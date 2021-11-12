Полицейские спасли пчел, которых засыпало пеплом два месяца назад

Весной каждый улей может вместить от 30 000 до 40 000 пчел, а при меньшем количестве цветущих растений в более холодное время года в нем может быть от 20 000 до 25 000 пчел.



Получается, минимум 100 000 пчел выжили в тяжелейших условиях. И их вовремя откопали!