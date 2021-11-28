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Полный список дуэлей Пушкина: с кем, когда и почему

Полный список дуэлей Пушкина: с кем, когда и почему (7 фото)

Автор:
28 ноября 2021 12:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   знаменитости   поэзия   
802
7
"Солнце" русской поэзии отличалось весьма вспыльчивым характером и неуемным темпераментом, что нередко приводило к дуэли. За свою короткую жизнь Александр Пушкин много раз становился участником этих поединков и еще большее число их инициировал сам.
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Метки: Жизнь   знаменитости   поэзия   
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399
Ямщик 2 часа назад
Удивительно как он дожил до своих лет!
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4k
Виктор Штурмаревич 5 минут назад
Умер как нигер в перестрелке.
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19k
Dobrovit Полчаса назад
Короче, дожить до старости у поэта не было ни единого шанса. Не Дантес, так кто-нибудь другой оборвал бы его путь... Достаточно взглянуть на детей Пушкина, ни один из которых не унаследовал его черты лица и волосы, а также вспомнить многолетнее повышенное внимание молодого царя к его супруге, чтобы понять источник его вечной депрессии. Кстати, поэтому Николай Первый после смерти АС погасил все его долги ИЗ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ (!) А сумма там была, если по нынешним временам, аж под 200.000 долларов. А потом дал всем детям отличное образование. И когда спустя много лет, в конце XIX века, потомок Пушкина хотел жениться на девушке царского рода Романовых, им это сделать запретили. Очевидно, ввиду кровного родства...
Это не домыслы, а документальные факты биографии. Я писал диплом у профессора Трубецкого, нашего главного молдавского пушкиниста, который встречался с внуком Александра Сергеевича на открытии дома-музея поэта. Так что много запомнилось из тех рассказов...
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1k
Walther Час назад
За@бистый был малый, даром что стихоплет!
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29k
MatveiVainrub Час назад
Дерзкий пацанчик
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9k
Vacony Час назад
как же иначе нам все представлялось в школьные времена...
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29k
Юр21 Час назад
Если бы дуэли не выродились в пустую формальность и просто "понты" может быть и Пушкин жив остался бы... А то привыкли к "формальным" дуэлям, а тут Дантес подвернулся.
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3k
RomaXz 2 часа назад
Закономерный итог. Рано или поздно должна была случиться дуэль, которую не отменят, и на которой его застрелят.
Раньше, помню, целый культ вокруг этого был. Злого Дантеса все обвиняли в убийстве, говорили, что он сотрудник разведки, что святого Пушкина спровоцировали и оружие испортили... К счастью, вроде бы это утихло :)
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1M
Великий Немой 2 часа назад
Автор, ждём истории дуэлей Лермонтова.
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363
Mixan 3 часа назад
Поэты в России долго не живут !
А Пушкин наш ,жил не долго ,но оставил нам великое наследство ..
Смелый был очень дуэлей не избегал ..
Все из за баб ..

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