Гунди: Научились обнимашкам, чтобы выжить! Милые грызуны из далёких пустынь

А вы знаете, кто такие гунди? Нет, это не сокращенное название персон, которые постоянно чем-то недовольны. Гунди — это уникальный африканский грызун, излучающий лучи позитива. Ведь больше всего на свете он обожает обниматься!
Если бы мы не сказали вам о том, что гунди — это гунди, вы наверняка спутали бы зверька с морской свинкой: глазки-бусинки, 200 граммов веса, ушки на макушке... Короче, выглядит он как типичный грызун. Хотя по факту, грызун из него крайне посредственный. У большинства представителей отряда эмаль содержит железо. Именно поэтому их резцы твердые и оранжевые. А вот у гунди такой защиты нет, поэтому слишком твердая пища ему не по зубам в прямом смысле слова.
Впрочем, гунди освоил другой физиологический фокус. Он научился не пить. Вообще. Всю необходимую влагу животина потребляет вместе с растениями, которые съедает. Если вся трава кругом пожухла от солнцепёка — тоже не беда. Жидкие отходы жизнедеятельности концентрируются до такой степени, что почти не выводят воду из организма. А что вы хотели? Брутальная Африка требует не менее брутальных способов выживания
Хотя на характер гунди жёсткие законы выживания никак не повлияли. Эти грызуны на редкость общительные и миролюбивые создания. Живут семьями, где эти качества очень ценятся. И даже если в процессе поиска пропитания забегают к соседям, те никакого возмущения не выказывают, ограничатся светской беседой.
Дружеское чириканье (а вовсе не гундеж!) этих ребят можно услышать либо рано утром, либо поздно вечером. Слоняться по африканской жаре посреди дня дураков нет. Поэтому образ жизни грызунов больше похож на расписание дня ящерицы. Ранним утром они выползают из убежищ, чтобы как следует прогреть телеса и разогнать метаболизм. Поспали? Можно и поесть! Зарядившись энергией солнца, грызуны топают на поиски пищи: листья, стебли, цветы и семена почти любого пустынного растения — подойдет все.
Поели? Можно и поспать! Гунди вновь укладываются на боковую под открытым солнцем — согреваясь, они ускоряют процесс пищеварения. Когда столбик термометра доберется до отметки в +32 С, гунди скроются где-нибудь в теньке. Но поверхности они появятся лишь тогда, когда станет попрохладнее.
Если днём гунди борются с жарой, то ночью им приходится сражаться с холодом. Для заморозков вообще и зимы в частности грызуны разработали беспроигрышную стратегию — обнимашки. Они укладываются штабелями друг на друга, согревая друг друга физически, а нас — ментально.
Увы, местных такие трюки не умиляют. Да даже люди на них охотятся! Однако у гунди есть суперспособность — он умеет плющить собственные ребра. Так грызун способен просочиться почти в любую дырку.
Благо, что вымирать гунди не собираются. Дважды в год взрослые пополняют состав семей молодняком. Причем детишки рождаются уже пушистыми и с открытыми глазами — времени на раскачку по африканской жаре немного. Четырех недель им вполне хватает для познания всех необходимых для выживания премудростей. А дальше дружный коллектив направит и подскажет.
Беременность у гунди занимает 40 дней. За месяц детишки врубаются, что к чему в этом мире, а в возрасте 11 месяцев готовы вносить свой вклад в генофонд.
Источник:
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