Куда пропало одно из самых известных лиц России: продавец воздуха, который считает, что страна умирает

Основной причиной разрыва между основателем марки и его компаньонами является политическая деятельность Довганя. Дело в том, что в январе Владимир Довгань начал активно рекламировать свою партию, что вызвало резкое недовольство со стороны представителей МФК. Они полагали, что лицо и фамилию предпринимателя надо использовать только для рекламы водки, и создание партии может сильно повредить имиджу товаров "Торгового дома Довгань". Однако сам Довгань утверждает что просто устал от рутины и отошел отдел, бросив все наработанное махом

Побегав еще немного по части предпринимательства, Владимир Довгань переквалифицировался в коуча - давал уроки на тему как стать счастливым и богатым. Он выпустил несколько книг - «Как завоевать сердце мужчины», «Как потерять 20 килограммов и улучшить здоровье», «Как легко и быстро стать уверенным человеком»