Когда только переехал в Москву в середине 80-х годов, известный певец работал дворником.

Из воспоминаний Сергея «Это были самые лучшие года в моей жизни, потому что я общался с золотой молодежью. Мне помогали подметать и чистить двор внук Брежнева, Егор Кончаловский, Степа Михалков… То есть там была золотая молодежь: дети послов, дипломатов. Это было самое лучшее время, когда там кто-то выкинул пианино, а мы его привезли и покрасили в красно-белый цвет…»