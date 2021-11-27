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Подростки из Уфы постеснялись рассказывать, что спасли семилетнюю девочку

Подростки из Уфы постеснялись рассказывать, что спасли семилетнюю девочку (1 фото)

Автор:
27 ноября 2021 16:02
Метки: Башкирия   спасение   уфа   
242
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17 ноября в столице региона Денис Наумчик вытащил из ледяной воды девочку. Он получил медаль "За доблесть", но потом выяснилось, что ему помогали двое подростков в возрасте 15-ти лет - Максим Гимаев и Серафим Кудисов.

Источник:

Лед не выдержал ребенка, а парни оказались свидетелями случившегося. Вместе они устремились на помощь, однако Наумчик был ближе к месту происшествия. Как только Денис достиг полыньи, он попробовал вытащить девочку, но лед вновь разломился и в воде оказалось уже двое. Подростки в этот момент не сдюжили, легли плашмя и ползком стали добираться до эпицентра событий.
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"Мы скинули портфели и поползли, не совершая резких движений. Я бросил ремень от своей сумки мужчине. Друг держал за ноги и тянул к берегу. Мужчина схватился за ремень одной рукой, второй удерживал девочку. Спустя какое-то время нам удалось дотянуть их до суши. Далее взяли ребенка, отдали находившимся на берегу людям и пошли домой, - пояснил потом С. Кудисов.

После этого семья Дениса поспешила обогреть спасенного ребенка, направившись к дому.. Ребята попросту разошлись по домам, дабы не тревожить родителей.

О героизме подростков сообщила мать Серафима, которая сперва посмотрела новости, а потом вспомнила, что именно в этот день у вернувшегося сына была мокрая куртка. В результате расспросов взрослых парни признались в подвиге.

В понедельник, 22 ноября, Максим и Серафим были удостоены именными сертификатами от главы Куйбышевской ЖД. Им также вручили сертификаты на последующее обучение по профильному курсу. Родители героев удостоены благодарственными грамотами.

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Метки: Башкирия   спасение   уфа   
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Mixan 3 часа назад
Я уверен ,что они скажут ,главное слово ..Что так поступил бы каждый!!!
Об этом молчат центральные сми "наши" ..А вот про моргенштейна все сообщают куды сбежал и что говорит и как наркоту продает
Эх Россия ,пора зачищать наши сми на всех каналах
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au3 2 часа назад
Автор точно понимает слова "не сдюжили" ?
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