Полный список дуэлей Пушкина: с кем, когда и почему

1820 год. Пушкин пьяным играет в биллиард и мешает окружающим. Ему делают замечание Федор Орлов и Алексей Алексеев. Итог: дуэль отменена.



1821 год. Пушкин ссорится при невыясненных обстоятельствах с офицером французской службы Дегильи. Дуэль отменили.



1822 год. Пушкин с подполковником Семеном Старовым не поделили ресторанный оркестрик при казино, где оба предавались азартной игре. В итоге Старов вызвал поэта на дуэль. Стрелялись, но оба промахнулись.



1822 год. Пушкин во время праздничного обеда ссорится со статским советником Иваном Лановым. В итоге он вызывает 65-летнего старика на дуэль. К счастью, она была отменена.



1822 год. Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу Тодора Балша, хозяина дома, где он гостил в Молдавии. Причина: Пушкину недостаточно учтиво ответила на некий вопрос супруга Балша, Мария. Итог: стрелялись, но оба промахнулись.



1822 год. Пушкин выполняет обязанности секунданта на чужой дуэли и не может договориться с секундантом противника о правилах поединка. В результате он решает наказать бессарабского помещика Скартла Прункуло и бросает ему вызов. Дуэль не состоялась.



1822 год. Пушкин за обеденным столом беседует с Северином Потоцким. В результате спора о крепостном праве поэт решается на дуэль. По счастью, поединок был отменен.



1822 год. Штабс-капитан Рутковский вызывает Пушкина на дуэль из-за сущего пустяка. Александр Сергеевич не поверил, что бывает град весом в 3 фунта (а градины такого веса все-таки бывают) и обсмеял отставного капитана. Дуэль не состоялась.



1822 год. Пушкин волочился за женой кишиневского олигарха Инглези. Цыганка Людмила так пленила Александра, что тот захотел стреляться с ее мужем. Дуэль не состоялась.