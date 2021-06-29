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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5007 постов • 676 подписчиков подписаться
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Куда пропало одно из самых известных лиц России: продавец воздуха, который считает, что страна умирает

Куда пропало одно из самых известных лиц России: продавец воздуха, который считает, что страна умирает (13 фото + 2 видео)

Автор:
29 июня 2021 13:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Довгань   бизнесмен   жизнь   знаменитости   коуч   предприниматель   пропал   судьба   
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В начале 90-х годов это лицо смотрело на нас с каждого прилавка - тут тебе и спиртное, и хлеб, и пицца, и куча иных продуктов, качество которых гарантировал довольно обаятельный мужчина. И лишь сегодня мы стали понимать, что кроме своего лица в эти продукты он ничего не вкладывал, а сняв "пенку", ушел в тень...

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Метки: Довгань   бизнесмен   жизнь   знаменитости   коуч   предприниматель   пропал   судьба   
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16  комментариев
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40k
Элек Мек Час назад
Его ипало всё говорит само за себя.
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6k
Ф Ив 5 минут назад
Помню в 1990е Довгань позиционировал свои товары как отечественный производитель. мне же запомнился купленный паштет произведенный по специальному заказу В. Довганя в Дании. Все мы помним кризис 1998 года, тогда стало крайне невыгодно импортировать продукты, думаю в этом одна из причин его банкротства, плюс вторая причина люди поняли, что это никакой не отечественный производитель.
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13k
Вася Александрович 10 минут назад
"Он выпустил несколько книг - «Как завоевать сердце мужчины»"
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15k
Пронька Грезной Полчаса назад
Все, что запомнилось с его реклам - "Водка Долбень". Реально оправдывала свое название.
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881
GoInDown Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
Alex 36 минут назад
Помню я его рекламу, пиз**л тот еще.
"Киев будет интеллектуальной столицей мира" - звучит как анекдот
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7k
bum-bum 46 минут назад
Конечно он переехал на украину, там же сейчас наши махровые 90-е, а значит лет 10 проверенного довганевского бизнеса у него есть. Ребрендинг он уже сделал.
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44k
parallax 55 минут назад
Купля перепродажа - типично еврейский бизнес.
Это )(уй раньше работал в Тольятти на ВАЗе, там и начал свой бизнес Doka-pizza.
А работник он был посредственный. Если бы не развал СССР, коптил бы потолок в бюро, как обычный ИТ работник.
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22k
Батончик с маком 57 минут назад
Я думал что он сдох давно.
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−138
Владимир 59 минут назад
мурло
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14k
Corvus Corax Час назад
МФК?
Многофункциональный комплекс?
Мини-футбольный клуб?
Международная финансовая корпорация?
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15k
Денис Час назад
Как-то вообще пох на него.
Уехал на Украину и слава Богу. Одним мошенником в России меньше.
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9k
Шурум-бурум Час назад
специально для таких, как он, в европе давно уже придумали средство

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8k
Majul Час назад
Обычный ухарь-"бизнесмен" из 90-х. Народ был пуганый, наивный и жаждущий любого новшества. Попал в струю, не более того.
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