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Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду

Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду (1 фото)

Автор:
28 ноября 2021 06:16
Метки: антиваксеры   больные   ковид   
401
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Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно.
Противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, в субботу посетили "красную зону" филатовской больницы в Москве. По данным телеканала "Россия 24", из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторые антипрививочники хотели попасть в красную зону без масок, но их не пустили, остальные подчинились правилам и отправились в красную зону, где побывали, в том числе, и в реанимации, где люди лежат на ЭКМО и ИВЛ.

"Конечно же, там были разные вопросы - и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином...", - рассказал главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко.
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Он предупредил их о необходимости быть в масках, поскольку в противном случае под угрозой окажется здоровье сотрудников больницы.
"Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Мы устроили из этого неизвестно что", — сказал он. Специалист подчеркнул, что у стационара четкие правила посещения, которые установлены законодательно.
Тем, кто пойдет в "красную зону" предложили сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть средства защиты, но некоторые противники прививок отказались.
"Нам не нужен тест, почему вы нам хотите что-то в рот, в нос, куда-то там сувать", — сказала одна из них.
По данным телеканала, из девяти человек сдать ПЦР согласились только трое. Некоторые хотели попасть в красную зону без масок.
После этого те, кто подчинились правилам, побывали в реанимации, где лежат люди на ЭКМО и на ИВЛ. Когда посетители спрашивали о прививках, пациенты им отвечали, что не были вакцинированы.
Врач Ольга Вакуленко отметила, что сотрудники клиники надеялись на спокойный диалог и не ожидали такой агрессии.


Главврач констатировал, что с антипрививочниками "диалога нет". "У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком...", - возмутился он. Вечорко добавил, что когда противники вакцинации начали "хамить пациентам", он распорядился завершить их визит.

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Метки: антиваксеры   больные   ковид   
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Злокрыс 4 часа назад
чё приходили - непонятно.
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1k
Дмитрий 11 минут назад
Этих мразей нужно бить только одним способом - рублём. Поэтому необходимо исключить для непривитых лечение от короновируса из перечня услуг ОМС и не платить больничные из ФСС. Пусть лечатся за свой счёт
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7k
Мистер Фикс 23 минуты назад
"Валерий Вечорко, главврач ГКБ №15 имени Филатова, признался, что экскурсия антипрививочников в "красную зону" вызвала у него эмоциональное опустошение. В разгар посещения они продолжали тиражировать фейки, в частности, рассказывали врачам, что коронавирус надо лечить пенициллином. Никакого диалога с Вечорко антиваксеры не вели, предложений по борьбе с коронавирусом не выдвигали. А затем они и вовсе начали издеваться над пациентом, палату которого посетили. Его они назвали "артистом цирка". После этого главврач вообще решил свернуть экскурсию, поскольку посетители начали просто хамить."

Когда я прочитал это, я понял: дурака учить - только портить. Ей-богу, только жесткие меры. Расслабились, суки
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11k
Эльза Вайнц Час назад
Феерические идиоты. Не дай Бог им попасть с ковидом, к этим докторам в красную зону. Будут "лечится" физраствором и зелёнкой.Кислород? Какой кислород? Для вас кислорода нет. Весь кислород только для вакцинированных. Невакцинированным кислород по остаточному принципу.
Я человек добрый, но подлянки и подставы помню. Поэтому, врач из меня бы не получился. Я бы таких придурков не лечила точно.
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980
Rool Час назад
Судить и на ПЖ этих "врачей-правдорубов"!
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10k
котегRUS Час назад
Да чего переживать то за этих антиваксеров ?
Они сами себе приговор подписывают.. флаг им в руки!
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14k
Patmaz Час назад
Надо было их всех без масок запустить. А потом через 2 недели не принимать на лечение.
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410
Mixan Час назад
Какую "правду" ..? На ее с утра до вечера толдычат во всех СМИ ,пугают пугают ..Кто не привился ,уже люди второго сорта ,везде их гнобят ,премий лишают ,никуда не пускают и т.д. Геноцид прям! Скоро в гетто начнут сгонять Я не против вакцин ,но когда такое давление во всех сми ,что то передумал ..Семья переболела типо гриппа ,имунитет хороший значит ..Нахрена мне эта вакцина ?
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367
阿鋒 2 часа назад
Ощущение такое, будто посетители те - люди особо одаренные (среди недоразвитых!)
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5k
Евгений 3 часа назад
Если я не желаю учавствовать в эксперименте и колоть себе непонятную субстанцию с неопределёнными последствиями то я не "антиваксер". Это упоротые (не)люди, пытающиеся вколоть это "нечто", зашмурдяченные жижанушки.
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278
Юденич V2.Smirnov 2 часа назад
Так что вы сравниваете одно с другим. Прививку от оспы делают в грудном возрасте и на всю жизнь. А прививка от короны оказывается не гарантирует избежание заболевания и делается на год. Если человек переболел короной и его организм получил антитела, которые уничтожают клетки короны, то зачем ему колоть прививку - чтобы уничтожить эти антитела и ослабить сопротивляемость организма.
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