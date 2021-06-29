Куда пропало одно из самых известных лиц России: продавец воздуха, который считает, что страна умирает

В начале 90-х годов это лицо смотрело на нас с каждого прилавка - тут тебе и спиртное, и хлеб, и пицца, и куча иных продуктов, качество которых гарантировал довольно обаятельный мужчина. И лишь сегодня мы стали понимать, что кроме своего лица в эти продукты он ничего не вкладывал, а сняв "пенку", ушел в тень...
Владимир Довгань начал свою предпринимательсткую карьеру с выпуска жареной картошки, которая не особо понравилась покупателям и Довгань прогорел. Однако чуть позже он узнал о такой вещи, как франшзиа. Это сегодня многи из нас знаю что это такое - аренда торговой марки, под видом которой многочисленные производства могут поставлять свою продукцию, а тогда это былор нечто неизведанное и сулящее прибыли
Открыв ЗАО "Довгань-Холдинг", а также организовав "Корпорацию 'Довгань. Защищенное качество'" он стал ставить свое лицо, гарантирующее качество продукта на более, чем 200 наименований различной продукции - от печенья и консервов, до алкоголя и хлеба
Колбасы всех видов, чай, вино, кофе, чипсы, майонез, кетчуп, крупы, пельмени, шоколадки, конфеты, чипсы, растительное и сливочное масло, горчица, паштеты, сгущенка, чай, вафли, квас (запомнился прежде всего мятный) и другие смотрели на нас лицом приятного мужчины и мы думали, что это какой-то особенный фабрикант, владелец заводов, газет, пароходов
Делать свое шоу
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Реклама Дока-хлеб
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В программе разыгрывали автомобиль и это была довольно популярная телепередача
Основной причиной разрыва между основателем марки и его компаньонами является политическая деятельность Довганя. Дело в том, что в январе Владимир Довгань начал активно рекламировать свою партию, что вызвало резкое недовольство со стороны представителей МФК. Они полагали, что лицо и фамилию предпринимателя надо использовать только для рекламы водки, и создание партии может сильно повредить имиджу товаров "Торгового дома Довгань". Однако сам Довгань утверждает что просто устал от рутины и отошел отдел, бросив все наработанное махом
Побегав еще немного по части предпринимательства, Владимир Довгань переквалифицировался в коуча - давал уроки на тему как стать счастливым и богатым. Он выпустил несколько книг - «Как завоевать сердце мужчины», «Как потерять 20 килограммов и улучшить здоровье», «Как легко и быстро стать уверенным человеком»
Он создал сеть «Академия Победителей», куда зазвал несколько сотен коучей (опять франшиза)
Однако особого успеха не добился. Разочаровавшись в жизни в Росии и высказав мысль, что страна умирает заявил о желании переехать на Украину , а в начале 2018 сообщил о стремлении получить украинское гражданство.
«У меня сейчас семья живёт в Панаме. Жена, дети. […] Сейчас Россия идёт в прошлое. Вы понимаете, да? Такой феодализм махровый. Плюс экология и т. д. и т. д. Давайте так. Там тоже есть хорошие и плохие люди, как и везде. Но мне здесь комфортнее просто и все […] Я считаю, что Украина, пусть кому-то это покажется слишком громко… Сейчас же все перегретые политикой, ненавистью, понятно, да, ребята? Но мы говорим об адекватных людях. Я считаю, что Киев будет интеллектуальной столицей мира»
Также в своих книгах он указывает следующие псевдонимы и прозвища: DVV, DiVi, волшебник Дививишка (в книге сказок), Павел Светлов, Владимир Величайший и др.
Реально ли он успешный бизнесмен или просто успел вовремя "подсуетиться" решать вам...
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"Киев будет интеллектуальной столицей мира" - звучит как анекдот
(с)
Это )(уй раньше работал в Тольятти на ВАЗе, там и начал свой бизнес Doka-pizza.
А работник он был посредственный. Если бы не развал СССР, коптил бы потолок в бюро, как обычный ИТ работник.
Многофункциональный комплекс?
Мини-футбольный клуб?
Международная финансовая корпорация?
Уехал на Украину и слава Богу. Одним мошенником в России меньше.