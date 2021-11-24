Детективная история человека, первым сфотографировавшего столицу Тибета Лхасу

В Тибет мог попасть только буддист: потому Цыбиков надел платье паломника и отправился с торговым караваном на окраину Тибета.

Мастер конспирологии

Для экспедиции в Лхасу РГО и Генштаб снабдили шпиона новейшим по тем временам фотоаппаратом, который мог без подзарядки делать 12 фотоснимков. Местные жители считали фотографов колдунами, а потому казнили всех чародеев, чтобы те не увезли уловленные образы людей на враждебный Запад.