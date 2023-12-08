14 антиутопических снимков Вароши, крупнейшего города-призрака планеты

В 1974 году жители покинули его в спешке под рев самолетов и периодические обстрелы, с тех пор город стоит заброшенным. Недавно в этот район открыли доступ туристам, но их все равно еще очень мало. Конечно, этим не мог не воспользоваться фотограф Димитри Буррио (Dimitri Bourriau), который влюблен в заброшенные места Европы и не только. Он сделал впечатляющие снимки о том, как природа торжествует над человеческой инфраструктурой.

Вароша изначально был курортным районом города Фамагуста