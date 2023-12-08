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14 антиутопических снимков Вароши, крупнейшего города-призрака планеты

14 антиутопических снимков Вароши, крупнейшего города-призрака планеты

Автор:
08 декабря 2023 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вароши   в мире   город   заброша   интересно   утопия   фото   
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Город, который мог бы стать отличной локацией к сериалам и фильмам про постапокалипсис.

В 1974 году жители покинули его в спешке под рев самолетов и периодические обстрелы, с тех пор город стоит заброшенным. Недавно в этот район открыли доступ туристам, но их все равно еще очень мало. Конечно, этим не мог не воспользоваться фотограф Димитри Буррио (Dimitri Bourriau), который влюблен в заброшенные места Европы и не только. Он сделал впечатляющие снимки о том, как природа торжествует над человеческой инфраструктурой.


Вароша изначально был курортным районом города Фамагуста

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Это был один из самых фешенебельных курортов Европы на Средиземном море

В 1970-х годах население Фамагусты составляло 42 тыс. человек, и больше половины были греки

Когда в городе начались боевые действия, 25 тысяч греков в спешке покинули город

На тот момент в Вароше работало больше сотни гостиниц

В итоге огромный район остался пустовать, он пустует до сих пор

В 2020 году его открыли для туристов, однако их поток все еще не велик

Буррио фактически был один: он проехал по городу на велосипеде

Правда за ним наблюдала полиция в гражданской форме, так как Вароша находится под охраной

Несмотря на заброшенность, повсюду установлены видеокамеры, так что за городом следят

Фотограф признался, что чувствовал небольшую напряженность, однако она не помешала работе

Он сосредоточился на городе, застывшем во времени

А также на природе, которая медленно отвоевывает свои территории

И за полвека природа отлично с этим справилась

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Метки: Вароши   в мире   город   заброша   интересно   утопия   фото   
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5  комментариев
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18k
Мистер Фикс Час назад
Кстати, Турция за аннексию 33% Кипра по эгидой защиты местных турок, не понесла никакой ответственности.
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
А этот парень?, он, точно ?... фотограф ?
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6k
livaneth 2 часа назад
Припять больше.
И заросла сильнее.
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Alorous

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