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Москвичка намеренно заразила семью ковидом, чтобы переболеть им "в легкой форме"

Москвичка намеренно заразила семью ковидом, чтобы переболеть им "в легкой форме" (8 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: болезнь   врачи   истории из жизни   ковид   коронавирус   лечение   
3525
8

Женщина где-то прочла, что если заразиться от людей, болеющих в легкой форме, то и сам перенесешь заболевание без проблем. Узнав об этой информации, она вместе с детьми отправилась к подруге.


Врач-невролог Павел Бранд на своей странице в "Фейсбуке" рассказал историю, в которую сложно поверить. Хотя практикующие доктора, работающие с ковидными пациентами, говорят, что в наше время и не такое возможно.


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Бранд опубликовал переписку своего знакомого, одноклассница которого захотела переболеть ковидом в легкой форме, для чего поехала к инфицированной подруге. Да не одна, а прихватив детей. Увы, коронавирус коварен, и женщина переносила его тяжело,и в конце концов умерла. Одной из дочерей пришлось побывать в реанимации. В результате относительно легко переболели лишь муж "испытательницы" и вторая дочь.


К этой истории отнеслись с изрядным скепсисом, заметив, что история напоминает "страшилку", сочиненную под заказ.



Хотя практикующие врачи придерживаются версии, что в период, когда информации, в том числе недостоверной, огромное количество, и не такое может случиться. Взять хотя бы растиражированные народные способы профилактики коронавируса в виде вдыхания паров спирта или ношения блокатора вирусов, которым не пренебрегал даже пресс-секретарь Песков.


На всякий случай, если кто-то из ваших знакомых, уважаемые фишкяне, придерживается мнения, что "ковидная вечеринка" столь же безопасна, как некогда популярная ветряночная, постарайтесь его разубедить. Это так не работает. Будьте здоровы!

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Метки: болезнь   врачи   истории из жизни   ковид   коронавирус   лечение   
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−22
грюнвальд 2 часа назад
оптимальный вариант - купить справку про вакцинацию, главное жижой под названием "спутник" не вакцинироваться
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1k
Руслан Новак Полминуты назад
Очередная постановочная страшилка.
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17k
nobody® 11 минут назад
Если правда, то подругу на кол! Пустила в дом с больными?
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4k
Роман Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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146
Liberman Полчаса назад
естественный отбор. все норм. пусть ходят куда хотят. не прививаются,лечатся народной медициной, огурцами в жопе и т.д.
чтобы вирус не смог распространяться нужно коллективный иммунитет 70%, а чтобы его достичь нужно чтобы 70% антипри переболели в жесткой форме.
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36
Сергей Полчаса назад
Запятые проставлены. Пара грамматических ошибок, что бы сделать вид реального сообщения. А в целом, дешёвый рассказ.
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738
Миша 36 минут назад
Подруга должна была оказаться такой же редкой идиоткой, что бы принимать гостей будучи заражённой ковидом, сидя на карантине дома. В такие совпадения слабо верю, слишком много редких идиоток на квадратный метр получается.
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1k
Медвед 38 минут назад
Уже не знают какую ещё дичь выдумать, чтобы привить больше народу. Вот у меня история реальная. Друг работает в полиции. Переболел ковидом папу раз. Поклонник вакцинации. На работе заставили привиться, хотя, наверное, и сам бы привился. Через некоторое время началась лёгкая простуда перешедшая в 85% отек мозга. 4 дня в коме. Откачали в реанимации второй инфекционной в Москве. Уже почти 2 месяца лежит. Только недавно перестало двоиться в глазах. Поставили диагноз вирусный менингит. Считает, что подхватил его, посещая притоны. До этого 20 лет ничего не подхватывал. Странно, но привившиеся люди не видят связь с вакцинацией.
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3k
Ivan 39 минут назад
Смешно, но не верю. Ребенок из школы принес корону, класс за тот год раз 5 на карантин закрывали. Каждый класс переболел в полном составе. Просто потому, что школа-очень разнашерстный коллектив и дети крайне близко общаются друг с другом. И тут нашлась училка, которая не переболела и ее силком не вакцинировали? И в 42 года померла? Да ну...
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11k
Проктолог-иллюзионист 53 минуты назад
Если иммунитет непостоянный и каждый раз при заражении есть шанс получить тяжелую форму, то, чисто математически, эта хрень рано или поздно всех нас убьет. И отсюда следует, что единственный шанс - поголовная вакцинация. Ну или лекарство может когда-нибудь разработают.
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21k
pssst Час назад
Коронавирус закончится, когда у какого-нибудь политика найдутся яйца - и он начнет лишать врачебной лицензии вот таких сказочников.
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384
MerryGoRound Час назад
Слишком складно. Действительно походит на заказную страшилку, коих сейчас расплодилось тонны, к сожалению. Но исключать людей дебилов в нашей жизни как эта женщина, конечно же не стоит.
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794
Oort Час назад
Фейковый пост.
Выдуманная чушь какая то.
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4k
RRK Час назад
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2k
АБЕЗЬЯН Час назад
Фейк, умерла... ни имён и фамилий. Такую лабуду смсную впаривают ваксёры.
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−13
Juri Час назад
Прививка знаете ли тоже шмурдяк тот еще. Я один раз ширнулся пфайзером, больше не хочу, чуть не сдох. В ЕС чуть чуть больше чем дохрена смертельных случаев после прививок и почти столько же случаев нанесения тяжкого вреда здоровью посредством этих «уколов здоровья». Короной заболеть можно и в легкой форме, спокойно ей переболеть, но можно и в тяжелой. Так де и с прививкой, можно ширнуться и умереть от нее или стать инвалидом, а можно ширнуться и забыть. А еще можно ширнуться, стать инвалидом и не заболеть короной. В Эстонии прчти 300 человек полностью ширнувшихся «уколами здоровья» лежат в больницах. Почти столько же не ширнувшихся. Мое мнение такое: не ширятся, а переболеть. Ибо что с прививкой, что без онной попасть в больницу шансы одинаковые. Можно ширнуться и попасть в больницу не с короной, а с воспалением сердечной мышцы, с тромбозом, с любой побочкой от укола. А вообще это все как то странно. Человек ширнулся шмурдяком забугорным, хапнул корону, перенес в легкой форме, ну типа кашель 2 дня и тампература 37, а потом ему скажут, что это из за прививки все так легко, а если б не было ее, то все, умер бы. Нотникто де не знает, может он из без укола точно так же перенес.
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384
MerryGoRound Денис Колосов 57 минут назад
Астразенека это Индийская бурда и изначально не была нормально проверена исследованиями и Британия и т.д. поспешили ее сразу колоть населению из за неимения Пфайзера в наличии. А со временем лишь выяснили, при исследованиях этой вакцины, что она очень не безопасна и ее запретили или на свой страх и риск!
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835
Hornet 2 часа назад
Для взрослого человека "ветряночка" может закончится плачевно.
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13k
aalexey3 2 часа назад
Чего-то я как Станиславский: НЕ ВЕРЮ!
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6
Александр Тимофеев aalexey3 Час назад
Тоже чет не зашло. Переписка с Вовой, а как две подружки трещат. Мужик бы не спрашивал столько подробностей, да и скорее не помнил сколько детей, маленькие не маленькие. ну как минимум не корректно разводить болтовню. Да и было какое-то решение не хоронить коронавирусных открыто, только кремация...... и толпу собирать нельзя или уже отменили?
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