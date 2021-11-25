Военный спецобъект посреди леса

Лесные тропы к объекту.

Вот мы и на месте. Искусанные насекомыми, с ободранными ногами и руками, но довольные, как дети. Внешние признаки ветхого сарая, похожего на деревенский сортир, в галерею я выкладывать не стал. Он неплохо маскировал гермолюк, являющийся аварийным выходом из объекта.

Сарайчик очень тесный, и мы едва уместились здесь впятером. Пока ребята раскладывали свои штативы и снаряжали тушки фотоаппаратов объективами, я приоткрыл увесистый гермолюк и вдохнул воздух подземной прохлады.