Москвичка намеренно заразила семью ковидом, чтобы переболеть им "в легкой форме"

Бранд опубликовал переписку своего знакомого, одноклассница которого захотела переболеть ковидом в легкой форме, для чего поехала к инфицированной подруге. Да не одна, а прихватив детей. Увы, коронавирус коварен, и женщина переносила его тяжело,и в конце концов умерла. Одной из дочерей пришлось побывать в реанимации. В результате относительно легко переболели лишь муж "испытательницы" и вторая дочь.