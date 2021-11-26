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Куда ведут загадочные дыры озера Ледибауэр

Куда ведут загадочные дыры озера Ледибауэр (11 фото)

Автор:
26 ноября 2021 09:27
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   водохранилище Ледибауэр   загадочные дыры озера Ледибауэр   интересно   познавательно   фото   
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Колодец-портал в иные миры, ворота в преисподнюю, туннель в Австралию и даже гигантская мясорубка - каких только названий не давали огромным воронкам водохранилища Ледибауэр в Великобритании.

Гигантские рукотворные омуты выглядят таинственно - а иногда здесь даже поднимается на поверхность местный Китеж-град.

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Две гигантские воронки есть на фотографиях, кажется, у всех туристов, которые попадают на озеро-водохранилище Ледибауэр в графстве Дербишир. Расположены эти исполинские воронки у берега и фотографировать их легко. Хотя сделать те самые кадры, когда воронки поглощают воду, реально не всегда - часто они просто торчат наверху, как некие загадочные чаши.

А вот когда вода полностью скрывает края расположенных на поверхности колец этих огромных каменных колодцев и шумным водопадом низвергается в таинственную бездну - тут и проявляется вся необычность этого места. К слову, считается, что это самая большая конструкция такого плана в мире, хотя подобные сливы есть и в других водохранилищах.


Диаметр воронок Ледибауэра - 24 метра наверху и 4,6 метра внизу. Грубо говоря, можете представить себе слив обычной домашней раковины? Примерно по такому принципу работают и эти огромные водосливы - разница тут в первую очередь в масштабе конструкции.

Практическое назначение этих гигантских дыр очевидно - контроль уровня воды в водоёме. Когда резервуар водохранилища переполнен водой (например, осенью, в период сильных дождей), её избыток стекает в эти воронки, попадает там в длинные подводные тоннели, протекает по ним и сбрасывается в русло реки, которая течет за местной дамбой.


Само водохранилище, кстати, представляет не меньший интерес, чем его гигантские гипно-дыры. Строить Ледибауэр начали в 1935-м году и закончили только в 1945-м - сроки сдвинула Вторая Мировая война. Открывали Ледибауэр лично король Георг VI и королева Елизавета.

Водоём, образованный с помощью искусственной плотины в месте слияния рек Ашоп и Дервент, стал самым большим на тот момент водохранилищем Великобритании - при длине в 4 километра, полукилометре в самой широкой части и общей площади в 210 гектар.


Также оно стало третьим и самым крупным в цепочке здешних водохранилищ - в самом начале 20-го века здесь уже были построены его «собратья», Хайден и Дервент. Что интересно, чтоб новое водохранилище заполнилось полностью, понадобилось 2 года - то есть с 1943-го года оно было уже практически готово, просто все ждали, когда накопится вода.

Кстати, изначально вокруг этих воронок даже построили пешеходные дорожки - правда, потом их убрали, видимо, из соображений безопасности. Хотя никаких сообщений о том, что кто-то пострадал, найти не получится. Скорей уж, чтоб просто не лезли лишние люди. Хотя, понятно, всё уже исследовано - от самих воронок до подземного туннеля, по которому уходит вода.


Что касается цели: толчком к столь интенсивному строительству стал промышленный бум. Вода необходима для крупных предприятий - и как сырьё, и как средство генерации пара, промывки, охлаждения и т.п. Сейчас часть воды из этого водохранилища даже идёт на очистные сооружения и затем подаётся в обычные жилые дома.

Но главное, что необходимо именно стабильное, безопасное и регулярное водоснабжение - поэтому и было принято решение строить ещё и третье водохранилище. В итоге это позволило активно развивать промышленность в находящихся здесь крупных центрах - Ноттингем, Шеффилд, Дерби, Лестер.


Что же касается легенды о местном "Китеж-граде" (конечно, его так не называются здесь) - то история простая и понятная. Дело в том, что для сооружения водохранилища Ледибауэр пришлось затопить две близлежащие деревни - Дервент и Ашоптон.

Местных жителей предварительно переселили в другое поселение - у Йоркширского моста. Но есть и местная легенда по этому поводу: говорят, что некая мисс А. Коттерилл отказалась переезжать и прожила в своём доме вплоть до своей смерти в 99 лет (скончалась она в 1990-м году). К тому времени волны Ледибауэр уже плескались практически возле крыльца её дома.


К переселению деревень британцы подошли весьма тщательно и скрупулезно. Строения в Ашоптоне были снесены ещё до заполнения резервуара Ледибауэр водой, то же проделали и с деревней Дервент - и вот как раз ей-то и суждено было стать в будущем чем-то вроде британского Китеж-града.

Практически все местные строения к моменту заполнения водохранилища водой здесь тоже были снесены, при этом перенесен и реконструирован на новом месте (и поныне доступен для туристов) мост 17-го века - памятник национального значения. Даже были перенесены тела с местного кладбища - местная церковь отзвонила свою последнюю службу 17 марта 1943 года.


Колокол этой церкви, кстати, продолжил свою службу - несколько лет спустя его установили в церкви Святого Филиппа в городе Чаддесдене. Только башня церкви в Дервенте уже после заполнения водохранилища какое-то время возвышалась над водной гладью - но в конце 1947-го года её решили взорвать от греха подальше, то есть из соображений безопасности.

Тем не менее руины Дервента дали о себе знать. Первый раз они "всплыли" в 1976 году, когда из-за засухи уровень воды в водохранилище сильно опустился. Впоследствии такую штуку "британский Китеж-град" проделывал ещё не раз - например, в 1989-м, 1995-м, 2003-м годах.


В 2018-м очередное явление из-под воды затопленной деревни вызвало беспрецедентный наплыв туристов, одного из них - видимо, особенно любопытного - даже пришлось спасать, так как он застрял в густой влажной грязи, которая окружала руины "всплывшего" Дервента.

Но туристы могут и не ждать этого "чуда" - и так есть на что посмотреть. Сама дамба, кстати, выглядит вполне "исторично" - вода упирается в стену, на которой стоит две средневекового вида башни, к которым можно спокойно пройти и понаслаждаться видами, открывающимися на затопленную долину.

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Метки: в мире   водохранилище Ледибауэр   загадочные дыры озера Ледибауэр   интересно   познавательно   фото   
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SolomonA 48 минут назад
Куда ведет это загадочное отверстие на ванне?

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