Николаем Репиным. Тот был недоволен стихами Пушкина о себе.
1836 год. Пушкин вызвал на дуэль чиновника Семена Хлюстина, который был недоволен стихами поэта. Дуэль отменили.
1836 год. Пушкин вызывает на дуэль Владимира Сологуба. Тот нелицеприятно отзывается о жене Александра Сергеевича, Наталье. Итог: дуэль отменена.
1823 год. Пушкин жаждет поединка с молодым писателем Иваном Руссо. Причина банальна - личная неприязнь к человеку. В итоге дуэль все-таки отменили.
1826 год. Пушкин узнал, что его эпиграммы были высмеяны Николаем Тургеневым, одним из руководителей Союза благоденствия, члена Северного общества. Он вызвал Тургенева на дуэль, но поединок не состоялся.
1827 год. Артиллерийский офицер Владимир Соломирский решил постоять за честь своей дамы, к которой Александр Сергеевич проявлял интерес. Дуэль в конце концов была отменена.
1828 год. Пушкин пишет дерзкую эпиграмму на министра просвещения Александра Голицына и тот вызывает поэта на допрос с пристрастием. Александр Сергеевич считает подобное позором и вызывает обидчика на дуэль, которую все-таки отменили.
1828 год. Пушкин вызвал на дуэль секретаря французского посольства в Петербурге Лагрене. Причина поединка: неизвестная девушка на балу. Дуэль не состоялась.
1829 год. Пушкин написал на министра иностранных дел Хвостова эпиграмму, в которой сравнил его со свиньей. Тот выразил свое недовольство, но назначенная дуэль не состоялась.
1836 год. Несостоявшаяся дуэль с князем Николаем Репиным. Тот был недоволен стихами Пушкина о себе.
1836 год. Пушкин вызвал на дуэль чиновника Семена Хлюстина, который был недоволен стихами поэта. Дуэль отменили.
1836 год. Пушкин вызывает на дуэль Владимира Сологуба. Тот нелицеприятно отзывается о жене Александра Сергеевича, Наталье. Итог: дуэль отменена.
1836 год. Трагическая дуэль с французским офицером Жоржем Дантесом. Пушкин был ее инициатором. После полученного анонимного письма, в котором утверждалось, что жена поэта изменяет ему с Дантесом, Александр Сергеевич не смог перенсти позора безнаказанно и вызвал Дантеса на дуэль, которая, впрочем не состоялась по довольно необычной причине: Дантес сделал предложение свояченице Пушкина и получил от нее согласие на брак.
Александр Сергеевич прекратил все отношения с обидчиком, но этот конфликт так и не был исчерпан. Вскоре после брака Дантеса с Екатериной Гончаровой в свете снова стали судачить по поводу Пушкина и его семьи. 26 января (7 февраля) 1837 года поэт отправляет в адрес отца Дантеса гневное письмо, в котором он отказывает всему семейству Дантесов от дома. В тот же день он получает ответный вызов на дуэль.
Александр Сергеевич прекратил все отношения с обидчиком, но этот конфликт так и не был исчерпан. Вскоре после брака Дантеса с Екатериной Гончаровой в свете снова стали судачить по поводу Пушкина и его семьи. 26 января (7 февраля) 1837 года поэт отправляет в адрес отца Дантеса гневное письмо, в котором он отказывает всему семейству Дантесов от дома. В тот же день он получает ответный вызов на дуэль.
27 января (8 февраля) 1837 года под Петербургом на Черной речке состоялась смертельная дуэль, на которой Пушкин был ранен в живот, после чего умер через два дня. Впрочем, условия этого поединка были чрезвычайно суровыми и не оставляли шанса уцелеть обоим противникам: они становились на расстоянии двадцати шагов друг от друга и стрелялись с любого расстояния на пути к барьеру, отметкой которого стали брошенные на снег шинели. Первым выстрелил Дантес. Пушкин упал, но нашел в себе силы на ответный выстрел. Пуля пробила Дантесу руку и удержалась за металлическую пуговицу мундира, лишь немного повредив ребра.
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Метки: Жизнь знаменитости поэзия
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Это не домыслы, а документальные факты биографии. Я писал диплом у профессора Трубецкого, нашего главного молдавского пушкиниста, который встречался с внуком Александра Сергеевича на открытии дома-музея поэта. Так что много запомнилось из тех рассказов...
Раньше, помню, целый культ вокруг этого был. Злого Дантеса все обвиняли в убийстве, говорили, что он сотрудник разведки, что святого Пушкина спровоцировали и оружие испортили... К счастью, вроде бы это утихло :)
А Пушкин наш ,жил не долго ,но оставил нам великое наследство ..
Смелый был очень дуэлей не избегал ..
Все из за баб ..