Военный спецобъект посреди леса

Этот пост - про один из самых интересных военных подземных спецобъектов, который я видел когда-либо.
Дизельные генераторы в заброшенном военном бункере.
А еще - к этому загадочному месту, спрятанному в густых хвойных лесах, где обитают дикие животные - очень интересный маршрут. По пути мне удалось насладиться пейзажами дивной природы, повстречать опасные растения, такие, например, как борщевик, и чуть не угодить в болото. Да, военные были привередливы и строили такие спецсооружения в местах, куда даже пешком дойти крайне тяжело.
Путь к объекту.
Накатанные автомобильные дороги, где начался наш путь, постепенно перетекают в заросшие тропы, где через грунт проглядывают бетонные плиты. Путь через лес занял у нас полтора часа. За все это время я, наверное, испытал на себе укусы всех видов паразитов. Огромные обнаглевшие комары не давали мне и моим товарищам покоя. Есть предположение, что эти комары никогда не видели людской плоти. Все 5 километров я не прекращал отмахиваться от дикого вихря насекомых. Объект расположен в приграничной зоне, о чем намекали пограничные столбы.
Лесные тропы к объекту.
Вот мы и на месте. Искусанные насекомыми, с ободранными ногами и руками, но довольные, как дети. Внешние признаки ветхого сарая, похожего на деревенский сортир, в галерею я выкладывать не стал. Он неплохо маскировал гермолюк, являющийся аварийным выходом из объекта.
Сарайчик очень тесный, и мы едва уместились здесь впятером. Пока ребята раскладывали свои штативы и снаряжали тушки фотоаппаратов объективами, я приоткрыл увесистый гермолюк и вдохнул воздух подземной прохлады.
Таинственный люк.
Ржавая металлическая лестница измазюкала мне всю одежду. Руки порыжели и покрылись какими-то непонятными масляными пятнами. Сколько раз мне говорили, чтобы брал с собой строительные перчатки...
Спуск под землю.
Оказавшись внутри, я и мои товарищи разбрелись по огромному военному объекту. Я приступаю к поочередному осмотру всех помещений. Самые интересные, что удалось увидеть, естественно, представляю в фотогалереях. Первая комната, куда я заглянул - АТС. Стоечки станции сгнили от конденсата, который появился из-за очень плохой консервации и обслуживания объекта. Документация и журналы сгнили в унисон с помещением. Казалось, это самое интересное помещение во всем бункере. Как же я ошибался! Услышав зов товарищей, я немедленно прекратил разглядывать и фотографировать гнилые приборы и бумажки и, в предвкушении интересностей, пошел на зов.
АТС.
Выхожу из АТС, спотыкаясь об модуль фальшпола. Вижу перед собой масштабное помещение. Это - аппаратный зал, где в лучшие времена гудела аппаратура связи. Сейчас здесь пусто, но все равно густо. Аппаратуру, видимо, вывезли на утилизацию, а объект так и не дождался поступления новой и впал в долгую консервацию, которая привела его к гниению. В аппаратной установлены электрощитки в идеальном состоянии. Пробовать включать свет, мы, конечно же, не осмелились. Делаю несколько кадров аппаратного зала, всяких мелочей, гермодверей и иду дальше.
Аппаратный зал.
Вот это да! Не знаю, что это за оборудование. Я не военный эксперт и не инженер-технолог. Но первые мысли, что пришли в голову - что эти агрегаты связаны с отоплением объекта. Обратите внимание на состояние техники и ее элементов. Все покрашено, смазано и радует глаз. Даже не верится, что за стеной находится затхлый аппаратный зал. Такое чувство, что попал в другой объект. Сделаю вывод: за этим помещением особо присматривают, поскольку оно не сгнило.
Теплопункт.
Хожу, фотографирую и набредаю на парадный вход в объект. Представляет он из себя 5 гермодверей, установленных одна за другой.
Парадный вход в объект.
Первые две гермы очень меня удивили. Такое я точно не ожидал увидеть. Какая-то странная у них конструкция, а запорные механизмы напоминают прикрученные автомобильные домкраты. Механизм гермодверей такого типа приводится в действие с помощью штурвала. Весит одна дверь около 3-х тонн. Но могу и ошибаться.
Парадный вход в объект.
Коридоры объекта запутаны. Зайдя в одно помещение, можно войти в еще одно, а потом еще в одно, а потом снова в коридор, но с противоположной стороны. Мне кажется, я очень много всего пропустил, пока шел напролом на зов товарищей.
Коридоры.
Приступаю к осмотру всех мелких помещений. Комната начальника объекта. Судя по застеленной кроватке и покрытому плесенью одеялу, начальник больше не начальник. Внутри достаточно тепло - столбик термометра показывает +15. Складывается впечатление, что отсюда ушли недавно. А может, просто редко приходят? На полках в кабинете начальника лежат несколько комплектов изолирующих противогазов, выпитая бутылка пива и сломанные телефоны. Аккумуляторная - пустая. Вместо положенных аккумуляторов - в углу скромненько разлагаются блоки для регенерации воздуха. Комната отдыха тоже уютненькая и с работающим обогревателем. В туалете все хорошо, но не работает смыв. Думаю, если найти и повернуть нужный краник, все заработает. Очень удивило наличие в бункере кухни. Тут пахнет едой, а в сливе раковины гниет кожура от картохи. От увиденного стало не по себе. Вдруг незваные гости внезапно нагрянут сюда чистить картошку?
Помещение начальника объекта.
Вот это да! Видели бы Вы мое лицо, когда я нашел эту комнату! Пульт, видимо, служит управлением всеми системами жизнеобеспечения объекта. За пультом в лучшие времена дежурил оператор, управляющий всеми техническими средствами дистанционно. Например, можно было дистанционно открыть гермодверь, запустить вентиляционную установку или генератор. Но это предположения. Если среди читателей есть знатоки или, возможно, те, кто сидел за подобным пультиком - расскажите, пожалуйста, как он работал.
Пульт управления средствами жизнеобеспечения объекта.
Далее - ряды электрощитов. Все щиты находятся на платформе с пружинами. Амортизаторы обеспечивают бесперебойность работы оборудования, уменьшают шансы вывода его из строя в тот момент, если на землю полетят ракеты и землю вместе с бункером начнет трясти.
Электрощитовая.
Дизельная оборудована двумя корабельными генераторами. Громадные установки никак не смогли влезть в кадр и, к сожалению, масштабы и размер на фотографиях передать не удастся. Хотел прочитать, какую они вырабатывают мощность, но надписи на шильдике были затерты. На вид - они в превосходном состоянии и в любой момент готовы к запуску. Из соседнего помещения, отделенного стальной дверью, находился склад ГСМ. Туда я заходить не стал, так как от такого резкого запаха солярки можно было угореть. Помещение дизельной детально представляю в фотогалерее ниже.
Дизельная.
Все самое интересное я посмотрел. Меня уже зовут на выход, как самого медленного фотографа, разглядывающего и фотографирующего каждый угол. Уже собравшись уходить, мне послышались какие-то странные шорохи. Приподняв голову вверх, заметил, как по проводам скачет какая-то белка. Но только она была серая, а не коричневая. Неужели это все из-за запаха солярки в дизельной? Но нет, объектив фотокамеры запечатлел, значит все хорошо.
Маленький красивый зверек с пушистым хвостом карабкался по проводке. Зверек меня не побоялся и даже разрешил себя пофотографировать и немного попозировал.
Зверек.
После небольшой фотосессии зверь скрылся в толстых жилах проводки.
Зверек.
Объект оставил хорошие впечатления, порадовал своей сохранностью и контрастами "от гнилого к идеальному". Вот только я не понял одного: заброшенный ли он полностью? Или все же действующий и готовый в случае военной опасности встать на боевое дежурство? По сути, здесь все в неплохом состоянии, за исключением аппаратного зала, который за короткие сроки можно привести в порядок и завезти новую аппаратуру.
Пора подниматься на поверхность. Я с товарищами вылез через люк, аккуратно его закрыл за собой. Лес шумит от проливного дождя. В полной темноте мы бредем в сторону станции в надежде успеть на последнюю электричку.
Источник:
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не картошку, а ваши рыльца...