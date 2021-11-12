Полицейские спасли пчел, которых засыпало пеплом два месяца назад

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На острове Пальма (Канарские острова, Испания) извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Сейсмическая активность началась 19 сентября и продолжается почти два месяца. Недавно местная полиция и военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям провели уникальную спасательную операцию. Спасать пришлось... пчел, оказавшихся в ловушке.
Они были расположены недалеко от вулкана, всего в 600 метрах, и оказались погребены под пеплом практически сразу.
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Владелец пасеки еще не успел убрать летний мед из ульев. И, вероятно, именно это спасло жизнь его пчелам!
В пяти ульях пчелы остались живы и вполне бодры - некоторые офицеры полиции даже получили укусы встревоженных насекомых.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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