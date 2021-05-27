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Из дворников, посудомоек и кочегаров в звезды: ТОП-20 тех, чья карьера сложилась лучше, чем началась

Из дворников, посудомоек и кочегаров в звезды: ТОП-20 тех, чья карьера сложилась лучше, чем началась (18 фото)

Автор:
27 мая 2021 11:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: биография   грузчик   дворник   жизнь   звезды   знаменитости   карьера   шоу бизнес   
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18

Да, таким прошлым могут похвастаться многие - те, кто, например, учился и, будучи бедными студентами, каким-то образом пытаясь себя прокормить, подрабатывал в разных местах. Но не все потом стали настолько знаменитыми, как они. Упорство и труд все перетрут!

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Метки: биография   грузчик   дворник   жизнь   звезды   знаменитости   карьера   шоу бизнес   
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4  комментария
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202k
Барон Мюнхгаузен 11 минут назад
СЕРЬЁЗНО?????????????
Только за это минус!!!!!!!!!!!!
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−25
Лучший Друг 3 минуты назад
Юра цой, мы всё про#&*ли!

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56k
Парагвайский шпион 3 минуты назад
ЮРИЙ Цой. ЮРИЙ!!!! Все. Моя жизнь уже не будет прежней.
Ты совсем херанулся, автор????
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202k
Барон Мюнхгаузен 9 минут назад
С какого ХЕРОВОГО ресурса этот перепост???
ТС сам хоть читал?????
МЛЯТЬ, кто такой ЮРИЙ Цой?
И почему там фото ВИКТОРА?

Школота делает пост о том, чего не знает?
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