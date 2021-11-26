Куда ведут загадочные дыры озера Ледибауэр

Две гигантские воронки есть на фотографиях, кажется, у всех туристов, которые попадают на озеро-водохранилище Ледибауэр в графстве Дербишир. Расположены эти исполинские воронки у берега и фотографировать их легко. Хотя сделать те самые кадры, когда воронки поглощают воду, реально не всегда - часто они просто торчат наверху, как некие загадочные чаши.

А вот когда вода полностью скрывает края расположенных на поверхности колец этих огромных каменных колодцев и шумным водопадом низвергается в таинственную бездну - тут и проявляется вся необычность этого места. К слову, считается, что это самая большая конструкция такого плана в мире, хотя подобные сливы есть и в других водохранилищах.