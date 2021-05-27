Да, таким прошлым могут похвастаться многие - те, кто, например, учился и, будучи бедными студентами, каким-то образом пытаясь себя прокормить, подрабатывал в разных местах. Но не все потом стали настолько знаменитыми, как они. Упорство и труд все перетрут!
В Днепродзержинске она работала в кафе «Дюна» посудомойкой, а еще подрабатывала дворником в парке - следила за чистотой аллей: полоть клумбы, мыть качели, подметать дорожки.
Когда только переехал в Москву в середине 80-х годов, известный певец работал дворником.
Из воспоминаний Сергея «Это были самые лучшие года в моей жизни, потому что я общался с золотой молодежью. Мне помогали подметать и чистить двор внук Брежнева, Егор Кончаловский, Степа Михалков… То есть там была золотая молодежь: дети послов, дипломатов. Это было самое лучшее время, когда там кто-то выкинул пианино, а мы его привезли и покрасили в красно-белый цвет…»
В годы учебы в театральном институте, уже после армии, работал дворником, грузчиком и гардеробщиком. А еще раньше он занимался "фарцовкой" - спекуляцией и от реального срока его спасла армия.
Первым место работы Ивана было место грузчика в вино-водочном магазине. Он также работал певцом в ресторане, мыл посуду в клубе, был ведущим в стриптиз-клубе
Слава пришла к Федору аж в 40 лет. До этого кем он только не работал - слесарем на заводе, за жилье и прописку он работал дворником, натирал полы в Третьяковской галерее
Всемирно известная оперная певица, для того, чтобы ка-кто продержаться на плаву во время учебы устроилась в свой же театр уборщицей
Они вместе работали дворниками (они вместе учились в одном иституте) до того, как стали известными
Лидер группы Uma2rmaH несколько раз пытался покорить столицу и подрабатывал где только мог - был курьером, водителем, продавцом, дворником в детском саду, сторожем в морге, санитаром
Цой работал кочегаром в ставшей знаменитой кочегарке "камчатка", где собирались рок-музыканты
С 15-ти лет, когда финансовое положение семьи желало лучше работала уборщицей - мыла учреждения. Затем пошла в озеленители и подстригала кусты в парках
Проработав больше года в театре, он, не получив желаемую роль. бросил в режиссера табурет. За что был переведён в дворники и 3 месяца чистил снег у театра
Днем учился в Гнесинке, а ночью подрабатывал грузчиком в магазине молодежной одежды
Подрабатывала нянечкой в доме престарелых
Прежде чем попасть в кино и на телевидение Павел работал строителем - прорабом на стройке
И несколько зарубежных звезд
Подрабатывал чистиком клеток у львов в зоопарке, а также снимался в порно
Работала посудомойщицей в пиццерии
В юности актер учился на юриста и подрабатывал посудомойщиком и вычищал курятники
Источник:
- Русские афроамериканцы: 27 чернокожих знаменитостей
- Бурная жизнь дочери Элвиса Пресли
- 10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине
- Как выглядела Мелания до того, как стать миссис Трамп
- Знаменитые неизвестные спортсмены: топ-20 тех, о чьем спортивном прошлом вы, вероятно, не слышали
Понравилось13
Только за это минус!!!!!!!!!!!!
ТС сам хоть читал?????
МЛЯТЬ, кто такой ЮРИЙ Цой?
И почему там фото ВИКТОРА?
Школота делает пост о том, чего не знает?