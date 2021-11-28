Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду

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Антипрививочники не хотят знать правду, диалог с ними не получился, а их визит в "красную зону" пришлось прервать досрочно.
Противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, в субботу посетили "красную зону" филатовской больницы в Москве. По данным телеканала "Россия 24", из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторые антипрививочники хотели попасть в красную зону без масок, но их не пустили, остальные подчинились правилам и отправились в красную зону, где побывали, в том числе, и в реанимации, где люди лежат на ЭКМО и ИВЛ.
"Конечно же, там были разные вопросы - и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином...", - рассказал главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко.
Он предупредил их о необходимости быть в масках, поскольку в противном случае под угрозой окажется здоровье сотрудников больницы.
"Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Мы устроили из этого неизвестно что", — сказал он. Специалист подчеркнул, что у стационара четкие правила посещения, которые установлены законодательно.
Тем, кто пойдет в "красную зону" предложили сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть средства защиты, но некоторые противники прививок отказались.
"Нам не нужен тест, почему вы нам хотите что-то в рот, в нос, куда-то там сувать", — сказала одна из них.
По данным телеканала, из девяти человек сдать ПЦР согласились только трое. Некоторые хотели попасть в красную зону без масок.
После этого те, кто подчинились правилам, побывали в реанимации, где лежат люди на ЭКМО и на ИВЛ. Когда посетители спрашивали о прививках, пациенты им отвечали, что не были вакцинированы.
Врач Ольга Вакуленко отметила, что сотрудники клиники надеялись на спокойный диалог и не ожидали такой агрессии.
Главврач констатировал, что с антипрививочниками "диалога нет". "У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком...", - возмутился он. Вечорко добавил, что когда противники вакцинации начали "хамить пациентам", он распорядился завершить их визит.
"Конечно же, там были разные вопросы - и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают... Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином...", - рассказал главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко.
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Он предупредил их о необходимости быть в масках, поскольку в противном случае под угрозой окажется здоровье сотрудников больницы.
"Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Мы устроили из этого неизвестно что", — сказал он. Специалист подчеркнул, что у стационара четкие правила посещения, которые установлены законодательно.
Тем, кто пойдет в "красную зону" предложили сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть средства защиты, но некоторые противники прививок отказались.
"Нам не нужен тест, почему вы нам хотите что-то в рот, в нос, куда-то там сувать", — сказала одна из них.
По данным телеканала, из девяти человек сдать ПЦР согласились только трое. Некоторые хотели попасть в красную зону без масок.
После этого те, кто подчинились правилам, побывали в реанимации, где лежат люди на ЭКМО и на ИВЛ. Когда посетители спрашивали о прививках, пациенты им отвечали, что не были вакцинированы.
Врач Ольга Вакуленко отметила, что сотрудники клиники надеялись на спокойный диалог и не ожидали такой агрессии.
Главврач констатировал, что с антипрививочниками "диалога нет". "У вас есть дельные предложения? Нет их. Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком...", - возмутился он. Вечорко добавил, что когда противники вакцинации начали "хамить пациентам", он распорядился завершить их визит.
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Метки: антиваксеры больные ковид
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Когда я прочитал это, я понял: дурака учить - только портить. Ей-богу, только жесткие меры. Расслабились, суки
Я человек добрый, но подлянки и подставы помню. Поэтому, врач из меня бы не получился. Я бы таких придурков не лечила точно.
Через букву читаешь? Перечитай мои комменты внимательно, не торопясь и каждую букву. В течении 15 минут осмысли текст и проанализируй. Если не поможет и это для тебя, дурака сие непосильно, то иди за ноотропами. Когда курс таблеток пропьёшь - возвращайся, и ещё раз перечитай мои комменты. Может дойдёт...
Потом мне напишешь, где я написала, что против прививок. А как признаешь,что был неправ и ошибся, то жду твоих извинений.
И, кстати, хотелось бы увидеть твою справку о перенесённом ковиде и сертификат о вакцинации.
В свою очередь, я скину фото своего о 4-х вакцинах от ковида.
Сарказмом, пусть ваши дети вас стебут.
Если не знаете, куда уместно втыкать свой сарказм, то и не пытайтесь Плохо получается. Учится и учится...
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Сеньор, по секрету: она пишет абсолютно противоположные вещи.
Либо ты еще не проснулся, либо тебе без разницы смысл комментов собеседника - главное, свое двигать.
Они сами себе приговор подписывают.. флаг им в руки!
Вот у этих тоже разнарядка разгонять тему антиваксеров. Ну "блогеры" тоже конечно гм... лучшие умы еще те пришли. Ну или таких и набрали спецом, показать истериков
У отца на работе врач два раза болел, говорил, что иммунитет справляется, а на третий за пару дней сгорел... Вот и поди знай, где справится иммунитет, где нет ..