Гунди: Научились обнимашкам, чтобы выжить! Милые грызуны из далёких пустынь

Если бы мы не сказали вам о том, что гунди — это гунди, вы наверняка спутали бы зверька с морской свинкой: глазки-бусинки, 200 граммов веса, ушки на макушке... Короче, выглядит он как типичный грызун. Хотя по факту, грызун из него крайне посредственный. У большинства представителей отряда эмаль содержит железо. Именно поэтому их резцы твердые и оранжевые. А вот у гунди такой защиты нет, поэтому слишком твердая пища ему не по зубам в прямом смысле слова.