Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду

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Противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, в субботу посетили "красную зону" филатовской больницы в Москве. По данным телеканала "Россия 24", из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторые антипрививочники хотели попасть в красную зону без масок, но их не пустили, остальные подчинились правилам и отправились в красную зону, где побывали, в том числе, и в реанимации, где люди лежат на ЭКМО и ИВЛ."Конечно же, там были разные вопросы - и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином...", - рассказал главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко.Он предупредил их о необходимости быть в масках, поскольку в противном случае под угрозой окажется здоровье сотрудников больницы."Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Мы устроили из этого неизвестно что", — сказал он. Специалист подчеркнул, что у стационара четкие правила посещения, которые установлены законодательно.Тем, кто пойдет в "красную зону" предложили сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть средства защиты, но некоторые противники прививок отказались."Нам не нужен тест, почему вы нам хотите что-то в рот, в нос, куда-то там сувать", — сказала одна из них.По данным телеканала, из девяти человек сдать ПЦР согласились только трое. Некоторые хотели попасть в красную зону без масок.После этого те, кто подчинились правилам, побывали в реанимации, где лежат люди на ЭКМО и на ИВЛ. Когда посетители спрашивали о прививках, пациенты им отвечали, что не были вакцинированы.Врач Ольга Вакуленко отметила, что сотрудники клиники надеялись на спокойный диалог и не ожидали такой агрессии.Главврач констатировал, что с антипрививочниками "диалога нет". "У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком...", - возмутился он. Вечорко добавил, что когда противники вакцинации начали "хамить пациентам", он распорядился завершить их визит.