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Полицейские спасли пчел, которых засыпало пеплом два месяца назад

Полицейские спасли пчел, которых засыпало пеплом два месяца назад (6 фото)

Автор:
12 ноября 2021 12:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Удача   извержение   извержение вулкана   испания   канарские острова   пчелы   спасение   
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На острове Пальма (Канарские острова, Испания) извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Сейсмическая активность началась 19 сентября и продолжается почти два месяца. Недавно местная полиция и военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям провели уникальную спасательную операцию. Спасать пришлось... пчел, оказавшихся в ловушке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Удача   извержение   извержение вулкана   испания   канарские острова   пчелы   спасение   
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3  комментария
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1k
Ольга 49 минут назад
Откопать-то откопали, а где они теперь будут собирать нектар?
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9k
Васильевна 2 минуты назад
Ну да, ну да, за пчёлами они туда полезли...
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29k
Головасыр коричнештанник 53 минуты назад
и чё им теперь жрать?
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