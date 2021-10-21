Москвичка намеренно заразила семью ковидом, чтобы переболеть им "в легкой форме"

Женщина где-то прочла, что если заразиться от людей, болеющих в легкой форме, то и сам перенесешь заболевание без проблем. Узнав об этой информации, она вместе с детьми отправилась к подруге.
Врач-невролог Павел Бранд на своей странице в "Фейсбуке" рассказал историю, в которую сложно поверить. Хотя практикующие доктора, работающие с ковидными пациентами, говорят, что в наше время и не такое возможно.
Бранд опубликовал переписку своего знакомого, одноклассница которого захотела переболеть ковидом в легкой форме, для чего поехала к инфицированной подруге. Да не одна, а прихватив детей. Увы, коронавирус коварен, и женщина переносила его тяжело,и в конце концов умерла. Одной из дочерей пришлось побывать в реанимации. В результате относительно легко переболели лишь муж "испытательницы" и вторая дочь.
К этой истории отнеслись с изрядным скепсисом, заметив, что история напоминает "страшилку", сочиненную под заказ.
Хотя практикующие врачи придерживаются версии, что в период, когда информации, в том числе недостоверной, огромное количество, и не такое может случиться. Взять хотя бы растиражированные народные способы профилактики коронавируса в виде вдыхания паров спирта или ношения блокатора вирусов, которым не пренебрегал даже пресс-секретарь Песков.
Ну, вообще-то есть люди, готовые деньги платить за попить кофейку с заражённым ковидом, считая, что болеть менее опасно чем прививаться. У нас тут одна училка отличилась этим, совершенно реальный персонаж.— LadyWolf 💙💛 (@LadyyWollff) October 20, 2021
у меня знакомый, когда год назад лютый ппц начался, когда все знакомые болели, ходил всё сетовал на то, что надо бы заразиться побыстрее, чтобы переболеть. типа как ветрянка.— Лагерт Рагнарович (@40ET2) October 21, 2021
Жалко, что она успела детей родить и естественный отбор не сработал— gainkay (@gaynkai) October 20, 2021
На всякий случай, если кто-то из ваших знакомых, уважаемые фишкяне, придерживается мнения, что "ковидная вечеринка" столь же безопасна, как некогда популярная ветряночная, постарайтесь его разубедить. Это так не работает. Будьте здоровы!
Источник:
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чтобы вирус не смог распространяться нужно коллективный иммунитет 70%, а чтобы его достичь нужно чтобы 70% антипри переболели в жесткой форме.
Выдуманная чушь какая то.
Да, я переболел, легко, но это не значит что всем так повезет.
Ну так, чисто чтобы вы словами не кидались.